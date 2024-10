Reapareció la abuela de Nico Occhiato y habló de su salud: “Muy pronto voy a ir al canal a saludar a todos”

Reapareció la abuela de Nico Occhiato: "Muy pronto voy a ir al canal a saludar a todos"

El pasado 20 de septiembre, Nicolás Occhiato lloró en su canal de streaming por la revelación que una médium hizo sobre la salud de su abuela, Concepción, quien cobró notoriedad por sus visitas a su nieto en el Bailando (El trece) y se convirtió en una figura querida por la audiencia. “Ella se quiere ir”, le dijo la espiritista. Al día siguiente, el conductor habló con LAM sobre el estado de salud de la mujer e intentó restarle entidad. “La nona está bien, lo quiero aclarar. No sé si tendría que haber preguntado por ella al aire o no, pero bueno, me salió así, fue genuino”, dijo sin ahondar en detalles.

Este fin de semana, Occhiato sorprendió a sus seguidores con un video de “Conce”. En la secuencia, que encabeza esta nota y dura menos de 30 segundos, se la ve a su abuela de pie y hablando a cámara. “Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, quería decirle a todos mis fans que tuve una ‘nanita’. No estoy muy bien, pero ahora me estoy recomponiendo”, arrancó.

Acto seguido, detrás de cámara, se escucha la voz de su nieto que, en tono de broma, le pregunta: “Pero, ¿es necesario que estés acá, que estés hablando con el nono agarrándolo?”. Concepción no responde y continúa hablando. “Muy pronto voy a ir al canal, a ‘Nadie dice nada’, y los voy a saludar a todos”, asegura. “¿De verdad?”, sigue Nico. “Sí, sí, voy a ir. Voy a ir. Espero recomponerme. Ya estoy bien, casi bien”, cierra.

“La nona quería prometerles que pronto va a venir a NDN”, escribió el dueño de Luzu TV junto a un emoji de corazón.

La abuela "Conce"

La relación de Occhiato con sus abuelos maternos es superespecial. Hace dos años, en un reportaje para Infobae con la periodista María Laura Santillán, el conductor se sensibilizó al hablar de ellos. “Soy bravo de llorar, pero cuando mi abuela me dice: ‘Me diste 10 años más de vida’, a mí me destruye”, explicó a raíz de la popularidad que la mujer ganó con la exposición de su nieto.

“Mi mamá me tuvo a mí a los 20 años. En ese momento vivía en un monoambiente en Ramos Mejía. Y mi abuela siempre tuvo la casa que tiene ahora, más grande. Entonces yo me crié ahí prácticamente. Mi abuela me llevaba al jardín ponele y a mí no me gustaba ir. Antes de entrar me decía: ‘¿Querés que nos vayamos a la plaza?’. Entonces me rateaba con mi abuela, ¿entendés? Y nos íbamos a la plaza a jugar, era un código entre mi abuela y yo, a mi mamá no le decíamos nada”, contó Occhiato a Infobae, allá por 2022.

Nico Occhiato junto a su abuela cuando era chico

“Mi abuela me espera todos los fines de semana, y cuando falto, se pudre. Ella se vino de Italia después de la guerra, eran ocho hermanos y a los seis meses falleció el padre. Se quedó mi bisabuela con ocho hijos en la calle. Mi abuela tenía un solo vestido y mi bisabuela se lo lavaba a la noche para usarlo al otro día. Para mí, poder darle la posibilidad de que ella se divierta, que hable con sus fans, que la gente la saluden en la calle… está viviendo su sueño a los 78 años. Para mí es como devolverle un 10% de lo que ella me dio a mí junto con mi abuelo, porque yo me crié con ellos”, dijo.

En ese mismo reportaje, Occhiato habló de la salud de Concepción y reveló que transitaba un Parkinson. “Ella tuvo cáncer, un cáncer bravo, y lo sacó adelante. Siempre tuvo esa actitud. Y ahora tiene Parkinson, que es una enfermedad que no mejora, se va deteriorando. Y el neurólogo le dijo a mi mamá: ‘Nunca vi algo así, esta enfermedad por lo general no mejora y ella está mejor’. Y evidentemente es porque tiene un motivo para pensar qué ponerse, qué decir”, confió.