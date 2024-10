El emotivo momento de las madres de los campeones del mundo con Susana: anécdotas de su infancia y sus conmovedores saludos

La emotivos mensajes que Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Dibu Martinez, Alexis Macallister y Leandro Paredes le dedicaron a sus madres en el programa de Susana Giménez

Para el Día de la Madre Susana Giménez preparó un programa diferente que, en esta oportunidad, contó con las madres de algunas de las estrellas de la Selección Argentina que salieron campeones del mundo: Mónica, la madre de Rodrigo de Paul; Myriam, la mamá de Leandro Paredes; Susana, la de Dibu Martínez; Marta, la mamá de Enzo Fernández y Silvina, la de Alexis Mac Allister, fueron homenajeadas.

Las mujeres fueron pasando una a una por el living y, como si estuviera previsto, la diva no tardó en confundir los nombres y de quién era el hijo de cada una. Allí compartieron anécdotas de la infancia de los futbolistas, en donde repasaron los esfuerzos que realizó cada una para cumplir el sueño a quienes hoy brillan en el futbol internacional como en nuestro equipo nacional.

Así la madre de Dibu recordó la promesa de dejarse las canas y cortarse el pelo muy corto en el Mundial como en la Copa América, mientras que la de Paredes destacó la familia que formó su hijo con quien era su novia de la infancia. La madre de Enzo Fernández habló de los viajes que realizaba cuando él comenzaba en el fútbol y los dos colectivos que tomaban para poder llegar.

La presentación de Susana Giménez a las madres de Rodrigo de Paul, Dibu Martínez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández (Prensa Telefe)

Un momento especial se vivió cuando la producción puso al aire videos con saludos de los jugadores para sus mamás. “¡Hola, mamita! Pasó por acá para decirte que te amo y te agradezco que estés siempre”, apareció Rodrigo de Paul, desde España mientras su madre expresaba su emoción. “En las buenas y en las manos siempre estás al lado mío”, destacó.

La madre de Dibu lo definió como “mi gran compañero” y, antes de poner al aire el saludo de su hijo, ya había comenzado a llorar. “Mami, capaz te sorprende este mensaje en el Día de la Madre. Sé que es un diferente para vos en Buenos Aires. Vos ya sabés lo mucho que te amo y todo lo que me diste desde chico. Este día especial disfrutalo. Pasalo bien y espero que te haya gustado esta sorpresa”, le dedicó el arquero, mientras ella no paraba de lagrimear y aseguraba que hasta que su hijo se retire, iba a continuar con su promesa de no teñirse el pelo.

Mientras desfilaban imágenes de los primeros años de Enzo Fernández, el mediocampista del Chelsea F. C. también tuvo palabras de amor para su mami. “Te amo mucho, te agradezco por todo lo que hacés por mí y por la familia”, señaló, mientras Marta contaba que su hijo vive en Londres y recibía también saludos del resto de los hermanos del jugador.

Valeria Lynch fue parte del homenaje a los campeones del mundo en el programa de Susana Giménez

Así continuaron Mac Callister y Paredes hablando del significado que tenían ellas en sus vidas, momentos en donde recordaron los esfuerzos que realizaron en sus comienzos en el fútbol con poquísimos años y cómo su apoyo fue fundamental en los logros que fueron consiguiendo.

“Nosotros nos mandamos mensajes y nos saludamos antes de los partidos. Pero nunca nos decimos la palabra ‘suerte’”, comentó Mónica, sobre una de las cábalas que tiene con el ex de Tini Stoessel y Cami Homs. “Cuando era chico era parecido a como es ahora. Es fresco, inquieto, muy simpático, siempre tiene algo para contar. Siempre fue así”, recordó, entre diferentes recuerdos que fueron compartiendo.

Otro momento divertido fue cuando Susana le preguntó a Myriam, la mamá de Paredes, por su esposo. “Yo no tengo marido”, lanzó la mujer, rotunda mientras contaba que quien fue su pareja tiene el mismo color de ojos que su hijo. “Siempre en casa era fútbol y solo fútbol, era terrible. De chico le decían ‘el cebolla’, porque siempre se vestía como Los Cebollitas”, rememoró, con humor.

Al final de la noche, Valeria Lynch le puso un broche de oro al interpretar “Me das cada día más”, el clásico mundialista, frente a las madres de los campeones.