Axel inició su “25 Tour” a pura emoción: clásicos reversionados y mucha magia sobre el escenario del Teatro Ópera

Axel dio comienzo a su gira "25 Tour" con dos conciertos en el Teatro Ópera, de la ciudad de Buenos Aires

Este fin de semana, el Teatro Ópera de Buenos Aires fue el epicentro de la emoción y la música cuando Axel dio comienzo a su tan ansiado “25 Tour”. Con una carrera que abarca un cuarto de siglo, el artista se entregó por completo a sus seguidores en dos funciones que agotaron localidades, en una perdurable conexión con el público. Esta serie de conciertos, producida por Fenix Entertainment, marcó el inicio de un viaje artístico por todo el país que promete no solo nostalgia, sino también un aire fresco de innovación y reencuentro.

Minutos después de abrir con la cautivadora “El motivo”, una melodía de su último trabajo discográfico Vuelve, Axel hizo una pausa, no solo para respirar, sino para compartir un pensamiento que parecía haberse macerado en su interior por años. “En mi corazón habita la idea romántica de volver, pero no... Volver es imposible, uno no puede volver al mismo lugar en el que estuvo porque el lugar y uno ya es otro... lo que quiero es comenzar de nuevo, y lo quiero hacer con ustedes”, confesó con la voz cargada de emoción. Las palabras se esparcieron por la sala como un eco profundo, sembrando un silencio que reflejaba la introspección colectiva del público. Fue en ese instante donde se definió el tono de la noche: uno de renacimiento y memoria compartida.

Axel deslumbró al público en dos conciertos en Buenos Aires, donde reversionó algunos de sus clásicos

El repertorio fue un homenaje a su legado, pero con un giro audaz. Bajo la batuta de Maxi Espíndola, las canciones que moldearon su trayectoria fueron reinventadas con un sonido contemporáneo. Temas como “Te equivocas” y “Me puedes de punta a punta” se vistieron con la calidez y el ritmo de la salsa, mientras que “Si va a ser será” y “Amada mía” se transformaron en vibrantes cuartetos. La versatilidad de Axel, su voz inconfundible y el talento de un equipo de músicos de primer nivel hicieron que cada canción resuene con una energía renovada. Chino Asencio en la guitarra, Ale Conde en el bajo y Ezequiel Díaz en la batería, junto a Tony Cortez en la trompeta y Leo Richie Díaz en el saxofón, elevaron el espectáculo con una instrumentación diversa y llena de vida.

A sala llena, Axel se lució sobre el escenario del Teatro Ópera

La velada estuvo salpicada de instantes que desbordaron intimidad. En uno de los puntos culminantes de la noche, Axel descendió del escenario durante “Te voy a amar”, rompiendo la barrera que separaba al artista de los espectadores, forjando un vínculo tangible, casi palpable. Los asistentes, inmóviles y con la emoción a flor de piel, respondieron al gesto con un silencio cargado de admiración. Y como si esto no bastara para poner la piel de gallina, un bloque especial en el que el artista se sentó solo al piano marcó uno de los momentos más personales de la noche. “Todo mi mundo”, “Como decirte”, “Si pudiera” y “Me estoy enamorando” flotaron en el aire como susurros, reforzando la imagen de un músico que consiguió traspasar el tiempo.

Axel ofreció dos conciertos memorables para dar comienzo a su gira "25 Tour"

El despliegue visual, a cargo del equipo de Asalto, conocido por colaborar con figuras como María Becerra, complementó a la perfección el viaje emocional propuesto por Axel. Escenografías adornadas con elementos naturales y las representaciones de las estaciones del año se entrelazaron con la música, sumergiendo al público en un paisaje sensorial que iba más allá de la simple contemplación. Cada detalle, desde la iluminación hasta los fondos proyectados, actuó como un telón que potenciaba la historia narrada en cada canción.

Axel ofreció dos shows a pura emoción para sus fans, donde no faltaron sus clásicos, pero reversionados

El cierre fue un canto a la vida, un recordatorio de los valores que Axel ha enarbolado a lo largo de su carrera: el amor, la gratitud, la fe en lo que está por venir. Las notas de “Celebra la vida” y “Tu amor por siempre” se encargaron de despedir a sus fans con un mensaje de optimismo que se grabó en cada corazón presente. Fue el broche de oro de una noche que, más que una celebración, se sintió como un renacer.

A sala llena, Axel y sus músicos agradecieron la presencia del público en el inicio de su gira "25 Tour"

Cuando las luces se apagaron y el último acorde se desvaneció, el Teatro Ópera quedó envuelto en un murmullo que aún palpitaba. Porque lo que Axel ofreció en su “25 Tour” fue más que un concierto: fue un viaje por el tiempo, una promesa de que lo mejor, tal vez, todavía esté por escribirse.