Alex Caniggia y Furia, a dos meses de su debut, se despidieron de su programa de streaming: “La Argentina nos queda chica”

Así Alex Caniggia y Furia le daban fin a su programa de streaming (Video: Toda, Carajo)

Hace dos meses, con personas de talla baja disfrazados de guardaespaldas, con un cuadro del presidente Javier Milei y con todo el estilo desenfadado que lo caracteriza, Alex Caniggia incursionó en el mundo del streaming con un ciclo llamado Toda, en un canal llamado Carajo. Un mes después se sumó Furia, quien pasó de estar como invitada a ser parte del equipo. Sin embargo, el último viernes la dupla dijo adiós y anunció el final de su programa.

“Todo tiene un final, y este programa hoy culmina. Sigo con la música y la ropa que me fascina”, comenzó diciendo el hijo de Mariana Nannis en los últimos minutos de su show, noticia que tomó por sorpresa a su público. Allí terminó contando cuáles serán sus próximos y tuvo un especial mensaje a sus detractores.

“Y al hater le digo que no sea tan ‘bobina’, porque próximamente me verá en la TV, pero no será en la Argentina. Estamos a nada de terminar este gran programa, van a ser los últimos minutos de Toda. Mi hermana y yo nos vamos, fue muy poco tiempo, muy poco para mí”, aseguró, con la participante más polémica de Gran Hermano 2023.

“Todo tiene un final. y este programa hoy culmina. Sigo con la música y la ropa que me fascina”, afirmó Alex Caniggia

“Fueron dos meses hermosos. Dos meses muy cortos también. Quiero decirles que tal vez en dos meses la gente piensa que vamos a llegar a 50 mil views. Y eso no le va a pasar a un proyecto nuevo, aunque pongas a Brad Pitt o al que quieras. Esto es un proyecto de a poco, ¿vos pensás que los otros streams que arrancaron a los dos meses ya tenían 50 mil o 100 mil views? Obviamente que no. Los proyectos tardan, algunos menos, otros más”, explicó.

Mientras que Juliana destacó el apoyo de sus seguidores, quienes la siguen desde su irrupción en el reality show de Telefe, en una semana donde la dedicatoria de Santiago del Moro del Martín Fierro llegó después de que ella no fue invitada a la fiesta. “Gracias furiosos por existir, por estar al top, por encender la pantalla y pararse ahí de 19 a 21. Quizás no están en el horario, pero ven el programa el fin de semana”, afirmó.

“En nuestra franja de horario le ganamos a todos, sin caretas. Quiero decir ante nada que la rompimos siempre", aseguró Alex

El hermano de Charlotte Caniggia continuó defendiendo el espacio que estaban terminando en ese mismo momento. “En nuestra franja de horario le ganamos a todos, sin caretas. Quiero decir ante nada que la rompimos siempre, fuimos virales en todos los portales, en la tele números uno”, detalló, sobre las repercusiones que tuvieron.

“También fuimos tendencia todos los días. Hablaban de nosotros un día, dos días, siempre. Le damos un aplauso al equipo. Gracias por acompañarnos en estos dos meses que fueron hermosos”, concluyó Alexander con seriedad sobre el programa que en su corta vida tuvo la salida de sus dos integrantes original, primero la del periodista Tomás Díaz Cueto y después la estruendosa renuncia de Melina de Piano, quien es amiga del mediático.

“Rompimos esquemas, rompimos en cuanto a cómo se dan los streamings y creo en ser lo más real posible, sin caretas", se despachó Furia mientras se baja los pantalones para mostrar su cola en cámara

Furia, por su parte, lanzó varios improperios contra quienes los critican y terminó bajándose los pantalones para mostrar su cola. “Rompimos esquemas, rompimos en cuanto a cómo se dan los streamings y creo en ser lo más real posible, sin caretas. Bancándonos un montón de cosas, éramos noticia todo el tiempo. Nos robaban contenido para poder hacer contenido”, afirmó.

“Se nos fue gente, el programa sufrió bajas. Alex fue el único que se la bancó, tanto como los chicos que están atrás, en producción, que se la bancan desde el día uno. Mucho de lo que hacemos es por ellos que están atrás”, destacó. “La Argentina nos queda chica”, cerró él, mientras ella lo llama “El uno” y él la destacaba al decirle que la consideraba su amiga.