Jimena Barón y la increíble historia detrás de su colaboración con Ulises Bueno: “Me muero por hacer una canción con vos”

A través de su cuenta, Jimena Barón relató cómo fue colaborar con Ulises Bueno (Video: Instagram)

Conocida por su gran pasión por la música, Jimena Barón supo hacerse un lugar en el ámbito artístico con sus constantes lanzamientos y colaboraciones con otras figuras. Desde su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores cómo fue el proceso de creación de su último tema, “El amor de mi vida”, una colaboración con Ulises Bueno. A lo largo de sus historias, la actriz relató el origen de la canción, las dificultades que surgieron al intentar colaborar con el popular cantante y cómo finalmente lograron dar forma a una historia los atrapó a ambos.

“Esta canción la empecé a componer en Quequén, en el verano. Así que imagínense”, contó Jimena, refiriéndose al primer boceto que databa el 26 de enero. A continuación, la intérprete de “La Cobra” subió un breve audio donde se pudo apreciar la melodía que buscaba para ese tema en cuestión. “Pájaros y viento de la Costa de fondo (yo en el jardín de mis suegros)”, añadió en alusión al lugar donde se encontraba en ese entonces. Respecto a la demora en lanzar nueva música, explicó: “No depende todo de mí. Así que, como les digo, tiene prácticamente un año de existencia, diez meses, ponele, ¡un montón!”.

A su vez, la compositora explicó que la colaboración con Bueno no fue fácil desde el principio. “Yo le escribí a Ulises por Instagram, él me clavó el visto, luego me di cuenta que tenía dos cuentas, en una de ellas yo hice lo mismo. Cosas del pasado y, bueno, no me puedo quejar”, comentó con un toque de humor. Decidida a colaborar con él, Jimena pidió una mano a su productora: “Les conté: ‘Che, este cul... me clavó el visto’. Ahí con el mánager llegamos a él y le dije: ‘Me muero por hacer una canción con vos, tenés un vozarrón, yo la compongo. Decime qué querés que haga’. Él estaba a full, así que le dije que le mandaba algo hecho, aunque a mí no me gusta”.

Jimena adelantó su nuevo tema con el cantante cordobés

“Le mandé una que ya tenía armada en Miami y me respondió: ‘Che, no me gusta’”. Y, a la par de sus palabras, escribió al pie del video: “Le pareció una por... mi canción”. Lejos de desanimarse, ella le insistió: “A mí tampoco, yo quiero escribir una para vos. Dame la oportunidad de hacerlo, decime de qué te gustaría que trate’”. Sosteniendo esa misma línea, recordó cuál era el concepto que tenía en la cabeza antes de encarar el proyecto.

“Yo le comenté: ‘La verdad, estoy harta de odiar a los hombres. Estoy en otro momento de mi vida, tengo ganas de que estemos un poco más amorosos. Un poco más de romance. Si te pinta, me coparía’”, rememoró Jimena, quien seguía esperanzada por obtener el visto bueno del cordobés. Finalmente, llegaron a un concepto que entusiasmó a ambos. “Bueno, él me propuso que fueran dos personas que no están juntos, pero se vuelven a ver. Le dije: ‘Genial, me gusta este tipo de letra, de que avancé con mi vida, no estamos juntos, pero ahora me doy cuenta que el amor de mi vida sos vos’”.

Con gran entusiasmo, Jimena intentó darle rienda a este proyecto que está por lanzar (Instagram)

Con los sentimientos a flor de piel por este nuevo proyecto, ella le comentó a sus fanáticos: “El tema, cuando él la grabó y la mandó, me hizo pensar: ‘Ay, este hijo de p... es irremplazable’. Tenía que ser esa voz que arranca y decís: ‘Ay, señor, arruíneme la vida’”. Y, orgullosa por lograr con su cometido, escribió con un tinte de humor a sus clips: “Te amamos, Ulises, clavame el visto un año”. Y, para dejarles entrever el talento del compositor cordobés, ella aprovechó a cerrar el relato con un breve fragmento de sus voces entonando las estrofas a la par.