El tenso momento de Jimena Monteverde en “Almorzando con Juana”: El Turco Naim la comparó con Maru Botana y desató su enojo

El enojo de Jimena Monteverde cuando el Turco Naim la comparó con Maru Botana: "Es increíble"

Como cada domingo en el popular programa de Almorzando con Juana emitido por El Trece, tiene el segmento de cocina “Jime express” el cual lidera la chef Jimena Monteverde, y en la última edición del ciclo sucedió algo que se volvió viral: todo comenzó cuando la conductora Juana Viale y uno de sus invitados puedan llevar a cabo una receta sencilla y en un tono de camaradería. En esta ocasión, fue el Turco Naim, quien con un comentario aparentemente inofensivo causó una reacción inesperada en la cocinera.

Mientras estaban en vivo, el Turco Naim lanzó: “Me hacés acordar a Maru Botana. ¿Se la puede nombrar? Porque acá se pelean todos con todos”. La referencia del actor tocó una fibra sensible en Monteverde, quien no tardó en mostrar su descontento. A medida que su expresión cambiaba y se le transformaba la cara, Juana Viale intentó aliviar el momento exclamando con humor: “¡Justo era ella!”. Sin embargo, el comentario inicial de Naim fue solo el inicio de una serie de observaciones que profundizaron el malestar de la cocinera.

Lejos de detenerse, el Turco, entre risas, comentó: “También se peleó con Maru Botana...”, sostuvo y reforzó la idea de que existía una historia de conflictos entre ambas chefs. Monteverde, visiblemente molesta, se defendió diciendo: “Yo no me peleé con nadie...Es increíble”. Su respuesta, no obstante, no logró apaciguar al actor, quien nuevamente aprovechó para lanzar otro comentario picante, esta vez en alusión a otros enfrentamientos ocurridos en el programa. “Tranquila que hay una Lapegüe también...También se peleó, dicen”, remarcó Naim, en referencia a Mica Lapegüe, presente en la mesa, e insinuando los antiguos roces entre su padre, Sergio, y Maru Botana.

El tenso intercambio dejó en claro que el comentario había tocado un tema incómodo para Monteverde. Aunque intentó aclarar la situación: “Yo no me peleé con nadie, la otra...”, insistió la chef y finalizó abruptamente el tema, buscando evitar cualquier otra comparación o conflicto que se pudiese suscitar. Sin perder la compostura, Jimena dirigió la conversación de vuelta a la receta, demostrando así su habilidad para manejar momentos incómodos, aunque, en esta ocasión, su enojo fue evidente.

La comparación del Turco Naim entre Monteverde y Botana es significativa por los antecedentes de desacuerdos públicos que ambas chefs tuvieron. Aunque la chef declaró en múltiples ocasiones que no mantiene ningún conflicto con Botana, el tema suele ser un punto de discusión en el ambiente televisivo, donde las fricciones entre personalidades famosas a menudo se tornan contenido de interés para el público. En esta ocasión, la intervención de Juana Viale no fue suficiente para evitar que la conversación tomara un rumbo incómodo, que luego fue comentado en las redes sociales.

Jimena habló de Maru

Hace un mes Monteverde fue entrevistada por Héctor Maugeri en +Caras. El hombre decidió ir a fondo y preguntar sin anestesia las razones por las que Botana no la quiere: “No sé si me odia y si la palabra es odio”, comenzó diciendo Jimena para luego agregar: “Eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión, hay que ser un poco malo, y no lo soy, por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es”, explicó la chef, dando su opinión del tema.

En el momento que comenzó el conflicto, Monteverde tenía un programa en América TV junto a Coco Carreño, quien supo ser compañero de ambas cocineras y es amigo íntimo de Jimena. “Ella presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco no podíamos estar más”, recordó, detallando que se trataba de un programa semanal y que no había más espacio para ellos.

“No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste, fue la decepción más grande que tuve en la televisión, había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a mucha gente que trabajaba conmigo”, sentenció con dolor en la voz.