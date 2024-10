Furia contó por qué se canceló el streaming con Alex Caniggia: “Es mi teoría conspirativa”

Furia contó los motivos por los que se canceló el streaming de Alex Caniggia (Video/Bondi Streaming)

A mediados de julio pasado, Alex Caniggia incursionó en el mundo del streaming con un ciclo llamado Toda, a través de un canal llamado Carajo. Un mes después, se sumó Juliana Furia Scaglione, quien pasó de estar como invitada a ser parte del equipo. Sin embargo, a mediados de septiembre la dupla dijo adiós y anunció el final de su programa. Este jueves, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) contó cómo fue su vínculo con el hermano mellizo de Charlotte Caniggia y el porqué del abrupto final.

“(A Alex) siempre lo vi en las redes sociales y me llamaba la atención. El reality que hizo con Charlotte lo miraba un montón”, explicó en diálogo con Ángel de Brito. La oportunidad de conocerse en persona llegó cuando la convocaron a través de su hermana Coy para participar en el mismo programa que Alex. “Me convocaron, primero por medio de mi hermana, yo seguía en Telefe, entonces primero fue una vez por semana y luego fueron probando por más”, relató Scaglione sobre cómo pasó de una participación esporádica a formar parte habitual del proyecto, consolidando así su relación con Alex.

El final del programa en el que participaba Alex Caniggia fue tan inesperado como desconcertante para ambos. “Alex lo contó. Nosotros no sabemos por qué, sino que le avisaron que lo iban a dar de baja. Fue un viernes que él vino vestido re elegante, se trajo todo y, de la nada, me dijo: ‘Hoy cancelan al programa’”, recordó Furia, describiendo la sorpresa general del equipo. Sin embargo, para ella, la causa de la cancelación podría haber sido el contenido del programa. “Yo creo que fue porque el canal Carajo vendía más que nada contenido político y nosotros estábamos dando humor. Es mi teoría conspirativa”, consideró la exhermanita. Aunque no hubo una explicación oficial, esta hipótesis apunta a una posible incongruencia entre el enfoque del programa y las expectativas del canal.

Alex Caniggia anunció el final de su programa de streaming junto a Furia

En otro tramo de la conversación con el conductor de LAM (América), habló acerca de lo que opina sobre Javier Milei, el presidente de la Argentina. “Me gusta que Milei se ponga en contra de todo lo que pasa”, afirmó, reconociendo su apoyo a la postura del jefe de Estado. No obstante, también mencionó que algunas de sus decisiones la superan, porque no pudo seguir de cerca los primeros meses de su mandato.

“Hay cuestiones que me extralimitan porque no estuve desde su comienzo y no sé qué cambios tuvo. Me perdí la mitad del año de todo”, dijo. Por otro lado, consideró que, a medida que se fue poniendo al día, notó el descontento social. “Por lo que veo hay mucho lío social”, agregó.

El abrupto final

“Todo tiene un final y este programa hoy culmina. Sigo con la música y la ropa que me fascina”, comenzó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en los últimos minutos de su show Toda, noticia que en su momento tomó por sorpresa a su público. Allí contó cuáles iban a ser sus próximos pasos y tuvo un especial mensaje a sus detractores.

“Todo tiene un final. y este programa hoy culmina. Sigo con la música y la ropa que me fascina”, afirmó Alex Caniggia

“Y al hater le digo que no sea tan ‘bobina’, porque próximamente me verá en la TV, pero no será en la Argentina. Estamos a nada de terminar este gran programa, van a ser los últimos minutos de Toda. Mi hermana y yo nos vamos, fue muy poco tiempo, muy poco para mí”, aseguró mientras abrazaba a Furia.

“Fueron dos meses hermosos. Dos meses muy cortos también. Quiero decirles que tal vez en dos meses la gente piensa que vamos a llegar a 50 mil views. Y eso no le va a pasar a un proyecto nuevo, aunque pongas a Brad Pitt o al que quieras. Esto es un proyecto de a poco, ¿vos pensás que los otros streams que arrancaron a los dos meses ya tenían 50 mil o 100 mil views? Obviamente que no. Los proyectos tardan, algunos menos, otros más”, explicó.

Mientras que Juliana destacó el apoyo de sus seguidores, quienes la siguen desde su irrupción en el reality show de Telefe. “Gracias furiosos por existir, por estar al top, por encender la pantalla y pararse ahí de 19 a 21. Quizás no están en el horario, pero ven el programa el fin de semana”, afirmó.