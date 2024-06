La abuela de Nico Occhiato compartió sus secretos en pleno programa: “A veces digo que soy San Expedito”

Los Nona tips

Nadie dice nada (Luzu), el programa que conduce Nico Occhiato junto a Flor Jazmín Peña, abrió esta semana con una invitada de lujo: Concepción, la abuela del presentador. En vivo, la mujer respondió toda clase de preguntas por parte de los seguidores y el equipo, que quedaron encantados con la personalidad de Concepción ante la cámara. “Tengo 80, pero estoy muy contenta y pongo voluntad para todo. Nunca doy el brazo a torcer, tenés que tener energía, moverte y olvidarte de lo que está mal. A poner onda, y si no te das una ducha, te pintás los labios y te vas afuera, a vivir la calle. ¡Soy feliz, soy feliz!”, señaló cuando se abrió su sección de consultas.

“Hola Conce, ¿no tiene ganas de ser bisabuela?”, le consultó inicialmente un fanático del ciclo en alusión a un futuro hijo por parte del conductor y su novia. Ella decidió responder, entre risas, que lo comentó con su hija y explicó: “Ella quiere ser abuela”. Ante el asombro, el animador mandó al frente a su hermana: “La Agustina está de novia hace cinco años”. Su abuela, quien supo hacerse conocida por aparecer en ShowMatch y Almorzando con Mirtha, ambos por la pantalla de El Trece, explicó que en la conversación no se refirieron a cuál de sus nietos, lo cual resultó un alivio por parte de su nieto, quien le consultó de quién preferiría recibir la noticia y solo recibió una risa nerviosa por su parte.

En otro momento de la emisión, una joven envió otro audio y expresó: “¡Conce, te amamos! ¿Sabés que sos la abuela de toda la comunidad de Nadie dice nada?”. Por su parte, Concepción dejó en claro cuán feliz le hacía escuchar esas palabras, por lo que contestó frente al micrófono: “No me hagas emocionar. La verdad que estoy muy contenta de mi fama porque me adoran, me adoran. No sé por qué, a veces digo que soy San Expedito”.

Otras de las consultas por parte del público fueron de índole culinaria, entre las cuales se destacó cómo hacer para que no se separe el pan rallado de las milanesas. En ese sentido, la invitada especial del ciclo comentó: “Tenés que ponerle un poquito de queso de rallar, lo ponés entre medio del pan rallado, lo tapas bien, lo golpeás con la manito y después le das la vuelta al otro lado y la llenás bien. Ya está, mi amor, todo te va a salir lindo, vos pensá en mí y te va a salir”.

La mujer de 80 años respondió todas las consultas del equipo y los fanáticos del ciclo (Nadie dice nada - Luzu)

También hubo preguntas privadas en alusión a Occhiato: “¿Cuál es el postre favorito de Nico?”. Confiada por saber los gustos de su nieto, ella aseguró que se trataba del flan. Sosteniendo esa línea, aprovechó para dar un tip a la hora de cocinar ese típico plato: “Es con un litro de leche sachet. La de cartón es más espesa y la otra más líquida”. Sus consejos respecto a sus métodos para cocinar fueron los que más abundaron, por lo que la siguiente consulta se trató sobre esto: “Usted, ¿cómo hace la sopa?”. “La hago, le pongo varias cosas, apio, porro...”, explicó la mujer sin percatarse del furcio que cometió al aire y causó un sinfín de risas en el estudio. “¿Porro? Ahora quiero ir a comer la sopa de porro de la Nona”, señalaron ante el particular ingrediente que agregaba la mujer en la preparación de ese plato, confundiéndose con el puerro.

“Emocionado por la visita de su abuela, Nico decidió realizarle una propuesta ante el público que los veía: “Creo que se abre la sección de la Nona, ¿estás para venir cada 15 días?”. Encantada por la oportunidad de regresar y colaborar en el ciclo del su nieto, la invitada le respondió: “Te prometo que sí”.