María Becerra se presentará en un importante programa de la televisión estadounidense

María Becerra llevará su gura por Estados Unidos

Luego de su aparición en el primer programa de la nueva temporada de Susana Giménez, María Becerra tendrá una importante aparición en la televisión, pero de los Estados Unidos. La artista asistirá al The Kelly Clarkson Show, el ciclo de entrevistas que conduce la cantante y actriz Kelly Clarkson, en el que cada semana es protagonizado por charlas con diversas figuras junto con números musicales de todo el mundo. Este jueves 17 de octubre será el turno de la argentina, quien compartirá su presentación con el actor y director estadounidense Stanley Tucci.

“¡Se acerca otra semana increíble con Kelly!”, escribieron en el perfil oficial del Instagram del programa, en el que compartieron imágenes de los invitados. Mientras Tucci tendrá un mano a mano con la conductora, Becerra musicalizará los últimos minutos de la emisión con una de sus canciones.

Esta presentación de Becerra se da en el contexto de su gira mundial, la cual por estas semanas está pasando por los Estados Unidos: del 18 de octubre al 2 de noviembre se estará presentando en ciudades como Boston, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami, San Francisco, Dallas, San Antonio y Houston.

María Becerra a los besos con su novio J Rei (Instagram)

María Becerra en Nueva York antes de su presentación en el programa de Kelly Clarkson (Instagram)

Mientras se prepara para esta importante presentación, la cantante de éxitos como “Imán (Two of us)” y “Agora” está paseando por la ciudad de Nueva York -en donde se realiza el rodaje del programa de Kelly Clarkson- en compañía de su novio, el también músico J Rei, con quien aprovechó el momento para sacarse una serie de fotos románticas que compartió en su perfil de Instagram. “Esa mirada llena de luz, te amo tanto”, escribió el rapero en los comentarios en alusión a su novia.

A fines de septiembre, Becerra estuvo en el living de Susana Giménez y habló de todo un poco. “Yo empecé a sacar música en el 2019. Saqué un EP y desde ahí no paré. Antes hacía contenido en redes. Y desde el primer momento tuvieron un buen recibimiento mis canciones”, comenzó contando sobre su recorrido artístico. “Hacía videos en YouTube, de comedia y cada tanto metía unos covers cantando Rihanna, Ariana Grande. Yo quería ser una estrella, vivir de eso. La gente me decía que me anime, que me iban a bancar y bueno, lo hice”, recordó. La artista también habló de los dos estadios que llenó en marzo: “Fui la primera argentina en hacer dos River”.

Previo a esta presentación, Becerra cursó un embarazo ectópico que la obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. “Fue bastante duro, lo sigue siendo. Es un duelo porque uno se prepara para otra cosa. A la semana que me enteré estábamos viendo cómo decírselo a la familia, quería esperar a los tres meses, tenía miedo porque sentía muchos dolores, sospechaba, y de repente un día estaba ensayando para un evento que tenía y cantando comencé a tener dolores muy fuertes. Di una entrevista y me tuve que desabrochar el botón de la inflamación”, le contó a Susana.

Maria Becerra en el regreso de Susana Giménez a la televisión

“No quería ir a una clínica y que todos me vieran. Una amiga me ayudó y me llevó a una clínica, me hicieron un estudio y tenía una hemorragia interna, por eso los dolores. Me recuperé muy bien y estoy muy agradecida con los médicos”, expresó sobre la intervención, que fue hace 20 días y prometió: “Vamos a insistir, los dos queremos ser padres, él es el amor de mi vida, hace dos años que estamos juntos. Yo no quiero estar con otra persona, no me interesa nadie más que él y es el mejor compañero del mundo”.

Tras ese momento, Susana decidió sorprender a María con el ingreso al estudio de alguien muy especial para ella: su hermana Ailín. La intérprete, totalmente conmovida, comenzó a llorar y la abrazó fuerte. Y la emocionaron a la conductora. “Si no es muy atrevido de mi parte, te quería pedir si la podías saludar a mi tía que ella te ama. Gladys vení”, pidió la cantante con la intención de cumplirle el sueño a su tía, quien se fundió en un abrazo con Giménez. “Hicieron llorar a la tía Gladys”, repetía mientras la mujer lloraba y mandaba saludos.