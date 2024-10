La Joaqui se sumó a una plataforma de contenido para adultos: “Un lado que te gustaría conocer”

La Joaqui se sumó a una plataforma de contenido para adultos (IG lajoaqui)

Sorpresa causó en los seguidores de La Joaqui el anunció realizado en las últimas horas: el lanzamiento de su cuenta en una plataforma de contenido para adultos. A través de una selfie que rápidamente generó revuelo, se mostró vestida con un conjunto de lencería roja, instantánea que la cantante acompañó con un mensaje que decía: “Llegó el día, los espero”, invitando a sus millones de seguidores a unirse a esta nueva faceta.

El lanzamiento de la cuenta no solo atrajo la atención por el anuncio en sí, sino también por la curiosidad sobre el tipo de contenido que la artista ofrecerá en la plataforma. En su mensaje, adelantó que los suscriptores tendrán acceso a un lado suyo más íntimo y poco conocido. “Una turra kawaii con un lado que te gustaría conocer... Vení a descubrir la parte de mí que nadie ve”, escribió, al dejar en claro que su perfil no seguirá el formato tradicional de la plataforma, sino que tendrá un toque personal y distintivo.

Como parte de su lanzamiento, la cantante de RKT incluyó una estrategia promocional diseñada para atraer a sus fanáticos más fieles. Los primeros 500 suscriptores podrán acceder a su contenido con un 50% de descuento, pagando 9,99 dólares por los primeros 31 días de acceso. Luego de esta promoción, el precio regular de la suscripción mensual será de 19,98 dólares.

El perfil de La Joaqui en la plataforma para adultos

Este tipo de promociones es una práctica común en estas plataformas, donde los creadores buscan generar una base sólida de suscriptores iniciales. Al ofrecer descuentos por tiempo limitado, la artista asegura un flujo temprano de seguidores que desean aprovechar la oportunidad antes de que el precio suba.

El anuncio no pasó inadvertido en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde la cantante cuenta con millones de seguidores. Allí no dejó de lado los detalles a la hora de presentar su imagen. En la foto se muestra con un conjunto rojo de encaje floral translúcido que resalta su figura y marca tendencia. El look, compuesto por un corpiño con doble bretel y una bombacha cavada con apliques brillantes plateados en los laterales, fue complementado con un portaligas al tono, en línea con la sensualidad que caracteriza su estética.

Además, apostó por un beauty look glamoroso, con su cabello lacio y perfectamente peinado con raya al medio. El maquillaje también fue clave en su apariencia: utilizó pestañas postizas, un marcado rubor en los pómulos y un labial color granate, que resaltaba con el encaje rojo de su vestuario.

La imagen compartida por La Joaqui al anunciar su nuevo perfil

Estas novedades de la cantante nacida como Joaquinha Lerena De La Riva llegan días después de que compartiera un álbum de fotos en el que su vínculo con el cantante cordobés Luck Ra se lleva casi todo el protagonismo. En una de las imágenes se la ve sosteniendo una torta decorada en celeste -tal es el color de la cabellera de él, a la usanza del Potro Rodrigo- en donde se lee el mensaje: “¿Querés ser mi novia?”.

También se ve una foto hacia una habitación decorada con globos transparentes y con forma de corazón, junto con unas rosas blancas esparcidas por la cama y un sillón. Y más adelante, como destacada, la foto de un beso playero entre ambos: ella luciendo una bikini blanca y él, una malla negra.

“Hola, les dejo un carrete siendo feliz”, describió La Joaqui a la publicación en el pie de la misma, ya que además de fotos con su novio, se ven otras imágenes de ella disfrutando de un coco, de vistas hacia un impactante jardín, otra en la altura de un rascacielos, otra tomando a un perrito, una probándose unos lentes oscuros, entre más imágenes. “No podés ser así de linda, en serio”, le respondió su novio en los comentarios.