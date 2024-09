Lauty Gram habló de su relación amorosa con la China Suárez y se sinceró sobre por qué no blanquean su romance

Lauty Gram habló de su relación con la China Suárez (Video: El Trece/Socios del Espectáculo)

En el mes de junio del 2023 comenzaron los rumores de romance entre la China Suárez y Lauty Gram. Tras algunas demostraciones de cariño en las redes sociales, un viaje en pareja a Ibiza e indirectas, la relación llegó a su fin, pero la pareja volvió a apostar por el amor y anunciaron la segunda vuelta en un posteo. En una nota con Socios del Espectáculo (El Trece), el cantante reveló la razón detrás de los secretos.

Lauty fue abordado mientras ingresaba al cine para ver Linda, la nueva película de Eugenia, y confesó que no es la primera vez que la ve: “La estoy viendo por tercera vez, creo. Me la sé de memoria”. Ante esta declaración, la cronista quiso saber qué pensaba de la actuación de su pareja, no dudó en halagarla y llenar de elogios al largometraje: “Hermosa, como siempre. Perfecta, espléndida, inigualable, muy hermosa. La verdad 10 de 10 su actuación, 10 de 10 la película”.

Aunque el tiempo pasa, la pareja prefiere no confirmar su relación públicamente, una decisión tomada por ambos a conciencia: “No soy una persona que le guste figurar o querer salir en todos lados. No tengo la necesidad de salir con ella, de subir una foto o un video con ella”, aseguró el cantante.

“¿Por qué no se podría blanquear?”, fue la pregunta de la cronista, el artista no se achicó y fue tajante: “No es el momento todavía”. Cabe recordar que la actriz es madre de tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, por lo que no sería descabellado pensar que esta decisión tiene que ver con ellos, pero el cantante de “Llegué yo” dejó en claro que no es así: “No tiene nada que ver los nenes, simplemente siento que no es el momento. Cuando llegue el momento lo blanquearemos”.

Lauty Gram expuso las razones por las que no blanquea su relación con la China: "Cuando llegue el momento"

Como no podía ser de otra manera, la movilera le consultó acerca de los pequeños, confesó lo que siente por ellos y nuevamente llenó de dulces piropos a la China: “Los conocí, son un amor de personas, están muy bien criados por una muy buena madre y la verdad es que eso se nota mucho”. A lo largo de la entrevista se lo notó tranquilo, seguro de sus palabras y con mucha emoción al hablar de la también cantante. “Ya se dará. Ojalá que se dé”, concluyó, manifestando sus intenciones de hacer público su amor.

La cronología de la relación de la China Suárez y Lauty Gram

La pareja fue vista por primera vez en un shopping en Montevideo, Uruguay, y rápidamente, en las redes sociales, no tardaron en captar algunas coincidencias en el hospedaje en el que se encontraban en ese momento. Tras esto comenzaron a tener un poco más de cuidado con lo que compartían, pero nuevamente las similitudes se hicieron cada vez más difíciles de ignorar y continuaron los rumores.

En mayo del 2024, a través de su cuenta personal de Instagram, el cantante compartió una foto, en la cual se los podía ver en un momento de intimidad. La cámara del muchacho captó a la actriz, quien estaba acostada a su lado en la cama, con los ojos cerrados, envuelta en uno de sus brazos.

La historia que compartió Lauty Gram en mayo del 2024

Luego, en junio de ese mismo año, la cantante de “Corazón de Cartón” viajó a Ibiza y se mostró feliz en sus historias de Instagram. Mientras ella mostraba las postales de esta nueva aventura, el tiktoker también aparecía en las redes en sitios similares a los de Eugenia.

A pesar de estas pequeñas demostraciones de cariño, la relación llegó a su fin de manera abrupta y mientras estaba de viaje junto a sus tres hijos lo confirmó a todos seguidores: “No tengo novio”. El tiempo pasó y hace algunos días, la China apareció en una tierna foto, en un momento cargado de dolor por la muerte de su perro Apolo, en donde se la puede ver el pie derecho de Eugenia sostenido por una mano llena de tatuajes que coinciden con los que lleva Lautaro.

La romántica foto de la China Suárez y Lauty Gram (Foto: Instagram)