María Becerra brilló con un look inspirado en Maléfica para su show de Halloween en San Antonio

María Becerra se transforma en Maléfica para su presentación en Estados Unidos (Foto: Instagram/mariabecerra)

La cantante argentina se presentó en San Antonio con un estilo de Maléfica durante el festejo de Halloween

Su atuendo incluyó un corset de lentejuelas y cuernos inspirados en el personaje.

Su prometido, J Rei, elogió el impactante look en redes sociales.

Lo esencial: Durante su gira en Estados Unidos, la artista María Becerra sorprendió a sus seguidores al presentarse en San Antonio, Texas, con un elaborado disfraz de Maléfica para celebrar Halloween. Lució un corset de lentejuelas plateadas y negras, junto con extensiones que recrearon los característicos cuernos del personaje, logrando una apariencia poderosa y elegante. Este detalle capturó la atención no solo de su público, sino también de su pareja, el artista J Rei, quien le dedicó un tierno mensaje en redes.

Con un maquillaje en colores plateados, Becerra deslumbró a sus fanáticos en la ciudad de San Antonio

El pasado 18 de octubre, María Becerra dio inicio a su esperada gira por Estados Unidos, marcando un hito importante en su trayectoria. Esta serie de conciertos es parte de su World Tour 24, que la llevará a recorrer escenarios de distintas partes del mundo, consolidando su presencia en la música internacional. La artista argentina, conocida como La Nena de Argentina, ha tenido una respuesta entusiasta de sus seguidores desde el comienzo de su tour en suelo estadounidense.

El despliegue de su talento y energía ha abarcado ciudades clave, como Boston, Nueva York, donde encendió las luces del Empire State, Los Ángeles, San Diego, Miami y San Francisco. Con cada presentación, María no solo ha compartido sus éxitos musicales, sino que ha capturado la atención de un público cada vez más amplio.

La noche de Halloween, Becerra aprovechó la celebración para presentarse en la ciudad de San Antonio, Texas, con un look especial que capturó la atención de sus fanáticos. Inspirada en Maléfica, la icónica villana de La Bella Durmiente (Disney), la cantante deslumbró al público con un atuendo y estilo que evocaban un aire de misterio y fuerza, a la vez que se alineaban con el espíritu de la festividad. “Showcito de Halloween”, escribió la cantante de “Automático” en el pie de la publicación.

Para este look temático, María eligió un conjunto de lentejuelas plateadas y negras con un corset con un pronunciado escote, creando una apariencia llamativa y elegante. La cantante complementó el look con un cinturón negro de gran tamaño en la cintura, que añadió estructura al conjunto. Los detalles en el diseño se extendieron a los accesorios, con guantes a juego y discretos aros plateados, que acentuaban su imagen sin quitarle protagonismo al resto del estilismo.

J Rei dejó su comentario en la publicación y tuvieron un pequeño ida y vuelta: “Esa mirada, mi amor"

El maquillaje también jugó un rol importante en su transformación, con un smokey eyes en color plateado, que logró hacer resaltar el color de sus ojos, delineador negro que le aporta dureza y le da más fuerza a la sombra de ojos, con pestañas postizas que completan el make up. El toque final estuvo en el peinado: con extensiones que le permitieron recrear los emblemáticos cuernos del personaje, completando así un disfraz original y poderoso.

Esta presentación en Texas no solo atrajo la atención de sus fanáticos, quienes no tardaron en llenar el posteo de “me gusta” y de comentarios, sino también la de su prometido, J Rei, quien le dejó un tierno mensaje en las redes sociales. “Esa mirada, mi amor”, comentó el artista, mostrando su admiración por el impactante look de su pareja. La respuesta de María no se hizo esperar y le respondió: “Te amo, mi vida”, compartiendo un momento romántico que sus seguidores celebraron.

Semanas atrás, La Nena de Argentina comenzó este tour en la ciudad de Nueva York, donde deslumbró a todos con sus imponentes conjuntos, y donde logró cumplir uno de sus grandes sueños al encontrarse con Adam Sandler, un actor al que ha admirado desde la infancia. El esperado encuentro tuvo lugar en las calles de La Gran Manzana y fue un momento especial para la cantante argentina, que no dudó en expresar su emoción en redes sociales. Con un tono relajado, ambos intercambiaron palabras mientras Becerra intentaba contener su sorpresa y entusiasmo por estar frente a uno de sus ídolos.

Mientras estaba en la ciudad de Nueva York conoció a Adam Sandler (Foto:Instagram/mariabecerra)

El breve diálogo incluyó una referencia a la reciente participación de María en el programa de Kelly Clarkson, donde se destacó por su manejo del inglés. Uno de los miembros del equipo de Becerra mencionó este logro a Sandler, comentando: “Hace unos días ella estuvo con Kelly Clarkson, muy amable”. La cantante, entre risas y algo incrédula, agregó: “Ella es muy amable”. Ante esto, el actor estadounidense respondió: “Bueno, felicidades”, cerrando el intercambio con una cordial felicitación.

El momento culminó con una foto que la artista compartió en sus historias de Instagram, acompañada de varios emojis de carita llorando y el texto: “Hoy cumplí mi sueño. Mi actor favorito desde que soy chiquita”, una publicación que sus más de 14 millones de seguidores recibieron con entusiasmo.