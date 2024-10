Se viene una serie inspirada en la vida de Moria Casán: “Mega feliz con este proyecto”

La vida de Moria Casán llega a una plataforma

Cada vez más a menudo Netflix viene generando contenido a medida para el público argentino. La biopic de Fito Páez El amor después del amor, la serie de Griselda Siciliani llamada Envidiosa y la multipremiada División Palermo son apenas algunos ejemplos de esto. Y en un nuevo guiño al público de esta parte del mundo, anunció de la manera más original la nueva producción, que ahondará en la vida de Moria Casán.

La plataforma decidió dar la noticia usando el cartel que tiene ubicado en el Eco Parque de la Ciudad de Buenos Aires, que generalmente tiene frases vinculadas a sus series. En esta ocasión las letras de color blanco se organizaron reflejar una de las frases más reconocidas de la actriz de Brujas: “Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One”. En el pie de la publicación dieron un poco más de información al respecto del proyecto: “Se viene la serie de ficción inspirada en la vida de La One, amores”.

Según pudo saber Teleshow esta adaptación será producida por About Entertainment, la misma que está a cargo de Cromañón, la ficción ambientada en la tragedia del boliche de Once y de El Presidente, que sigue el escándalo que se generó en la FIFA, ambas producciones de Amazon Prime. Sin embargo, de momento todo se maneja en el más profundo hermetismo: “No tenemos más información al respecto”, dijo a este medio una persona cercana a esta nueva apuesta de la plataforma estadounidense.

La reacción de Moria Casán al anuncio de su serie

Desde el lado de Moria, también hay bastante silencio, como suele ocurrir en estos casos. La actriz se encuentra de viaje por China y solo replicó en sus redes la publicación de la N. En tanto, su manager Maxi Cardaci dio algunos detalles a Teleshow: “Con Netflix, hay confidencialidad y solo podemos decir que será una serie ficción y que Moria está mega mega (sic) feliz con este proyecto”.

Rápidamente en las redes sociales se hizo eco de esta noticia, no tuvieron reparos en demostrar su entusiasmo y aseguraron que Lali Espósito tiene que ser la protagonista de la biopic. Para justificar esta idea, recordaron el videoclip que hicieron en conjunto para la canción “¿Quiénes son?”. Además, recrearon algunas de sus frases célebres como “el decorado se calla”, “Silvina Escupidero”, “decime cómo se dice en inglés. soy una atrevida caradura que quiere fama” y más producciones originales de su probada lengua karateca.

Una vida de película

Ana María Casanova, más conocida como Moria Casán, nació el 16 de agosto de 1946 en Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven mostró un gran talento para el arte, el baile y la actuación, y rápidamente encontró su camino en los escenarios y en la televisión, no si antes anotarse en la carrera de Abogacía en la UBA. Su carisma y presencia escénica la llevaron a convertirse en una figura destacada de las revistas porteñas, donde su estilo provocador e irreverente marcó el comienzo de una carrera que se extendería por décadas. En los años 70, se consolidó en la televisión y el teatro de revista, y su personalidad única la llevó a convertirse en un ícono de la cultura popular argentina.

Pronto fue reconocida por su estilo audaz y su habilidad para crear frases célebres y fue apodada “La One” por su impacto en el medio artístico. En los años 80 y 90, logró mantenerse en el centro de la atención pública, protagonizando numerosos espectáculos teatrales y trabajando en televisión, donde fue jurado y participante en distintos programas de gran audiencia, consolidando su rol como una de las figuras más polémicas y directas del espectáculo argentino.

La carrera de Casán es prolífica, abarcando teatro, televisión y cine. Sus obras de teatro de revista, que la llevaron a presentarse en los escenarios más importantes de Argentina, la transformaron en una de las vedettes más reconocidas del país. Su éxito en televisión continuó en programas de alta audiencia y también incursionó en la conducción con programas como Incorrectas, donde dio rienda suelta a su estilo sin filtros, generando un formato de espectáculos con sello propio.

A lo largo de su vida, Moria Casán ha protagonizado numerosas controversias, tanto en lo personal como en lo profesional. Fue protagonista de disputas mediáticas, romances, conflictos con colegas y escándalos que la mantuvieron constantemente en los titulares. Uno de los episodios más recordados fue su arresto en Paraguay en 2015, cuando fue detenida por la desaparición de unas joyas tras un show. Este hecho atrajo gran cobertura mediática y fue un momento difícil que, sin embargo, enfrentó con su actitud desafiante y su característico humor.

Además de su carrera artística, Moria incursionó en el ámbito empresarial, con producciones teatrales propias y un enfoque en diversificar su presencia en los medios. Su espíritu emprendedor la llevó a reinventarse continuamente, adaptándose a los cambios en el entretenimiento y manteniéndose vigente en la industria del espectáculo argentino por más de cinco décadas. A lo largo de los años, su influencia y presencia como una de las figuras más destacadas del espectáculo la han convertido en un referente para las nuevas generaciones de artistas.

Hoy, a sus más de 70 años, Moria Casán sigue siendo una de las celebridades más influyentes en Argentina, manteniéndose activa en televisión y redes sociales, donde continúa compartiendo su particular visión del mundo y del espectáculo, con su propio podcast, su canal de streaming se mantiene vigente y siendo un ejemplo para las nuevas generaciones. Su legado como una figura transgresora y su habilidad para adaptarse a los cambios en el medio la mantienen como un símbolo de la cultura y el entretenimiento en Argentina.