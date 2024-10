Patricia Sosa remarcó que a Luck Ra lo ovacionaron por dar su show enyesado y a ella no: “¿Será por ser mujer?”

Patricia Sosa recordó cuando dio una serie de conciertos con la pierna rota

Hace algunas semanas, Luck Ra confirmó en sus redes sociales que sufrió una fractura en la pierna, continuó con los shows que tenía pactados y logró darle un giro a la situación de estar con una de sus piernas inutilizable y por este hecho se convirtió en una sensación. Patricia Sosa usó su cuenta de Instagram para demostrar su enojo ante este acontecimiento e hizo un llamado de atención para los medios.

En un concierto reciente, el cantante cordobés decidió hacer el show sentado en un sillón de color azul, con una persona detrás que lo iba moviendo por todo el escenario. Esto rápidamente se volvió viral en las redes sociales y todos comenzaron a hablar de la situación, lo que generó que Sosa hiciera un descargo en sus historias de Instagram, en el cual no apunta directamente contra el cantante de “La Morocha”.

Un noticiero compartió las imágenes del concierto que realizó en Formosa, en la Fiesta del Pomelo en Laguna Blanca y el título decía: “Luck Ra subió con la pierna enyesada a cantar en Formosa. Lo dejó todo arriba del escenario”. Al leer esto, la cantante no dejó pasar la oportunidad para recordar que ella también hizo lo mismo y en ese momento nadie habló acerca del tema, ni le dio la misma importancia que en este caso.

“A ver… 12 conciertos hice con la pierna enyesada, y no salió en ningún lado… ¿Será por ser mujer?”, fue la reflexión que hizo la compositora y dejó en claro su postura. Cabe recordar que en el año 2014 tuvo un accidente doméstico que terminó con una fractura en el peroné, estuvo más de 40 días con la pierna completamente inmovilizada y no canceló ninguno de los conciertos que tenía pautados en ese momento.

Lejos de responder a las palabras de Sosa, Luck Ra eligió el silencio, evitó la discusión y compartió un divertido video promocionando la última canción que lanzó que se llama: “Róbame un beso”.

El descargo de Patricia Sosa tras el show de Luck Ra (Foto: Instagram/patriciasosaoficial)

Horas después de usar sus redes, la cantante fue como invitada a Valentonados (Vale 975) y recordó como fue su experiencia con la pierna rota: “Al otro día salí a una gira de 112 conciertos, pero ni loca suspendo porque tengo la pierna quebrada”.

“El primer concierto me dice Oscar ´No te preocupes, hagamos como un chiste, te subo cual novios y vos explicás qué es lo que pasa, te pongo en una banqueta y cantás, así que yo le dije ‘bárbaro’, y eso hicimos”, contó. Acto seguido, Patricia continuó con su relato en forma graciosa. “Chicos, me sentí una bolsa de papas porque Oscar me tiraba”, dijo ante la risa de todos. “No tiene fuerza para eso. Lo terminé agarrando de los pelos porque no quería caerme. Así, lo agarraba de la nuca y él me decía: ‘Por favor, me vas a tirar’”, siguió de manera cómica imitando cómo se sujetaba de la cabeza de su marido.

“La gente se reía mucho y, bueno, hice el concierto. Segundo concierto: llamé a dos bailarines, pero no a dos bailarines del Colón, llamé a dos strippers, y ellos eran bien grandotes, me levantaban cual Moria, y yo entraba saludando, y así hice los 12 conciertos”, recordó orgullosa. “Y no, no salió en ninguna parte, ¿por qué? explicame, no sale en ninguna parte porque a lo mejor ahora todo es ‘cuántos seguidores tenés’, ‘cuántos likes tenés’, y bueno, nada chicos, canten, hagan, compongan, no sé qué decir, porque todo lo demás es efímero, todo lo demás se va, no va a estar más, cuidado con eso. Por eso son los problemas de salud mentales, es una generación frágil, que se quiebra”, concluyó en su reflexión.