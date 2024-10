Evangelina Anderson compartió un video de su hijo alentando a River en la cancha: el detalle que llamó la atención

Bastian Demichelis asistió al estadio junto a Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López.

Evangelina Anderson compartió en redes el video que su hijo le envió desde Buenos Aires.

La amistad entre los jóvenes es fuerte, con actividades juntos y sus familias cercanas.

Lo esencial: la semifinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Atlético Mineiro tuvo entre la multitud de las tribunas a Bastian Demichelis y Valentino López. Desde México, Evangelina Anderson compartió un video que su hijo le envió desde el Monumental, donde mostró la ferviente hinchada del club argentino. La presencia de Valentino junto a Bastián destacó el fuerte lazo entre ambos, quienes no solo comparten equipo en las inferiores de River Plate, sino que también asisten al mismo colegio y son vecinos, consolidando una amistad que sus madres apoyan y celebran.

Evangelina Anderson Mostró A Su Hijo Bastián En La Cancha De River Y Un Detalle Se Llevó Todas Las Miradas (Video: Instagram/evangelinaanderson)

La semifinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Atlético Mineiro dejó el marcador en cero, pero el ambiente en el estadio Más Monumental vibró con la pasión de los hinchas. Entre los asistentes, Bastián Demichelis, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, logró capturar el espíritu de la noche en un video que luego envió a su madre desde la cancha. La presencia del joven de 15 años no es algo nuevo, pero su acompañante fue lo que llamó la atención de todos.

Desde México, donde reside actualmente junto a sus dos hijas y su esposo, Evangelina no dudó en publicar en sus redes el video que le envió su hijo desde Buenos Aires. En el corto que subió en sus stories se veía cómo las luces con los colores del equipo junto con el humo de los fuegos artificiales y de las bengalas cubrían el cielo mientras los hinchas alentaban con fuerza a los hombres dirigidos por Marcelo Gallardo, que no logró imponerse ante el conjunto brasileño. “El video que me mandó Bastián. La mejor hinchada del mundo”, escribió Anderson en Instagram, acompañada de corazones en rojo y blanco, mostrando el orgullo de una madre que sigue los pasos de su hijo desde la distancia.

El momento capturado en el video reveló algo más que el fervor de los hinchas. Cuando el hijo mayor de Demichelis giró la cámara hacia sí mismo, se pudo ver a su lado a Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, que salta y canta las canciones con intensa emoción. Ambos heredaron la pasión por el Millonario de sus padres, quienes cumplieron el sueño de jugar con la camiseta del club del cual son hinchas.

Bastián y Valentino en un partido de las inferiores de River

Los adolescentes juegan juntos en las inferiores de River Plate y asisten al mismo colegio. Su relación se ha vuelto tan cercana que parecen inseparables, y en diferentes ocasiones las madres de ambos aseguraron que son mejores amigos. Este vínculo no solo se creó por compartir equipo, sino que viven en el mismo edificio, y sus hermanas también son amigas entre sí.

Esta relación hizo que las mujeres dieran vuelta la página y dejaran sus diferencias en el pasado. Semanas atrás, Eva habló acerca de la relación entre los dos futbolistas y dijo en Intrusos (América TV): “Son muy amigos los chicos, comparten muchos momentos juntos y aparte somos vecinos, entonces están casi todo el día juntos”. En esta misma conversación contó hasta qué puntos llega esta amistad: “Los otros días me iba al canal, veo a dos chicos con un patín eléctrico y eran ellos dos, Basti llevándolo a Valentino, se adoran, son muy amigos”.

El hijo de Evangelina Anderson y Wanda Nara en la semifinal de la Copa Libertadores

En una entrevista reciente con LAM, explicó que Bastian permanecerá en el país mientras el resto de la familia se encuentra en México: “Se queda acompañado por toda mi familia. Voy a venir bastante y sé que va a estar bien, está muy contenido por River, estamos muy cerca del club. Va a estar bien, la verdad es que no podía cortarle las alas, lo decidió él y estoy muy orgullosa”, expresó cuando la separación ya era inevitable.

Debido al vínculo que forjaron López y Demichelis, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) aseguró que va a vigilar al amigo de su hijo y que lo tratará como un miembro más de la familia: “Te vamos a extrañar Emma Demichelis. Buen viaje Evangelina Anderson. Lo cuidaremos mucho a Basti“.