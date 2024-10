Playlist, el ciclo que da voz a los artistas emergentes: hoy, Clara Cava y la autoexigencia como bandera

Playlist Capítulo N° 21 - Clara Cava

Clara Cava, cuyo nombre real es Clara Cavallo, es la protagonista de esta nueva entrega de Playlist, el ciclo audiovisual en el que Infobae busca darle espacio a los artistas emergentes. Clara nació el 13 de septiembre de 1994 y es una cantante y compositora argentina que viene ganado cierto reconocimiento en la escena musical en los últimos años por su estilo que mezcla beats electrónicos, influencias de jazz y un toque de pop.

Comenzó en 2017 lanzando sus primeros sencillos, “Notarlo sin decirlo” y “No es el color”, y también su primer EP titulado Antibioticx. Durante ese tiempo, también estudiaba Comunicación Social, pero decidió enfocarse por completo en la música, algo que marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

A partir de allí, engrosó su catálogo con los álbumes Martes 13 (en referencia a su cumpleaños) y Azul Es Donde Siempre Estoy, editado en 2022. En paralelo, fue participando de algunos de los festivales más importantes del país, como el Quilmes Rock, Rock en Baradero y el Lollapalooza. Además, tuvo la oportunidad de ser la telonera de Coldplay en uno de sus shows en River Plate del 2022, cuando reemplazó de emergencia a Zoe Gotusso.

En cuanto a su música, Clara encuentra inspiración en artistas contemporáneos como SZA, Kali Uchis y Mac Miller, y también en clásicos del soul y el R&B como Lauryn Hill y Erykah Badu. Esta mezcla de influencias se refleja en sus canciones, que tienden a desdibujar las fronteras de los géneros musicales, ofreciendo una propuesta muy personal. “Siempre escribí música, desde que tengo memoria, escribía en un papel, hacía canciones copiando lo que escuchaba en ese momento, como Avril Lavigne, pero sin ningún sentido de lo que estaba diciendo. Durante toda la secundaria también me la pasaba escribiendo”, recuerda Clara ahora.

"Siempre escribí música, desde que tengo memoria de poder escribir en un papel", dice Clara Cava (Fotos/Candela Teicheira)

María Figueiras: —¿Te acordás de qué miedos tenías cuando todavía no te decidías a dedicarte 100% a la música?

Clara Cava: —No sé si era miedo o no quería presionarme en ponerle una expectativa alta a algo que es tan crucial en la vida y que se convirtiera en una desilusión. Para mí la música es lo más importante. No podía decir: “Me va re bien y me dedico full a esto. ¿Y si no me funcionaba? ¿Qué iba a hacer? ¿Me iba a frustrar con la música? No quería”. Quizás era como atajándome, de alguna manera, y trataba de ser menos exigente conmigo. Hoy en día sí: es la música o nada, así que tengo una presión interna más fuerte que a veces me enfrenta conmigo de otra manera.

María Figueiras: —¿Y cómo describirías a la Clara de aquellos días en comparación con la Clara de ahora?

Clara Cava: —Antes esperaba que las cosas pasaran de la nada, sin buscarlo, como si todo me cayera de arriba. Desde las ideas, pasando por la inspiración, a las canciones o las situaciones. Y hoy en día, al ser más adulta, las cosas las busco, las genero. Ahora estoy haciendo un disco y sé que tengo que sentarme, organizarme y laburar para eso, con un orden que antes no tenía.

María Figueiras: —¿Qué sentís al exponerte con tus canciones?

Clara Cava: —Siento, a veces, que me expongo demasiado. Cuando saqué Antibioticx, tampoco es que tenía tanta expectativa de que alguien lo fuera a escuchar o que fuera para todo el mundo. Era algo más bien mío, que yo quería sacar y decir: “Bueno, que la gente lo encuentre de casualidad y le sirva de algo”. Cuando escucho a mi yo del pasado, pienso: “Guau, me re expongo con mis temas”. Hay muchas cosas de las letras que te cae la ficha mucho tiempo después. Escribís algo y después te das cuenta de qué estabas hablando.

María Figueiras: —¿Escribir te ayuda a sanar?

Clara Cava: —Sí, para mí escribir es una manera de hacer catarsis y de entenderme a mí misma. Por eso pienso que de repente me expongo mucho. Pero es mi manera de entender al mundo, de entender los vínculos y también de entenderme a mí misma.

Clara Cava y Ale Sergi - Me hace bien

María Figueiras: —¿Cómo fue grabar con Ale Sergi?

Clara Cava: —Primero vino a un show que hice a fines del 2022 en Vorterix. Y estuvo re bueno, porque él es de conectar con los artistas nuevos desde un lugar re genuino, igual que Juliana, su compañera de Miranda! Y un día le mandé un mensaje por Instagram para proponerle hacer un tema conmigo. Y me dijo: “Dale, sí”. No sabía qué tema mandarle, porque no es que tenía un tema específico para él. Y ahí dije: “Qué boluda, debería haberle dicho cuando tuviera una canción”. Así que lo dejé ahí y me re colgué. Pero después vino mi productor, que es más resolutivo, y me dijo: “Che, le mostré a Ale los temas que venimos haciendo para el disco y le gustó ‘Me hace bien’”. Y la verdad que no lo había pensado, porque era un tema que ya estaba terminado. Y me pareció bien hacerlo. Así que fuimos al estudio de él a grabar las voces y fue muy buena onda, muy abierto, muy de igual a igual. A pesar de que es una eminencia para el pop argentino, al mismo tiempo es re abierto y re humilde.

María Figueiras: —¿Cómo llegaste a desarrollar tu identidad visual? ¿Qué quisiste expresar?

Clara Cava: —Todavía no siento que lo haya logrado, porque creo que lo visual no es lo mío. Pero tiene que ver con la transparencia, con lo genuino y con ser yo. Creo que eso es lo que quiero expresar. Y que está OK cualquier manera que vos seas. Y también aceptarlo en mí, que yo pueda transformarme y estar bien con eso. Y el verde y estos colores se fueron dando solos, por discos que fui sacando y porque el azul y el verde siempre fueron colores que me gustaron mucho.

María Figueiras: —¿Qué aspectos de vos sentís que la gente no comprende?

Clara Cava: —Yo no comprendo muchos aspectos de mí. Soy muy insegura conmigo misma y muy autoexigente al mismo tiempo. Me pongo estándares muy altos para los que no hago nada al respecto, para después enojarme conmigo. Es una lucha interna que siento que quizás si el mundo no entiende cosas de mí, es porque yo tampoco entiendo esas cosas y me falta mucho trabajo interno.

Fotos/Candela Teicheira.