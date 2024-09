El llanto de Nico Occhiato en vivo por la revelación de una médium sobre la salud de su abuela: “Ella se quiere ir”

Una médium emocionó a Nico Occhiato con una revelación sobre su abuela en Luzu TV

Este viernes en Luzu TV la emisión en vivo del popular programa de streaming Nadie Dice Nada se transformó en un escenario de emociones intensas cuando su conductor, Nico Occhiato, quebró en lágrimas tras una impactante revelación de la médium Noelia Pace. Durante el ciclo, la mujer realizó revelaciones sobre la delicada situación de salud de su abuela, Concepción, quien se volvió muy popular tras las visitas a su nieto en TV. Sus palabras lograron conmoverlo profundamente.

Mientras millones de espectadores seguían la transmisión, Occhiato, rodeado de sus compañeros de panel, vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera. La médium había sido invitada para brindar mensajes del “más allá” tanto al público como a los miembros del panel. Su estilo directo y capacidad para conectar con energías espirituales atrajo inmediatamente la atención de todos los presentes, pero el punto de inflexión llegó cuando fue el turno del conductor. Con voz temblorosa, Occhiato reveló que su abuela se encuentra atravesando una situación delicada de salud y, consciente de la gravedad del asunto, expresó su deseo de que su madre no estuviera viendo el programa.

Nico Occhiato junto a su abuela cuando era chico

“Me quería asegurar que mi mamá no esté mirando porque mi abuela está pasando por un momento duro”, comenzó diciendo el conductor y en ese instante, Pace canalizó información por pedido de Nico. Con calma, solicitó la fecha de nacimiento de su abuela, a lo que él respondió: “28 de diciembre de 1943. Se llama Concepción”. Tras recibir este dato, la espiritista comenzó a hablar: “Hay algo ahí con respecto a no seguir gestionando, sino dejar que suceda... Ya está. Entra en un proceso de quiebre importante antes de la mitad de octubre. Si lo dilatan es por el buen trato, por el buen cuidado... ¿se entiende?”, afirmó.

Las palabras de Noelia resonaron profundamente en el estudio. Mientras las lágrimas comenzaban a brotar de Nico, él apenas podía asentir con la cabeza, evidentemente conmovido por la situación. Con empatía y sensibilidad, la médium continuó: “Por privado yo te voy a decir qué le tiene que decir tu mamá, porque eso es lo que la tiene como estancada y, a diferencia de lo que todos creen, sí se quiere ir”.

La abuela de Nico Occhiato lo visitó a él y a Flor Vigna cuando hacían El Último Pasajero

Estas palabras de Noelia fueron fuertes para el conductor de Nadie Dice Nada por lo que se cubrió el rostro y dejó escapar un llanto incontenible que interrumpió la fluidez del programa. Durante varios minutos, se mantuvo en esa posición, con el peso de la revelación cayendo sobre él. La espiritista, por su parte, respetó el momento, pero agregó una reflexión que ofreció más contexto a la situación: “Muchas veces, quienes están en el proceso intentando avanzar, necesitan esperar que el resto tome conciencia. Lo que pasó con tu tío.”

Con Nico visiblemente afectado, el ambiente en el estudio se tornó silencioso. Los compañeros de él en el panel, sensibilizados, se acercaron a abrazarlo para brindarle consuelo mientras, mientras intentaba recomponerse tras la revelación. Momentos de vulnerabilidad en vivo, en el que la camaradería del equipo de Luzu TV compuesto por Momi Giardina, Santi Talledo y su novia Flor Jazmín Peña, en el que le demostraron cercanía y apoyo mutuo a Occhiato.

A medida que el momento transcurría, Pace continuó hablando con suavidad, pero dejando claro que el asunto era muy personal y debía ser discutido fuera de cámara. “Necesito decírtelo por privado, es muy puntual. Tiene que ver con algo que tiene que hacer tu mamá y ella necesita certeza”, indicó la médium. El emotivo episodio dejó una profunda marca en los espectadores del programa y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el conductor, alabando su coraje al compartir un momento tan personal en un entorno público.

Pace, por su parte, fue elogiada por su delicadeza y sensibilidad al tratar un tema tan doloroso, manteniendo siempre el respeto hacia la privacidad de la familia del conductor. Por su parte, Nico, visiblemente afectado, agradeció el apoyo de sus compañeros y la presencia de la profesional.