El apasionado beso de Flor Bertotti y Federico Amador que se volvió viral, en el primer show de la artista

El fogoso beso de Flor Bertoti y Federico Amador en el Movistar Arena

Luego de mucha espera, Flor Bertotti dio su primer concierto en el Movistar Arena, en el cual revivió la magia de Floricienta, la novela de Cris Morena que la catapultó a la fama. Uno de los momentos más especiales de la noche, ya de por sí cargada de emoción y nostalgia, fue la aparición del actor Federico Amador en el escenario.

Para sorpresa del público, Amador apareció en escena para cantar junto a su pareja una romántica canción llamada “Te amo más”, tema que solían cantar a dúo en Niní, lugar donde nació el amor. Con un conjunto total denim, miradas cómplices y caricias al pasar llenaron el estadio de amor. Para culminar la presentación fueron por todo y se dieron un apasionado beso que generó el griterío de todos los presentes.

El video no tardó mucho tiempo en hacerse viral en las redes sociales, lo que provocó una gran cantidad de comentarios en X (antes conocido como Twitter), en donde no dudaron en dar su opinión de la dupla y demostrar todo su apoyo por esta historia de amor, que lleva más de 10 años escribiéndose.

“Dios, patria y familia”; “Dios, patria y monogamia”; “Quédate con el que te mire como Fede Amador a Flor Bertotti”; “Ningún príncipe, ningún conde. Uno normal con jean y camisa. Aguante Flor Bertotti”; “Flor Bertotti y Fede Amador cantando te amo más, nacieron mil hadas, revivió el amor, monogamia y familia”; “Qué hombre Fede Amador”; “Listo, ahora me volví fan de la pareja de Flor Bertotti y Fede Amador”; “Qué cambio metió Florencia Bertotti con Fede Amador, Dios, que hombre”; “Qué flores amarillas ni nada, yo quiero un Fede Amador mirándome así”; fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la red social.

La historia de amor de Federico Amador y Flor Bertotti

La realidad superó la ficción y en el año 2010 arrancó su relación (Foto: Instagram)

En el año 2009, Bertotti se convirtió en la protagonista de una nueva telenovela de Telefe llamada Niní, que seguía la vida de Nina Gómez, una joven que trabajaba en una embajada y que poco a poco se enamoraba del embajador Tomás Parker, que era interpretado por Amador. La realidad logró superar a la ficción y una vez terminada la tira dieron inicio al amor.

Ambos venían de relaciones anteriores, ella con Guido Kaczka con quien tuvo a Romeo, y él con María José Becherucci, exbailarina, con quien tiene dos hijos Vito y Ciro, razón por la que tuvieron que ensamblar la familia: “Con Romeo me llevo muy bien, y mis hijos ya lo adoptaron como hermano, son un equipo, una pequeña bandita”, declaró el actor años atrás a la revista Luz. La dupla no tiene hijos en común, sin embargo, en más de una ocasión aseguraron que querían.

Con menos de un año de relación cumplida, el actor la sorprendió tatuándose su nombre en el pecho. En una entrevista con Teleshow, Bertotti contó lo que sintió cuando lo vio: “Estábamos de novios hace re poco, menos de un año, y un día apareció con una venda diciéndome que me tenía que mostrar algo. Me quedé helada, casi me muero. ¡Me encantó!”, recordó y meses después ella tomó la misma decisión, tatuándose Federico en la espalda: “Me lo hice cuatro meses después que él. Lo que más me dolió fue el “co”. De hecho, siempre nos preguntamos por qué no nos tatuamos solo Flor o Fede”.

La relación que comenzó tímidamente y es una de las más sólidas del ambiente

Por diferentes razones nunca dieron el paso de casarse, pero igualmente tienen tatuados unos anillos en el dedo del corazón. “Son dos infinitos juntos, porque nosotros nos enamoramos y sentimos que estábamos destinados. Fue una idea de él, me pidió que lo acompañe a un lugar y cuando llegamos me dijo: ‘Hagámonos un tatuaje. ¿Nos hacemos un anillo?’”.

En las redes sociales se muestran juntos todo el tiempo, compartiendo fotografías de sus viajes por el mundo, momentos en familia y sobre todo mensajes románticos en fechas especiales. Durante su gira con su show, Federico acompañó a Flor a cada uno de los países a los que fue y forma parte del equipo. Un amor de cuento.