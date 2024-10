Tras la muerte de Liam Payne en Buenos Aires, cómo amaneció el lugar donde se hospedaba

La puerta del hotel donde se hospedaba Liam Payne

Apenas el sol comenzaba a iluminar las calles de Buenos Aires , los restos de cientos de velas aún persistían, testigos mudos de la vigilia en honor a Liam Payne . La noche anterior, admiradores del músico habían dejado cartas, flores y recuerdos, creando una atmósfera cargada de emociones y respeto. Ahora, con el paso de las horas, las velas se iban apagando lentamente, mientras el ambiente de la ciudad, aún en silencio , reflejaba la tristeza y el duelo colectivo por la partida del joven artista.

Liam Payne , ex integrante de la famosa boy band One Direction , falleció trágicamente ayer tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo , en la ciudad de Buenos Aires. El cantante británico, de 31 años, estaba hospedado en el Hotel Casa Sur , donde ocurrió el hecho. Según información de las autoridades, Payne sufrió heridas graves “incompatibles con la vida” debido a la caída. El personal que llegó al lugar minutos después de ser alertado, confirmó que no era posible reanimarlo.

Nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton , Inglaterra. Saltó a la fama en 2010 como miembro de One Direction , una de las bandas más exitosas de la última década. Tras la separación del grupo en 2016, Payne comenzó su carrera como solista, alcanzando reconocimiento con su sencillo “Strip That Down” , lanzado en 2017. A lo largo de su carrera en solitario, exploró géneros como el pop y el R&B, colaborando con otros artistas reconocidos.

En los últimos días, Payne había sido noticia debido a una disputa legal con su ex prometida, Maya Henry , quien lo acusó de acosarla repetidamente tras su ruptura. Henry había presentado una carta de cese y desistimiento contra Payne, alegando que el cantante la contactaba de manera obsesiva, utilizando diversos números de teléfono y cuentas de iCloud para enviarle mensajes.

Liam James Payne despedida fans en la puerta del hotel en Palermo, Buenos Aires

A lo largo de su carrera, Liam Payne no solo fue conocido por su talento musical, sino también por los altibajos de su vida personal. Tras alcanzar el estrellato global con One Direction , Payne se encontró bajo el escrutinio constante de los medios y los fanáticos. Su vida sentimental y los desafíos relacionados con la fama le valieron numerosos titulares, especialmente tras la disolución temporal de la banda en 2016.

Uno de los capítulos más destacados de su vida personal fue su relación con la cantante Cheryl Tweedy . Los dos comenzaron a salir en 2016 y, un año después, nació su hijo Bear Gray Payne . A pesar de la notoriedad de la pareja y la atención que suscitaba su vida familiar, la relación terminó en 2018. A partir de entonces, Payne se dedicó a mantener una relación cordial con Cheryl, enfocándose en la crianza de su hijo.

Liam Payne murió en Buenos Aires, Argentina

La vida después de One Direction al igual que otros miembros de One Direction , Payne enfrentó dificultades para adaptarse a la vida fuera del grupo . En varias entrevistas, habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental, lidiando con la ansiedad y la presión que conllevaba estar en el ojo público desde una edad tan temprana. A pesar de haber alcanzado un éxito considerable como solista, admitió que la transición no fue fácil y que, en ocasiones, se sintió abrumado por las expectativas de los medios y los fanáticos.

El legado de Liam Payne está innegablemente vinculado a su éxito con One Direction , pero su carrera como solista también dejó una huella significativa en la música pop. Tras la separación temporal de la banda en 2016, cada uno de los miembros tomó caminos distintos, y Payne se embarcó en su propio viaje artístico, explorando nuevos sonidos y colaboraciones que lo ayudaron a redefinirse fuera del fenómeno de la boy band.

Liam Payne en X Factor, donde se inició su carrera musical

En 2017, Payne lanzó su primer sencillo como solista, “Strip That Down”, una colaboración con el rapero Quavo, que se convirtió en un éxito internacional. La canción alcanzó los primeros puestos en las listas de Reino Unido y Estados Unidos, y fue certificada multiplatino. Con un sonido más maduro y un estilo influenciado por el pop y el R&B, Payne dejó atrás la imagen juvenil de One Direction y comenzó a explorar su identidad musical de manera más profunda.

Más allá de su carrera musical, el impacto de Liam Payne en la cultura popular es innegable. Como uno de los miembros fundadores de One Direction, fue parte de uno de los fenómenos musicales más grandes de la década de 2010. La banda no solo vendió millones de discos en todo el mundo, sino que también se convirtió en un símbolo de la cultura juvenil y del auge de las redes sociales como plataforma para conectar con los fanáticos.

Louis Tomlinson, de izquierda a derecha, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles y Liam Payne llegan al estreno mundial de "One Direction: This Is Us" en el Empire Leicester Square, en Londres, el 20 de agosto de 2013. (Ian West/PA via AP, archivo)

Payne, junto con Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, redefinió lo que significaba ser una boy band en la era digital. La manera en que interactuaban con sus seguidores, tanto en conciertos como en redes, estableció un nuevo estándar para los artistas en la era de Twitter e Instagram. Su cercanía con los fanáticos y su participación activa en plataformas digitales les permitió crear una base de seguidores global que sigue siendo fiel incluso después de la disolución del grupo.

Liam Payne no solo será recordado por su talento musical, sino también por su papel en la transformación de la industria musical moderna. Su capacidad para reinventarse y enfrentar los desafíos personales y profesionales deja un legado que perdurará en la historia del pop.