Alex Caniggia habló sobre su vínculo con Mariana Nannis en el Día de la Madre: “No lo festejo”

Con un tono severo, Alex Caniggia se refirió al vínculo con Mariana Nannis en el Día de la Madre (Video: Instagram)

La relación entre Alex Caniggia y su madre, Mariana Nannis, quedó marcada por múltiples tensiones y enfrentamientos a lo largo de los años. Los cruces entre ellos han sido públicos en varias ocasiones, desde distanciamientos hasta gestos por parte de la expareja de Claudio Paul Caniggia, quien decidió echarlo de su departamento a días de convertirse en padre. Lejos de la reconciliación, el Día de la Madre fue una nueva oportunidad para que el mediático recordara la difícil situación que atraviesa con Nannis, con quien no tiene contacto desde hace tiempo. Esta fecha, que generalmente se asocia con el reconocimiento y afecto hacia las madres, fue para Alex un momento de reflexión sobre el conflicto familiar que lo separa de la exmodelo. Con un tono duro, señaló: “A mi vieja no le puedo mandar un saludo porque ya no tenemos relación”.

A través de sus historias de Instagram, el influencer realizó un breve mensaje por la fecha. “Hoy es el Día de la Madre. Le mando un saludo principal a la Mamu, obviamente, que es su día. Que tenemos a nuestra hija hermosa. Después a todas las madres, pero bueno, yo este día no lo festejo”, explicó Caniggia en alusión a su pareja y madre de su hija Venezia, Melody Luz. Sin embargo, el emotivo gesto quedó en un segundo plano, luego de que explicara el motivo por el que decidió evitar celebrarlo y saludar a su propia mamá.

“Me echó de mi casa con mi hija que nació a la semana. Agradable, ¿no? Pero bueno, le mando un saludo a todas las madres”, recordó, sin filtro, en alusión al tenso episodio que vivió de cara a convertirse en padre primerizo. Esta no fue la primera ocasión en que se refirió al hecho, sino que a finales del año pasado lo relató con todos los detalles.

El vínculo entre Mariana y Alex quedó en la cuerda floja al desalojarlo de su departamento junto a su esposa embarazada

En un breve clip que subió en TikTok en esa oportunidad, Alex explicó: “Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice: ‘Voy para allá. Voy por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento”.

Sin entender lo que estaba sucediendo el presentador comenzó a detallar lo que se estaba viviendo en su vida personal en ese momento: “Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi mujer está embarazada, ya viene la beba’”.

Al recordar el episodio que vivió con Mariana Nannis, Alex Caniggia dejó salir todo su enojo ante sus seguidores (Video: TikTok)

Lejos de conseguir que su madre se apiadara ante su situación, el hermano de Charlotte Caniggia aseguró que le pidió que desalojara el inmueble de inmediato. “Aparte que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene, lo llama a mi representante, El Foca, y le dice: ‘che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?’. Y yo me quedé como: ‘¿Qué?’”. Tan solo unos días después de ese encontronazo que tuvo lugar a mediados de ese año, Alex y Melody le dieron la bienvenida a su primera hija y, pese que esperaban la visita de Mariana, esta nunca tuvo lugar y sembró un gran malestar entre ambos.

“Nació, ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver qué piensa la gente. Así que esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz”, sentenció en ese video y, desde aquel entonces, el vínculo entre madre e hijo no volvió a ser el mismo.