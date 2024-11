Alex Caniggia, el hombre detrás del personaje: “Me encanta ser padre, quiero otro hijo ya”

Alex Caniggia lanzó "Bate"

Conocido por sus participaciones en realities, sus escándalos, sus polémicas contestaciones, el mundo que rodea a Alex Caniggia parece de película. Pero detrás de los gritos, las frases, la ropa costosa, el disfraz se cae. Cuando el brillo de la cadena de su cuello se apaga, su mirada muestra a un padre que ama a su hija, cuya mayor preocupación es ser mejor padre que quienes lo educaron, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

Alex Caniggia lanzó "Bate", su nueva canción (Crédito: RS Fotos)

Esa dualidad entre la extravagancia y la sensibilidad de cuidar a su beba conviven en este personaje, dueño de una energía arrolladora, la cual se manifiesta segundos después de que Teleshow llega al estudio de música en el que trabaja el influencer. Apenas recibe al equipo, su grito irrumpe el silencio del lugar: “¡Toda!”. Rápidamente, se saca la camiseta de básquet que vestía para ponerse una camisa de una marca de moda italiana. Pregunta si también se cambia el short de Boca Juniors, su club, pero tanto Mykka, su productora musical, como Robbie Finkel, su manager musical y productor ejecutivo, le dan el visto bueno. “El que es millonario se viste como quiere”, manifiesta el cantante.

Así, segundos después, Caniggia se acomoda en su silla, preparado para hablar del polémico final de su programa de streaming (Toda), su enojo con Furia, los desafíos de la paternidad y la tensa relación con su madre.

Alex Caniggia comenzó una nueva etapa como cantante (Crédito: RS Fotos)

- ¿En casa también sos así de enérgico?

- Todo el día activo, salvo cuando duermo. Me gusta. Soy así naturalmente, una bestia humana.

- ¿Y siendo padre?

- Cuando estoy con la beba es diferente, estoy full padre. Gracias a Dios tengo a la niñera que me salva. Está viviendo con nosotros la niñera, porque si tengo que hacer algo no puedo ir con la beba. Pero me encanta ser padre. Es más, quiero otro hijo ya, pero mi mujer no quiere porque es bailarina. Le ca... el laburo, nueve meses de embarazo. Pero ya estoy full semental para hacer el hermanito a Venezia. La dupla, ahí cierro la fábrica.

Alex Caniggia manifiesta todo su amor por su hija, Venezia (Foto: @AlexCaniggia)

- ¿Querés un varón?

- Sería justo, como nena y nene. Yo antes decía quiero un nene. Y ahora estoy como padre baboso. Es como mi princesa. Si sale nena de nuevo, no pasa nada. Seguiré buscando el varón. Sería en un año más, para 2026. Así Melody labura un añito y después que se venga el varón.

- ¿Qué nombres manejás?

- Como mi apellido es italiano. Me gustan nombres italianos. Por eso a Venezia le puse así. Me gusta que sea nombre de ciudad. En varones es más jodido. Quizás Bari, del sur de Italia. Pero quiero que nazca acá, Venezia nació en el Otamendi. Todo de diez, prefiero repetir la misma experiencia. Después ya lo llevo a Italia de vacaciones.

- ¿Qué le fuiste enseñando a ella?

- Solo dice Mamá. El otro día fui a la granja, ella veía el pato y decía, ‘mamá'. Veía a la oveja, ‘mamá’. Todo ‘mamá’. Ya se largó a caminar, hace una semanita. Ahora está por toda la casa, está hecha el demonio de Tasmania. Ya quiero que hable.

Alex Caniggia y Melody Luz comenzaron su relación en 2022 (Fotro: @alexcaniggia)

- ¿Cómo es la dinámica en casa?

- Se duerme conmigo como a las 3 o 4 de la mañana. La mamá se va a dormir más temprano y la beba se queda conmigo y se duerme tarde. Es nocturna y es team invierno. Yo odio el verano.

- ¿Cómo te consideras a vos como padre?

- Como padre me siento un crack. Siempre decía, cuando sea padre voy a ser crack. La hago dormir, le doy la mamadera. Por eso ahora tengo que tener otro.

- ¿Le pedís consejos a tu papá sobre ser padre?

- No. Yo creo que cada uno es padre como es. Pero ni en pedo le pido. A mi hija la educo como yo quiero. Es mi hija. Mi papá me educó a mi, mirá como estoy, como loquito.

El enojo de Alex Caniggia con Mariana Nannis perdura tiempo después de que su madre lo echara junto a su mujer embarazada

- ¿Y tu mamá?

- Con ella no me hablo. Primero echó a su hijo del departamento, encima no vive nadie ahí. Si me hubiera dicho, ‘lo voy a alquilar’. Buenísimo. Y después que echó a su primera nieta. Mi mujer estaba embarazada y a los diez días nació Venezia. Soy una persona con códigos y podría decirse que soy un poco rencoroso, más si me hacés algo. Desde entonces no hablo con mi mamá. La verdad me re molestó. Además no vino ni a conocerla a la clínica. Me hinchó las pelotas y yo desde entonces no hable más. Le comenté esto a mi viejo. Solamente me dijo una palabra: “Impresentable”. No opinó sobre el tema. No lo podía creer.

- ¿Dejás la puerta abierta por si se arrepiente?

- Esos códigos no se rompen. Eso no tiene perdón. Por ahora no me voy a amigar, no está en mis planes.

- ¿Y si Venezia un día te pregunta?

