El duro cuestionamiento a la performance de Silvina Escudero en el Cantando 2024: “Era un caso de acoso”

Silvina Escudero interpretó a Luis Miguel (Video: América)

En la reciente gala del Cantando 2024, tras la interpretación de Silvina Escudero de la emblemática canción de Luis Miguel “Hasta que me olvides”, el jurado no tardó en brindar su evaluación. Como es habitual en este tipo de competencias, la opinión de los jueces fue variada, al destacarse tanto críticas como observaciones sobre aspectos técnicos y artísticos de la actuación de la participante.

Nacha Guevara fue la primera en tomar la palabra, ante lo que destacó una mejora en la afinación de la participante en comparación con presentaciones anteriores. “Mejoró la afinación, nena. Mucho más pareja, menos gritos”, elogió. Sin embargo, aunque resaltó el riesgo artístico en la puesta en escena, subrayó que este no fue completamente efectivo: “Arriesgan y piensan en una puesta, pero no se entendió”, expresó antes de otorgar su voto secreto.

Luego, fue el turno de Flavio Mendoza, quien apuntó a problemas técnicos que afectaron el desempeño. “Vi un arreglo raro, la pista saltó a un volumen raro. Esta vez no estuviste tan bien”, afirmó, para rematar con una puntuación de 5.

Por su parte, Milett Figueroa expresó que no había sido la mejor presentación de la destacada bailarina, al cuestionar la modificación de la letra del tema: “Es un clásico de Luis Miguel, siento que estás con la voz más guardada”, comentó, antes de asignar otro 5.

Finalmente, Marcelo Polino no fue menos crítico y mencionó que la puesta en escena tenía una connotación negativa: “Era un caso de acoso lo que estaban mostrando, claramente. Es un terapeuta que avanza sobre su paciente, un horror. Si esto fuera realidad, tendría que estar preso, no lo dejemos pasar por alto porque estamos romantizando un delito acá”, señaló indignado.

Silvina Escudero, cuestionada en el Cantando (Video: América)

Fue en ese punto en que intervino la coach para aclararle que “es ficción, por favor, no pongamos esas palabras”. Fue también en ese instante en que intervino nuevamente Nacha dando por válida la justificación de la coach respecto de la ficticia que era la escena. Pero el jurado que estaba por brindar su puntaje se mantuvo firme en su postura sin escuchar a sus compañeros: “Romantizaron un delito, un terapeuta no puede avanzar sobre un paciente, querida, acá o en la China. Fallido totalmente”.

Nacha volvió a tomar el micrófono y sin dudarlo le expresó que “es ficción, mi amor, no confundas ficción con la realidad”, ante lo que él continuó intentando aclarar sus dichos al asegurar que “pero bueno, sería un delito, dije, lo que está haciendo”. Y fue entonces que la propia Escudero intentó mediar y aclaró: “Pero Marce, uno también personifica asesinatos”, aunque Polino seguía mostrándose firme en su postura al aclarar que sólo se refería a lo que estaba mirando y que “no estaba para ponerlo a discusión de nadie”, tras lo cual de inmediato dio por cerrado el tema y levantó la paleta que tenía el número 3 como puntaje.

Silvina, que enfrentó críticas duras en galas anteriores, sabía que debía destacar tanto en afinación como en su puesta en escena para avanzar en la competencia. A pesar de las observaciones posteriores, la interpretación estuvo cargada de emoción, al reflejar el carácter dramático de la balada y el desafío de abordar un tema tan reconocido en el ámbito latinoamericano. Sin embargo, los problemas técnicos y las decisiones artísticas no terminaron de convencer a los jueces, como quedó reflejado en las puntuaciones y comentarios recibidos.

Silvina y Vanina Escudero

Pero ya antes de subir al escenario, Escudero no solo tenía en mente su presentación, sino también el conflicto personal que la afecta profundamente. En entrevistas previas, la bailarina habló abiertamente sobre la difícil situación que atraviesa con su hermana, Vanina. Aunque no reveló detalles específicos, dejó claro que su relación se tensó y que actualmente no mantienen contacto.

Silvina aprovechó la ocasión para expresar su deseo de reconciliación, al hacer público su anhelo de restaurar el vínculo. A lo largo de los años, las hermanas Escudero compartieron tanto el escenario como el centro de atención mediática, lo que generó un gran interés por parte de sus seguidores acerca de su vida personal. Esta nueva fractura en su relación fue tema de especulación, y el hecho de que Silvina lo mencionara en un momento tan visible como el reality show solo amplificó el impacto.