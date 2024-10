El romántico mensaje que le dedicó Flor Bertotti a Federico Amador en su cumpleaños

Flor Bertotti saludó a Federico Amador por su cumpleaños número 49 (Fotos: Instagram)

Flor Bertotti saludó a Federico Amador por su cumpleaños con un tierno mensaje en sus redes sociales. La actriz compartió una serie de palabras llenas de cariño hacia su pareja, acompañadas de una serie de fotos juntos. “Feliz cumple amor de mis vidas”, escribió la actriz de Floricienta, quien no escatimó en gestos afectuosos para el actor: “Te deseo todo lo bueno, lo lindo, todos los abrazos, besos y sombreros del mundo”, bromeó en su publicación.

Además, la actriz compartió un álbum de fotos lleno de imágenes compartiendo distintas situaciones, viajando por el mundo, eligiendo sombreros, abrazados y mirándose a los ojos. Dentro de su publicación, también se mostró cómplice al mencionar los gustos personales de Amador: “Te deseo fuegos y cocciones dedicadas para agasajar como te gusta, atardeceres con mate o vinito pero en familia”.

El mensaje cerró con una declaración de amor que despertó los suspiros de los fanáticos de la pareja. “Te amo fijo”, agregó, etiquetando a Amador, quien no tardó en recibir una ola de felicitaciones. Corazones y caritas de enamoro fueron los emojis que eligió el actor para responder a semejante demostración de amor.

Flor Bertotti y Federico Amador

“Hermosos, aguante la monogamia, Floricienta y el amor sano”; “Los amo, mi pareja favorita”; “Feliz cumple, Fede.... que gran regalo de la vida tenerla a Flor al lado. Hacen hermosa pareja”; “Al final Florencia sí se quedó con su príncipe Fede y tuvo su final feliz, y no es un freezer”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la pareja.

La pareja acostumbra a viajar y comparten postales por el mundo

Federico Amador eligiendo sombreros

Juntos y felices, siempre sonriendo

Federico Amador

Un divertido paseo en moto, fue una de las postales que la actriz le dedicó a su amor

Un amor de novela

Florencia y Federico llevan más de 13 años juntos. En el año 2009, Bertotti se convirtió en la protagonista de una nueva telenovela de Telefe llamada “Niní”, que seguía la vida de Nina Gómez, una joven que trabajaba en una embajada y que poco a poco se enamoraba del embajador Tomás Parker, que era interpretado por Amador. La realidad logró superar a la ficción y una vez terminada la tira dieron inicio al amor.

Desde entonces, formaron una sólida pareja y una de las más queridas en el mundo del espectáculo. Como si se tratase de una historia de telenovela, lograron formar una familia ensamblada gracias al gran amor que sienten el uno por el otro y disfrutan la vida juntos.

Flor Bertotti saludó a Federico Amador con una serie de fotos románticas (Fotos: Instagram)

Ambos venían de relaciones anteriores, ella con Guido Kaczka con quien tuvo a Romeo, y él con María José Becherucci, exbailarina, con quien tiene dos hijos Vito y Ciro, razón por la que tuvieron que ensamblar la familia: “Con Romeo me llevo muy bien, y mis hijos ya lo adoptaron como hermano, son un equipo, una pequeña bandita”, declaró el actor años atrás a la revista Luz. La dupla no tiene hijos en común, sin embargo, en más de una ocasión aseguraron que querían.

Con menos de un año de relación cumplida, el actor la sorprendió tatuándose su nombre en el pecho. En una entrevista con Teleshow, Bertotti contó lo que sintió cuando lo vio: “Estábamos de novios hace re poco, menos de un año, y un día apareció con una venda diciéndome que me tenía que mostrar algo. Me quedé helada, casi me muero. ¡Me encantó!”, recordó y meses después ella tomó la misma decisión, tatuándose Federico en la espalda: “Me lo hice cuatro meses después que él. Lo que más me dolió fue el “co”. De hecho, siempre nos preguntamos por qué no nos tatuamos solo Flor o Fede”.