Las pruebas que confirman que la China Suárez visitó a Lauty Gram el fin de semana: “Mi domingo”

La China Suárez y Lauty Gram dieron más indicios de su relación durante el fin de semana: el sillón como prueba

Hace más de un año que Eugenia La China Suárez y Lauty Gram enfrentan versiones de romance. Si bien cada tanto alguno de los dos deja evidencia de que están juntos, los artistas prefieren mantener su vínculo lo más en privado que se pueda.

Cabe destacar que en junio del 2023 comenzaron los rumores de romance entre ambos. Y tras algunas demostraciones de cariño en las redes sociales, un viaje en pareja a Ibiza, otro a Uruguay y un tercero a Miami acrecentaron las versiones.

Ahora, hubo un nuevo detalle que no pasó desapercibido para los internautas que siguen de cerca las redes sociales de los artistas y analizan cada detalle para encontrar coincidencias. Resulta que este fin de semana la actriz compartió varias fotos las cual agrupó bajo el título: “Mi domingo” y que sumaron un nuevo capítulo en esta saga de coincidencias.

La China Suárez entrenando en el fin de semana

Allí se la vio en un departamento, sentada en un sillón gris y haciendo ejercicios. Si bien todo parecía ser un plan normal, los usuarios descubrieron que estas actividades la actriz las realizó en el edificio donde vive Lauty Gram, el cual cuenta con gimnasio y tiene las mismas máquinas que se habían visto en numerosos posteos del cantante, por lo que siguen compartiendo planes juntos.

En más de una oportunidad, el joven publicó videos suyos entrenando en ese espacio o alguna coreografía de Tiktok que filmó en el establecimiento donde vive. A su vez, hubo otra coincidencia que llamó la atención de los fans de Suárez: el sillón donde posó la actriz es el mismo del departamento del cantante. Lauty tiene varias imágenes en ese inmueble gris que cuenta con una funda muy característica la cual no pasó desapercibida para los seguidores.

Lauty Gram entrenando en el gimnasio de su edificio

Aunque, es importante mencionar que más allá de las coincidencias que puede haber en redes, en las últimas horas el joven cantante le puso fin a las especulaciones y publicó en las historias de su perfil de Instagram una romántica foto en la que se la ve muy cerca y bastante acaramelado con la actriz. Se trata de una selfie tomada por ella, con el sol dándoles en la cara. Para darle fuerza a este mensaje, en el que por primera vez se los ve juntos y en este mood de romance, Lauty Gram arrobó a la también cantante y le agregó dos emojis de corazones rojos.

También semanas atrás y en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece), el cantante habló de su relación con Eugenia. “No soy una persona que le guste figurar o querer salir en todos lados. No tengo la necesidad de salir con ella, de subir una foto o un video con ella”, aseguró Lauty.

La China Suárez se mostró entrenando y fomentó los rumores de romance con Lauty Gram

“¿Por qué no se podría blanquear?”, fue la pregunta de la cronista, el artista no se achicó y fue tajante: “No es el momento todavía”. Cabe recordar que la actriz de 32 años es madre de tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, por lo que no sería descabellado pensar que esta decisión tiene que ver con ellos, pero el cantante de “Llegué yo” dejó este motivo no sería un impedimento: “No tiene nada que ver los nenes, simplemente siento que no es el momento. Cuando llegue el momento lo blanquearemos”.

A continuación, Lauty reveló qué vínculo tiene con los hijos de Eugenia: “Los conocí, son un amor de personas, están muy bien criados por una muy buena madre y la verdad es que eso se nota mucho”. A lo largo de la entrevista se lo notó tranquilo, seguro de sus palabras y con muchas ganas de que la relación prospere y se haga pública: “Ya se dará. Ojalá que se dé”, concluyó.

El sillón gris que aparece en numerosas fotos de Lauty Gram