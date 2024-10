Las fuertes confesiones de Wanda Nara: la mejor decisión que tomó en el año y cómo se toman sus hijos lo que dicen de ella en los medios

En las últimas horas Wanda Nara, que es una de las personalidades más mediáticas de Argentina, sorprendió nuevamente al abrirse a sus fanáticos a través de sus redes sociales. Utilizando su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 16 millones de personas, la presentadora respondió a una serie de preguntas que le hicieron y reveló detalles personales y profesionales que marcaron su vida en este último año. Entre las respuestas, la conductora habló sobre las decisiones más importantes que tomó, cómo sus hijos lidian con los rumores que circulan sobre ella y sus próximos proyectos laborales.

La interacción comenzó con una de las preguntas que más curiosidad despertó en sus seguidores: “¿Cuál es la mejor decisión que crees que tomaste este año?”. Fiel a su estilo directo, Wanda respondió: “Viajar con mis hijos, trabajar de lo que me gusta, alejarme de gente que no tiene mis mismos valores, rodearme de mis amigos de siempre”. Sus palabras parecían un comentario sutil, pero a su vez, hay un mensaje directo que refiere al fin de su cercana relación con L-Gante, con quien se la vinculó sentimentalmente y de quien ahora se encuentra distanciada.

Wanda Nara respondió las preguntas de sus seguidores (Instagram)

Otra de las preguntas que causó interés fue sobre su vida familiar y cómo sus hijos, Francesca, Isabella, Benedicto, Valentino y Constantino, manejan lo que se dice en los medios sobre su madre. “Con todo respeto, ¿cómo haces para contarle a tus hijos lo que se publica de tu vida?”, le preguntó un usuario. Sin titubeos, Wanda fue tajante en su respuesta: “Saben perfectamente que es mentira y quien soy yo”. En esa breve pero contundente declaración, la conductora dejó en claro que sus hijos, que tienen entre 7 y 15 años, son plenamente conscientes de las versiones que circulan sobre ella y saben discernir entre lo real y lo inventado por los medios.

Este tipo de rumores no son nuevos en la vida de la empresaria, quien a lo largo de su carrera estuvo en el centro de múltiples polémicas mediáticas. Sin embargo, para ella, lo más importante es la confianza que sus hijos tienen en su madre. En cuanto a su carrera profesional, Wanda también reveló que se encuentra muy activa con sus proyectos laborales. Actualmente, está en Buenos Aires grabando la versión de famosos de Bake Off, el exitoso reality show que se emite por Telefe y del cual ella es la conductora.

Wanda Nara respondió las preguntas de sus seguidores y fue contundente en sus respuestas (Instagram)

En medio de esta intensa agenda de trabajo, uno de sus seguidores le preguntó: “¿Dónde andas? ¿Ya no viajas tanto?”. A lo que Wanda aclaró: “Estoy en Buenos Aires grabando”. A pesar de su apretado cronograma en la televisión argentina, la empresaria confirmó que pronto retomará su vida de viajera frecuente: “En noviembre me voy a Tailandia”, añadió, aunque no dio más detalles sobre el motivo de este viaje.

Según pudo saber Teleshow, este viaje lo hará junto a una reconocida marca de joyas con las que ya trabajó en más de una oportunidad tanto ella como su hermana Zaira. En febrero de 2023 fueron a Brasil con la compañía y disfrutaron de varios planes como el Carnaval de Río de Janeiro y ahora irán al Sudeste Asiático porque allí se encuentra la fábrica de esta empresa.

