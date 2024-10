Cantando 2024: Florencia Peña arremetió duro frente a la renuncia de Coy

Cantando 2024, Florencia Peña habló sobre la renuncia de Coy

La conductora del programa, Florencia Peña , aprovechó su primera aparición tras la noticia para expresar su opinión sobre la renuncia de Coy. Durante el programa, Peña comentó que Scaglione había tomado la decisión de renunciar en un momento de enojo, sin haber reflexionado adecuadamente. “Las decisiones en la vida hay que respirarlas, no hay que tomar decisiones en caliente”, afirmó Peña, en la apertura del Cantando 2024.

“Muy buenas noches. Ayer no estuvimos. Nos extrañamos, pero hoy volvimos, Hoy volvimos. Acá estamos con el cantando 2024, que está pasando de todo. Hoy, no te podés ir un fin de semana Mendoza que volvés y ya hay renuncia. Renunció hoy, pero no vuelve. No hay que tomar decisiones en caliente porque uno en caliente toma malas decisiones. Hay que respirar y después...cuestión que después se arrepintió. Y fue a pedir escupidera y chau. No. ¿Qué dijo la producción? No, no” dijo Peña en el arranque del programa.

La renuncia de Coy Scaglione al programa ha generado un revuelo Según se informó en Intrusos (América TV) , la salida de Scaglione se debió a dificultades para compatibilizar su participación en el certamen con el cuidado de su bebé, especialmente tras cambios en los horarios de grabación del programa. Inicialmente, las emisiones en vivo estaban previstas solo para los lunes, pero ahora se realizan de lunes a miércoles, lo que complicó la situación para participante quien tiene una hija pequeña que depende de ella para alimentarse.

La producción del programa decidió no aceptar el regreso de Scaglione, a pesar de que ella reconsideró su decisión y solicitó volver. Peña anunció que, debido a la salida de la participante, solo una pareja será eliminada en la próxima ronda, en lugar de las dos que estaban previstas, y que se incorporarán cinco nuevas parejas al certamen.

Por otro lado, Furia , hermana de Coy, explicó en diferentes programas y en sus redes sociales que además de los problemas de horario, a Scaglione le molestó haber estado lista para actuar y no haber podido salir a cantar. A pesar de la renuncia, Furia no descartó la posibilidad de que su hermana reconsidere su decisión y regrese al programa.

Todo comenzó con lo que parecía una petición razonable: Coy solicitó a la producción del programa ciertas consideraciones para poder compaginar su participación con el cuidado de su hija pequeña, Rubí , de un año y su trabajo en el programa.

Cantando 2024 la convocatoria a Coy

Coy ,hermana de Furia , se prepara para su debut en el Cantando 2024 , un evento que promete ser una gran oportunidad profesional para ella. En una entrevista con el programa Intrusos , Coy compartió detalles sobre cómo llegó a formar parte de esta competencia musical que será transmitida por América TV bajo la conducción de Flor Peña .

Coy relató que fue su hermana, Furia, quien la introdujo al mundo del streaming, donde trabajaba, y le sugirió participar en el Cantando. “Furia me llevó a donde estaba trabajando. Entre chiste y chiste, me dijo: ‘tenés que entrar al Cantando’”, explicó Coy. A pesar de las dudas iniciales, Coy destacó que Furia fue un gran apoyo para convencerla de aceptar el desafío. “Furia me empujó un montón porque yo no estaba convencida”, afirmó, subrayando la importancia de esta oportunidad en su carrera.

El Cantando 2024 se perfila como un evento destacado en la televisión argentina, y Coy está decidida a aprovechar al máximo esta plataforma para mostrar su talento. “Me parece que no podía dejar pasar esta oportunidad”, concluyó Coy, dejando claro su entusiasmo por lo que está por venir.