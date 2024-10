La preocupación de Juana Repetto al ver que su hijo no quiso cambiarse el pañal sucio: “Llora hace más de 40 minutos”

La preocupación de Juana Repetto al ver que su hijo no quiso cambiarse el pañal sucio (Video: Instagram)

Juana Repetto suele usar su cuenta de Instagram para hacer referencia a las vicisitudes de la maternidad, valiéndose de sus propias experiencias domésticas, con lo bueno y lo malo. En ese sentido, la hija de Reina Reech hizo catarsis acerca de algo que ocurrió con Belisario, su hijo más chico y quien utiliza pañales. “Día fatídico. Tema pañal está extremadamente complicado y yo extremadamente agotada y colapsada por esto y dos millones de cosas más”, escribió sobre una foto que subió a sus historias.

“Llora hace más de 40 minutos porque no quería sacarse el pañal que tenía puesto desde las 19 de ayer. Y encima me da bronca porque ‘hice todo bien’. No lo incité a dejar de usar el pañal, no lo obligo ni a ponerse ni a sacarse, ni usar ni no usar, ni ir a la pelela ni no ir. Lo respeto en todo, salvo en dejarse caca una hora y media o un pañal todo meado 14 horas. O sea...”, agregó Repetto en el escrito, mostrándose abatida por la situación.

A partir de este hecho que expuso en sus redes, una seguidora le envió un mensaje para aconsejarla a cambiar de técnica. “Yo lo cagaría a trompadas hasta que haga caca en el baño. Sorry, psicología antigua. Ahora las madres modernas no les dan un roscacito a los pibes. No te digo matarlos a palos, un ojotazo en el culo viene bien. Es mi temática. Tengo uno de 30 y otro de 33 y el chirlito en el culo me sirvió. Tkm, besis desde Mar del Plata”, le escribió la mujer sin ningún tipo de tapujos. Juana le hizo captura al mensaje para subirlo a sus stories y le agregó un comentario. “Y este tipo de consejos del pañalesgate, ahórrenselos”, dijo, dando a entender que ese tipo de propuestas no le caen bien, ni tampoco cuadran en su manera de criar a sus hijos.

Juana Repetto expuso el problema con su hijo Belisario (Instagram)

La respuesta de Juana Repetto a una seguidora que le dio un consejo violento (Instagram)

Lejos de dejarlo ahí, Juana decidió grabar un video para subir también a sus stories en donde reflexionó acerca del mensaje que recibió de parte de esta seguidora. “Quería terminar con esto, pero hay cosas con las que no puedo porque me generan muchísima angustia y dolor. Imaginate estar cagado encima, enojado con esa situación, avergonzado, frustrado, enojado... Y que encima tu mamá te cague a trompadas, o se enoje y te rete porque tuviste un accidente como hacerte pis o caca encima. Y todo lo que eso trae con vos”, comenzó expresando en el video grabado en modo selfie.

“Yo colapso, yo me enojo, yo grito, yo hago un montón de cosas que sé que no están buenas, que sé que no les hacen bien a mis hijos y que no están en coherencia con el tipo de crianza que yo quiero llevar adelante. No lo puedo llevar al 100%. Colapso y me equivoco un montón”, admitió en su descargo. “Pero por lo menos cuando me equivoco, pido perdón, les explico que no es el modo. Todo lo contrario a estar orgullosa o aconsejar a otra mujer de esta manera. Si queremos que no haya violencia y que las cosas cambien, empecemos por cambiarlas”, agregó a continuación, dando a entender que su método de crianza es absolutamente opuesto al que le aconsejó su seguidora.

“Después no sabemos por qué tanta violencia, cómo llegamos hasta acá, por qué el mundo está como está y demás. Empecemos por criar de otra manera si queremos que las cosas cambien. Si queremos terminar con la violencia y el maltrato, etcétera, empecemos por criar con más amor a nuestros hijos”, cerró Repetto con su fuerte mensaje.