Thelma Fardin festejó su cumpleaños con una fiesta que organizó Nico Riera: sus mensajes de amor y fotos apasionadas

Thelma Fardin cumplió 32 años y lo festejó con todo: “Qué belleza envejecer así” (Video:Instagram/soythelmafardin)

Thelma Fardin celebró su cumpleaños número 32 con una fiesta cargada de momentos especiales, rodeada de amigos y marcada por el cariño de sus seres queridos. En una noche que combinó reencuentros y espontaneidad, la actriz disfrutó de un festejo donde la música, la improvisación y la energía vibrante fueron protagonistas. Con un ambiente de discoteca, luces intensas y una atmósfera nocturna, compartió su felicidad en redes sociales, agradeciendo a quienes la acompañaron en la celebración, incluido su novio Nicolás Riera.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram la alegría que sintió durante el festejo: “Cumplí años, y otra vez todo fue sorpresas y sentirme muy querida. ¡Gracias por ser felices con mi felicidad!”. La actriz disfrutó de una noche cargada de momentos especiales, que incluyeron “reencuentros populares, improvisación con Mosquito y equipazo, siempre Vermú y la ‘grupa’ arengando la vida”.

El mensaje de Nicolás Riera a Thelma Fardin

También le dedicó unas palabras a su novio Nico Riera, quien estuvo a cargo de la organización del evento: “Estás demente, sos maravilloso, gracias por mimarme a mí y a los que me quieren. Te amo mucho”. Al finalizar su mensaje, la actriz reflexionó sobre lo que significa un año más de vida: “Qué belleza envejecer así, aprendiendo, amando y festejando”.

Con la intención de crear una fiesta inolvidable, el actor se tomó el trabajo de crear una serie de adornos inspirados en la ex Patito Feo: un proyector que mostraba fotografías de su novia, un póster de ella de chiquita, gigantografías en distintas esquinas del lugar y botellas con etiquetas inventadas para la ocasión fueron solo algunos de los detalles que se pueden ver en sus stories.

El apasionado beso de la pareja luego de apagar las velas

En una de las imágenes que compartió se puede ver el ambiente de discoteca que creó, todo iluminado con luces rojas y verdes que crean una atmósfera vibrante y dinámica. Ella posó divertida y provocadora, destacando su estilo personal con un look conformado por un top negro y pantalones de vinilo. A su lado, su novio, también vestido de negro, se unió a la energía del momento. “Feliz cumple mi amor. Me tocó la mujer más increíble, talentosa, creativa, sensible, luchadora, futbolera y fundamentalista de la milanesa con fideos”, fueron las palabras que le dedicó el actor de Casi Ángeles en sus historias de Instagram.

Otra imagen capturó un momento de intimidad entre Thelma y Nico en donde aparecen besándose apasionadamente en medio del ambiente oscuro y cálido del bar. La actriz, vestida con una chaqueta deportiva y el cabello recogido, sostiene el rostro de Riera, transmitiendo un gesto de cercanía. La luz tenue y los tonos rojos y verdes que los rodean resaltan la intimidad de la escena y completan la atmósfera romántica y nocturna del festejo.

Laura Esquivel, la protagonista de Patito Feo, también formó parte del festejo

La pareja blanqueó su relación en julio del año 2023 y desde ese momento sus redes sociales se convirtieron en un lugar para expresarse cariño y mostrar algunos fragmentos de su intimidad. Un año y medio después tomaron la decisión de dar un gran paso en su vínculo y se mudaron juntos.

Thelma junto a cuatro de sus amigas (Foto: Instagram/soythelmafardin)

A comienzos de mayo, Thelma compartió en redes sociales un vistazo a su nueva vida junto al actor, mostrando la mudanza de la pareja. En las postales que publicó, se apreciaba el estilo personal y compartido de ambos: un mueble lleno de libros, numerosos cuadros, parlantes retro, una lámpara, un florero y un espejo circular. Con una sola palabra, “Mudados”, expresó su alegría por este gran paso en su relación, dejando entrever la emoción de comenzar una nueva etapa de convivencia.

“Al principio hubo que acomodarse. Yo vivo sola desde los 18, tengo 31, o sea que para mí fue difícil. Nuestras gatas también tardaron, ellas fueron lo más difícil”, detalló, sobre el cambio.