#VivaElAmor con Emma Vich y Nicolás Suárez: “Queremos disfrutar del free love”

En #VivaElAmor diferentes parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro y cómo muestran sus diferencias, pero también juegan y se divierten en público. En esta oportunidad, Emma Vich, el exparticipante de Gran Hermano, y su esposo, Nicolás Suárez Refrancore, se animaron a intercambiar sus sentimientos.

El peluquero que saltó a la fama gracias al reality de Telefe entró a la competencia casado con Nico, que es militar, aunque ahora también se volvió influencer. Si bien pudieron superar los siete meses a la distancia, cuando Vich salió tuvieron varias crisis con versiones de infidelidad de por medio. Pese a esto y contra todo pronóstico, pudieron pasar esa prueba de fuego, salieron adelante y hoy celebran su amor. “Queremos disfrutar del free love”, coinciden.

”De vos me enamoraron tus ganas de salir adelante. Que sos hermoso, y divertido”, le dijo Nicolás a Emma (Fotos/Diego Barbatto)

En esta ocasión, llegaron al estudio de Infobae dispuestos a hacerse preguntas sobre el vínculo que los une desde hace once años. El primero en preguntar fue Emma y arrancó con un interrogante que suele ser de los más románticos y personales de la edición: “¿Qué fue lo que más te enamoró de mí?”.

”Todo. Tus ganas de salir adelante. Que sos hermoso y divertido”, comenzó diciendo Suárez sobre Vich. Luego, el exparticipante de Gran Hermano dio su visión sobre su marido: “A mí que me enamoró que es muy sencillo, muy espontáneo, amoroso. Es muy tierno también. Es mi ‘cuchicú'. Así le digo yo”.

"La ropa sucia es un tema que evitamos porque terminamos peleando: los dos somos medio desastrosos con eso”, coincidieron

El cuestionario continuó y, esta vez, el puntapié lo dio Nico: “¿Cuál fue el mejor regalo que te hice?”, preguntó. “Uy, una banda. No me acuerdo uno en particular porque fueron como 10.000 regalos. Bueno, una camioneta cero kilómetro... Esa me gustaba mucho, me encantaba. Durante el año no me hace tantos, pero para mi cumple se esmera”, comentó. Entre risas, su esposo sumó: “Sí, yo di el puntapié; pero lo terminamos pagando entre los dos”.

En otro momento del mano a mano, Emma volvió a tomar la palabra y lanzó: “¿De qué tema nunca podés hablar conmigo?”. “No, no hay nada. Hablamos todo. Por ahí la ropa sucia es un tema que evitamos porque terminamos peleando: los dos somos medio desastrosos con eso”, reconoció Nicolás.

Nicolás dijo que él fue el que se enamoró primero

“¿En qué momento dijiste soy el amor de tu vida?”, quiso saber el militar. En ese instante, su pareja entró en un momento de profundidad y respondió con honestidad: “Desde la primera vez que te vi. Siempre dije: ‘Él es el amor de mi vida’. Estaba full enamorado hasta el día de hoy. Desde que chateábamos, antes de conocernos y bueno, después cuando nos casamos también”.

Al finalizar la charla, cada uno tuvo que responder algunas preguntas de la producción y señalar a cuál de los dos correspondía la respuesta. Cuando se les consultó acerca de quién es el más controlador, los dos coincidieron en que ninguno lo es. De la misma manera, ambos aseguraron que el más celoso es Emma, y que el que se interesa más por la vida del otro es Nico.

"Si fuera por mí adoptaría miles de nenes", dijo Emma

“Sí, estoy todo el día viendo si alguien le dice algo malo. Si alguien lo critica, si alguien sube una foto fea. Estoy ahí, al pie del cañón, siempre en primera línea para agarrarme con cualquiera, me peleo a muerte”, contestó Nicolás.

Por último, se les preguntó: “¿Quién se enamoró primero?”, allí también hubo coincidencia y llegaron a la conclusión de que Nicolás fue el que tuvo el flechazo y Emma es el que más ganas tiene de ser padre de los dos. “Me encantaría, siento que tengo mucho amor para dar y si fuera por mí adoptaría miles de nenes, una familia enorme en una casa enorme”, concluyó el exhermanito.

Fotos/Diego Barbatto