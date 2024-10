La emoción de María Belén Ludueña al despedirse de Poco Correctos: “Son lágrimas de alegría”

La emoción de María Belén Ludueña al despedirse de Poco Correctos

Este miércoles 23 de octubre fue el último programa de María Belén Ludueña como panelista de Poco Correctos (El Trece), el ciclo que conducen Leandro El Chino Leunis y Joaquín El Pollo Álvarez. Así, la mujer de Jorge Macri no pudo evitar su enorme emoción al despedirse al aire de quienes fueron sus compañeros de trabajo hasta hoy.

“Éstas son lágrimas de alegría, obvio. Pero bueno, soy así. Es horrible, siempre lloro. Lo que ven es lo que soy, siempre lloro. Seguro que mi mamá también debe estar llorando en mi casa porque somos todos así. Simplemente les quiero agradecer, son un equipo de la pu... madre no es fácil encontrar tan buenos equipos”, comenzó diciendo Belén, muy movilizada por encarar la partida.

“De todos y cada uno me llevó algo muy especial. Gracias a la gran producción que tenemos, a los técnicos, a todos los camarógrafos, a los sonidistas porque sin ellos no podríamos salir al aire, make up y a las autoridades del canal que me dieron la oportunidad de trabajar y me dan la posibilidad de hacer lo que tanto me gusta y lo que me apasiona. Gracias a Adrián Suar, Pablo Codevilla y a Coco Fernández que fue el que me trajo, así que se lo quiero agradecer a él”, agregó en relación a los titulares del canal que emite este ciclo.

“Calculo que nos vamos a seguir viendo porque me encanta lo que hago, me apasiona lo que estoy haciendo y quiero seguir creciendo. Uno cuando labura por lo que quiere, las oportunidades llegan. Me da un poco de pena terminar porque la paso bomba acá. Es un ‘hasta luego’”, cerró Ludueña con su speech mientras los ojos le brillaban por las lágrimas.

En las próximas semanas, Poco Correctos sufrirá una serie de cambios más allá de la partida de María Belén Ludueña. Carmen Barbieri será la encargada de liderar el ciclo a partir de noviembre, luego de que Álvarez y Leunis se desvinculen del proyecto que, de esta manera, seguirá en pantalla pese a los rumores que venían circulando los últimos días. Las versiones indicaban que tanto El Pollo Álvarez como Chino Leunis dejarían el programa, aunque este último seguiría en el canal, pero tomaría las riendas de un nuevo proyecto: El Gran Premio de la Cocina, cuya nueva temporada comenzará en las próximas semanas.

Sin embargo, días atrás, fuentes allegadas al canal le confirmaron a Teleshow que el ciclo no se terminará como se había previsto. “Poco Correctos continuará en la pantalla del Trece y con la conducción de Carmen Barbieri”, informaron, tal como había adelantado el periodista Pampito en su programa de radio. “Hay un 99,9% de posibilidades de que Carmen diga que sí”, afirmaron. La mamá de Fede Bal seguirá al frente de su programa Mañanísima, por lo que hará doblete en la pantalla de El Trece.

Además del cambio decisivo en la conducción, la estructura del programa también se modificará. La idea, según explicaron, es que el formato se mantenga “casi igual”, se están barajando algunas modificaciones en el panel. “Habrá bajas e incorporaciones”, indicaron a Teleshow las fuentes consultadas, aunque sin dar precisiones sobre los nombres propios. Estefi Berardi y María Belén Ludueña son algunas de las figuras que podrían permanecer en el equipo, mientras que se está en búsqueda de un periodista especializado en policiales para reforzar ese área.

El plantel original de Poco Correctos, el ciclo de El Trece que a partir de noviembre sufrirá algunos cambios (Prensa El Trece)

Los cambios llegarían a la pantalla de El Trece a partir de noviembre y, aunque todavía no está confirmado el horario, se especula que el programa podría emitirse entre las 16:30 y las 18.