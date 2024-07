Valentina Cervantes contó su historia de amor con Enzo Fernández y recordó su reacción cuando lo citaron al Mundial: “Lloraba desconsolado”

El jugador del Chelsea y la Selección está en pareja desde 2018 y tiene dos hijos con Valentina

Enzo Fernández es una de las figuras de la selección argentina de Lionel Scaloni y tuvo una explosión en su rendimiento en muy corto tiempo que lo llevó a ser titular indiscutido en el Mundial de Qatar y a lograr una transferencia millonaria al Chelsea. Detrás de ese crack del fútbol está Valentina Cervantes, su pareja, que lo acompañó desde el comienzo y con quien construyó una familia.

La historia de amor de Enzo Fernández y Valentina Cervantes se inició mucho antes de que formalizaran la relación en 2018, en la previa de la final de la Copa Libertadores que River Plate le ganó a Boca Juniors en Madrid. “Nos conocimos un poco antes, pero estamos juntos desde esa fecha. Cuando lo conocí él estaba en la Quinta División de River. Soy un año más grande que él, lo conocí con 16 años y nos fuimos a vivir juntos a los 17. Ya nos conocíamos de antes porque somos del mismo barrio, de San Martín (Provincia de Buenos Aires) y del mismo grupo de amigos”, relató la joven en una entrevista que le brindó al programa de radio Perros de la Calle (Urbana Play 104.3) en Estados Unidos, donde se desarrolla la Copa América.

Acerca de cómo nació el romance que luego se fue consolidando con el tiempo, Valentina contó que las vacaciones de verano fueron el puntapié inicial para dar rienda suelta al amor. “Enzo siempre iba a veranear a Mar del Tuyú y en 2018 cuando fui con mi familia de vacaciones para allá y ahí lo terminé de conocer. No salíamos a bailar en ese momento, nos juntábamos en la playa. Hablamos ese verano y nos pusimos de novios. Activamos entre los dos. Me acuerdo que en la primera cita me invitó al cumpleaños del sobrino en la quinta y me pareció re bien. Conocí a toda su familia, y eso que son un montón. Ya los conocía a los padres de Mar del Tuyú, pero solo a ellos”, continuó la pareja del campeón del mundo.

“Nos tomábamos el colectivo los dos. Enzo se bajaba en General Paz y se tomaba otro hasta River y yo seguía un poco más y me bajaba en la estación de Urquiza porque trabajaba en el centro en un call center, cerca del Obelisco. También trabajé en una casa de empanadas en Olivos”, recordó Valentina, quien tiene como proyecto recibirse de abogada.

La pareja de Enzo Fernández también explicó que el futbolista no se esperaba ser padre tan joven (19 años) y que no quería serlo. “Tuvimos a nuestra primera hija (Olivia) en pandemia, cuando Enzo todavía no era profesional. Él no quería saber nada. Yo siempre lo cuento. Hoy no le pueden tocar a Olivia que mata a alguien. Me acuerdo que yo le dije un día como que me sentía mal y yo creía que estaba embarazada. Y ahí me fui a trabajar y me hice el Evatest en el trabajo. Obvio que lo hablé con Enzo y al principio no quería saber nada”, indicó. Luego de Olivia, que tiene 4 años, llegó Benjamín.

En otra de las confesiones, Valentina habló sobre el momento en el que Enzo se enteró que iba a ser convocado al Mundial. “Me acuerdo que yo estaba en el cuarto. Estábamos en Portugal y estaba ordenando la ropa de la nena. Y viene, abre la puerta y lo miro. Está llorando, pero desconsolado. Y yo me imaginé lo peor. Yo dije: ‘Se murió alguien’. Pero en serio, por cómo estaba llorando. Yo le digo: ‘¿Qué te pasa, Enzo?’. Y no me podía hablar, como que no le salían las palabras. Me dijo: ‘Me llamaron, voy al Mundial’”, expresó.

El presente le sonríe a Enzo Fernández, que busca en esta Copa América una nueva estrella con la Selección. El jueves, en Houston, Argentina jugará los cuartos de final ante Ecuador para seguir construyendo su camino al título y aquel pibe de San Martín es parte.

