Emma Vich entró en crisis al enterarse que su marido le fue infiel con Tomasito Suller: el testimonio del mediático

Los ataques de pánico de Emmanuel Vich (LAM. América)

Emmanuel Vich supo abrirse camino en la casa de Gran Hermano (Telefe) con su dura historia de vida, la cual logró superar de la mano de su marido, Nicolás Suar. Pero su relación no era todo color de rosa, lo cual confesó el propio subcampeón de la edición. Mientras estaba adentro del ciclo, su pareja se habría involucrado con Tomasito Süller, quien saltó a la fama por su romance con Guido Süller, y lo traicionó. Si bien se especulaba que fueran tan solo rumores, el exnovio del mediático le brindó los detalles a Teleshow.

La bomba estalló luego de que Pepe Ochoa comentara el mal momento que atravesó el peluquero en la calle. “Emma tuvo una situación bastante fea. Tuvo un ataque de pánico cuando lo abordaron los movileros de Georgina Barbarossa”, señaló el integrante de LAM (América), quien aseguró que el muchacho se vio afectado al enterarse de un video del influencer.

En este contexto, Tomasito se justificó por su actitud: “Pero Emmanuel adentro de la casa se le tiró a medio mundo, se chapó a todos, llegó hasta ahí porque no le dieron bola”, señaló el tercero en discordia, y expresó su malestar: “Qué injusto, me hacen quedar como un turro a mí y acá todos somos adultos. Yo, totalmente víctima, porque me enamoré de Nico, por eso me pone mal todo esto”, argumentó.

El marido del subcampeón y Tomasito coquetearon en vivo (Video: Córdoba a la siesta - Canal C Argentina)

Un amor de verano

En una entrevista a principios de año para Córdoba a la siesta (Canal C Argentina), Tomasito contó que el marido de Vich fue quien inició el contacto, al haberle confesado que era su “amor platónico de adolescente”. La charla comenzó a subir de tono por parte de ambos, y Süller no dudó en continuar con el coqueteo: “Puedo ser el permitido tuyo si querés, yo estoy soltero. Sos muy lindo”.

El escándalo de la infidelidad trascendió luego de que ambos fueran vistos a los besos. Pero esto no obtuvo mayor repercusión hasta el cruce que hubo entre Martín Ku y el militar, en el marco de su visita a A la Barbarossa (Telefe) y antes del desenlace del reality. “Chino, dejate de joder y que jueguen los de adentro. Ya te fuiste, dejá de romper las bol... con las estrategias. No va a ganar un Bro, Chino, te aviso”, le indicó mientras hacía campaña por su novio, junto a algunos fanáticos en las cercanías del Obelisco porteño. Picante, el dueño de Arturo mantuvo la calma y le tiró un palito al pasar: “Che, te está llamando Tomasito...”.

Zoe intento abrirle los ojos a Emma ante las infidelidades de su marido (Video: Gran Hermano - Telefe)

Cabe mencionar que en diciembre pasado, Emmanuel confesó que su pareja le fue infiel en reiteradas ocasiones, pero lo supo perdonar. Tan solo un mes más tarde, el participante les reveló a sus compañeros la traición que descubrió por parte de él: “Ya venía todo medio podrido. Justo descubrí cosas de un mes. De él. Me ca... con un compañero de laburo de él, que es militar de Fuerza Aérea”, reconoció.

“Antes de entrar lo perdoné. No me quería ir mal. Y después, cuando estuve acá dentro empecé a recordar palabras y cosas”, explicó el estilista ante la mirada atenta de los competidores con los que convivía en ese momento.

El estilista dio detalles de la traición de su marido (Video: Gran Hermano - Telefe)

Otra infidelidad expuesta

En medio de este escándalo, el periodista Fede Flowers contó que también estuvo con el novio de Emmanuel, con quien se vio en un boliche a los besos. “Me hago cargo, las fotos hablan por sí solas, pasó eso”, indicó el panelista, quien explicó que él está soltero hace 4 años .“No le debe explicaciones a nadie”, señaló en su paso por Splendid AM 990.

El joven confirmó que estuvo con el militar (Video: Splendid AM 990)

Allí le preguntaron si el ex GH lo había llamado al difundirse estas imágenes. “No, por ahora no. Igual él tiene que pedirle explicaciones a su marido, no a mí. Yo no me voy a hacer el bol... porque lo que está ahí, está. Pero el que se tiene que hacer cargo es Nicolás”. Además de estas palabras, la relación quedó en evidencia en las redes sociales, donde no solo intercambiaron comentarios subidos de tono sino que también existen fotos juntos. En una de ellas se lo vio con algunos exparticipantes del reality, entre ellos Isabel de Negri, durante su paso por la fiesta Plop. Ahora, falta conocer la palabra de Emmanuel, quien todavía no se manifestó sobre el tema.