- En ese caso, si la quiere conocer depende de ella. Obviamente no le voy a decir que no. Yo le voy a contar la historia, la situación, que entienda. Y si ella la quiere conocer, perfecto. Pero mientras tanto no. Encima mi mamá vive en Marbella, o sea que en el departamento del Faena no vive nadie. Y es un lugar caro y de mucho nivel. Le salía mejor que me deje ahí, porque yo pagaba todo, pero bueno, allá ella.

Si bien manifestó que no le pediría consejos de paternidad a Claudio Caniggia, Alex asegura tener una buena relación con su papá

- ¿Fue algo personal más que económico?

- Creo que sí, es algo personal, nada económico. Si tiene algo personal conmigo o con su nieta, no sé qué se le cruzó por la cabeza, ni lo quiero saber. Yo hago mi vida, me preocupo por mi familia y nada más.

- ¿Querés ser mejor padre que ellos?

- Claramente, yo eso no lo haría como padre.

- ¿Hablás con Charlotte?

- Ella ahora está en modo viajera, divirtiéndose, de año sabático. No quiere saber nada de la tele, está cansada de los realities, el encierro. Ahora hacemos videollamada con ella y todo. Ella vio las canciones que estoy haciendo. Me dijo, ‘perfecto bro, vos mandale a todo, música, televisión, lo que sea’.

El programa de Alex Caniggia y Furia tuvo un abrupto final luego de estar al aire solo dos meses

- ¿Hacés terapia?

- Nunca hice terapia. La hice solo una vez y me echaron. Me dijo, ‘¿te podés tranquilizar?’. Y le dije, ‘no puedo’. Y me contestó: ‘por favor, salga del lugar’. Te juro. Fue así. Para mí la terapia es para los débiles. Yo no necesito la opinión de otros, pienso y es como que hablo con otro yo. Pienso con otro yo y lo resuelvo. Mirá si voy a necesitar del otro. Estamos en la época de cristal, a algunos les hago un comentario y se horrorizan.

- ¿Qué pasó con tu programa de streaming?

- Yo quería seguir, cuando me pongo algo en la mira no paro. Estuvimos tres meses, dos con Furia. Pero qué se le va a hacer. Muchos dirán que fue porque teníamos pocos viewers…el primer día clavé 17.000 personas. Aparte, yo no soy streamer. Es difícil llevar un nuevo proyecto.

Alex Caniggia prepara un nuevo tema junto a Furia (Crédito: RS Fotos)

- ¿No peleaste el hecho de seguir?

- Yo quería, pero había complicaciones. Se dio de baja. Yo no voy vivir quejándome, ni nada. Todo bien con el que me dio el laburo, con el proyecto. No me dio tristeza, yo pensaba que iba a durar un poco más. Tenía un periodo de tiempo, seis meses. No llegamos. Nunca voy a llorar porque hay que tener la cabeza siempre alta y, si se corta algo, vienen cosas mejores. Yo soy así, siempre positivo.

Alex confiesa que es una "bestia humana" pero se transforma en "full padre" cuando está con su hija (Crédito: RS Fotos)

- En el streaming tuvieron varias polémicas...

- Las otras personas no podían seguir mi ritmo. Estoy siempre arriba. La gente que es muy tranquila no se adaptó, creo que son muy normales, cuadrados y no se adaptaron a Furia o a mí. Aparte el stream es todo joda. Esto es entretenimiento.

- ¿Y qué pasó con Melina De Piano? Decía que vos eras distinto fuera de cámara.

- Ella no se acopló al programa. Ella es tranquila, pacífica, relajada. Cuando vino la pelada no podía meter ni un bocado. No se la bancó, no era el programa para ella y decidió renunciar. Igual la queremos mucho a Melina, es amiga mía.

- ¿Volviste a hacer música?

- Vine a cambiar la generación de música, a romper todos los boliches de Argentina. Hace mucho que no hago música. Saqué mis temas en su tiempo, “Siempre al top”, “Congelé mi corazón” (2017). Eso ya pasó. Ahora saqué “Bate”, se viene “El que te llena”. También un tema con Furia, “Estímulo”. Es de electrónica. Yo cantando la rompo, puedo cantarte todo. Estamos haciendo un dembow y medio funk. Ahora soy padre, pero también bolichero.

Alex Caniggia comparte su deseo de tener otro hijo, pero su pareja no está de acuerdo debido a su carrera como bailarina (Crédito: RS Fotos)

- Ahora hay muchos famosos en la música, Wanda Nara, la China Suárez, Flor Vigna…

- Wanda es un desastre. Por favor, no puede cantar. Flor Vigna zafa, pero sinceramente, los temas son una m... No te voy a mentir, no tengo nada contra ella, pero con sus temas me sangran los oídos. Vi videos en TikTok y no canta muy mal.

- ¿Cómo combinás el boliche con ser padre?

- Y es una combinación rara, pero se puede todo. Igual no salgo de joda, cuando voy a tocar a los boliches rompo la noche. Aunque no tomo alcohol, nada.

Alex Caniggia prepara un nuevo tema junto a Furia (Crédito: RS Fotos)

- ¿Cómo va a seguir esta sociedad que nació con Furia?

- Con mi Furia estamos BFF, best friends forever. Pero el otro día la vi con (Ángel) De Brito y le dije, ‘¿qué hacés boluda?, te llevas bien con el diablo y con Jesús’. ‘No, amigo, perdón’, me dice, ‘es que lo crucé en el boliche y lo saludé’.

- ¿No es una traición?

- Y es media traición. Yo soy de los códigos. Le están pegando todos los días en ese programa. Y después lo que me molestó es que Furia se puso de amiga con él.

Alex Caniggia comparte su deseo de tener otro hijo, pero su pareja no está de acuerdo debido a su carrera como bailarina (Crédito: RS Fotos)