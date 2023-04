Así fue la corta pero intensa historia de amor entre la China Suárez y Rusherking: viajes, prejuicios y canciones de amor

Este jueves la China Suárez y Rusherking confirmaron su ruptura

Los rumores de crisis y separación rodearon a la China Suárez y Rusherking durante los últimos días. La pareja que venía de jurarse amor eterno con el lanzamiento de su canción Hipnotizados, no parecía tener un final aunque los propios protagonistas dejaron a un lado las especulaciones y le confirmaron a sus fanáticos la abrupta ruptura de su romance.

Las versiones habían comenzado días atrás cuando ambos tuvieron contundentes gestos en sus respectivas redes sociales. Primero, eliminaron los románticos posteos que habían hecho en este casi año que llevaban juntos. Después ella mostró que en una estantería en la que antes había gorras de él, había puesto otros accesorios. Dejando entrever que se había llevado sus pertenencias. También compartieron enigmáticas frases que hablan de una ruptura de pareja.

Y la confirmación llegó el jueves a última hora del día por parte de ambos quienes se expresaron angustiados por el desenlace. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió la actriz muy dolida por el hecho.

“Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, aclaró Rusherking. Ambos se dejaron de seguir en las redes sociales aunque hay especulaciones de que ella lo bloqueó a él porque no aparecía etiquetado en las fotos que había compartido, fotos que ya no están más porque Eugenia las archivó todas y dejó fotos de ella sola con sus hijos.

A casi un año del comienzo de su relación, resulta imprescindible recordar cómo se enamoraron la China y Rusherking. Él estaba recién separado de la cantante María Becerra y Eugenia venía de su vínculo con Armando Mena Navareño el español que conoció en Madrid en medio del escándalo mediático que la tuvo como protagonista por su affaire con Mauro Icardi, quien engañó a Wanda Nara.

La China Suárez junto a Armando Mena Navareño en Buenos Aires (Instagram)

Se conocieron en una fiesta y cruzaron miradas. Ahí hablaron poco, la cosa siguió por Instagram y la relación fue de menos a más muy rápido. La pareja realizó cientos de viajes: fueron a México, luego a Nueva York, Disney con familiares y amigos de ambos, también estuvieron en el Sur Argentino, un tiempo en Chile, regresaron a Cancún donde celebraron año nuevo juntos y él le obsequió un lujoso anillo Tiffany.

Ahí se comenzó a instalar la versión de que podrían haberse comprometido en secreto y ellos mientras tanto en las redes sociales se mostraban muy enamorados. El trapero parecía congeniar muy bien con los hijos de la actriz y ella viajó a Santiago del Estero a conocer a la familia de su novio, quienes se mostraron encantados de recibirla.

Además de los viajes, llegaron también las dedicatorias musicales. Rusherking lanzó Perfecta, una canción escrita exclusivamente para ella en donde le expresó su amor y todo lo que sentía. También sacaron un tema juntos y simularon un casamiento. Estuvieron presentes los familiares de Eugenia y amigos de Tomás durante el rodaje.

Rusherking le dedicó el tema perfecta donde ella fue la protagonista del videoclip (Youtube)

El tema Hipnotizados que lanzaron juntos fue una clara dedicación de amor, incluso terminan el videoclip poniéndose los anillos de compromiso y besándose apasionadamente. Acto seguido, llegó el cumpleaños de la China donde Rusher le obsequió el New Beetle que es una reinterpretación del famoso Beetle o Escarabajo. Está impulsado por un motor naftero 2.5 litros de 150 caballos de potencia, con tracción delantera y en la lista de precios de la Asociación de Concesionarios el New Beetle Cabrio 2008 más costoso vale 5,2 millones de pesos.

Y lamentablemente aunque la cosa parecía ser color de rosas para la pareja del momento, los artistas se ocuparon de dejar en claro que ya no están juntos. Cabe destacar que en las redes sociales los usuarios desconfían de este final y especulan sobre una estrategia de marketing para promocionar algún tema vinculado al desamor.

El día que Rusherking le regaló un auto a la China Suárez. (Instagram)

Quien también salió a hablar al respecto fue Benjamín Vicuña, ya que en medio de los rumores de crisis entre Suárez y Rusherking a la actriz se la vinculó sentimentalmente con su ex. “Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación. Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país”, aseguró el actor. Incluso se la vinculó a Eugenia con el artista Trueno que se separó hace muy poco de Nicki Nicole. La China se ocupó de desmentirlo y remarcó: “Jamás lo vi en mi vida, cómo les gusta hacerme quedar mal”. Pronto se sabrá si se trata de una polémica jugada mediática, si verdaderamente es una separación y en ese caso, si es definitiva.

Seguir leyendo: