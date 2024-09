Jimena Monteverde apuntó contra Maru Botana por un viejo enfrentamiento: “Me dejaron sin trabajo”

Jimena Monteverde habló de su relación con Maru Botana (Video: Caras)

Jimena Monteverde y Maru Botana son dos de las grandes figuras de la cocina argentina, cada una con su especialidad, pero a lo largo de los años no pudieron entablar una buena relación y la cocinera de La Noche de Mirtha (El Trece) finalmente habló acerca de este enfrentamiento y confesó el impacto que tuvo en su vida.

Monteverde fue entrevistada por Héctor Maugeri en +Caras. El hombre decidió ir a fondo y preguntar sin anestesia las razones por las que Botana no la quiere: “No sé si me odia y si la palabra es odio”, comenzó diciendo Jimena para luego agregar: “Eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión, hay que ser un poco malo, y no lo soy, por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es”, explicó la chef, dando su opinión del tema.

En el momento que comenzó el conflicto, Monteverde tenía un programa en América TV junto a Coco Carreño, quien supo ser compañero de ambas cocineras y es amigo íntimo de Jimena. “Ella presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco no podíamos estar más”, recordó, detallando que se trataba de un programa semanal y que no había más espacio para ellos.

“No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste, fue la decepción más grande que tuve en la televisión, había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a mucha gente que trabajaba conmigo”, sentenció con dolor en la voz.

Jimena Monteverde habló en Intrusos de su relación con Maru Botana (Video: América TV/Intrusos)

Esto no solo tuvo impacto en su vida laboral, sino también en su vida personal: “Me acuerdo que me metí en la cama a llorar. Mi marido me decía que saliera de la cama, es la única vez en mi vida que me pasó algo así”, cerró la cocinera de Mirtha Legrand y Juana Viale. Cabe destacar que la especialista hace referencia al programa llamado Cocina sobre ruedas que se emitía los días domingo en la pantalla chica, que tan solo duró unos meses al aire y que fue reemplazado por Cocinando para vos con Botana al frente de la conducción y el Turco Naim.

Tras estas declaraciones, la cocinera volvió a hablar del tema en Intrusos (América TV) y dio más detalles acerca de este enfrentamiento. “No tengo ninguna relación”, aclaró antes de responder cualquier pregunta del cronista del programa de Flor de la V. “Ya pasó, gracias a Dios, la vida me dio mucha suerte y tengo el programa que siempre quise hacer. No nos hemos cruzado y no tengo que evitar a nadie, no tengo problema con nadie”, acotó.

Maru Botana le respondió a Jimena Monteverde (Video: América TV/Intrusos)

Sin dudarlo, dio su opinión acerca de lo que sucede en su ambiente de trabajo y aseguró: “Son los egos de la televisión que a veces juegan en contra, hay gente complicada porque los egos son complicados. Hay gente buena como en todos los trabajos y gente que tiene el ego alto o se le sube el maquillaje al cerebro, es así”, cerró la entrevista con el ciclo de América.

Botana decidió responder a estas declaraciones con un mensaje a Karina Iavícoli, en el cual pone punto final a la discusión. “No tengo mucho para decir porque toda esta historia es tema viejo. Mirá si yo voy a decidir en un canal quién está y quién no, estoy feliz grabando Bake Off Argentina y no quiero quilombos”, cerró la mujer.