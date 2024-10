El romántico gesto de Yuyito González a Javier Milei por su nuevo aniversario: “Gracias”

El romántico video de Yuyito González por su primer mes de noviazgo con Javier Milei

Desde hace tiempo que el romance entre Amalia Yuyito González y el presidente de la Nación, Javier Milei, se llevó el protagonismo en el mundo del espectáculo y el epicentro de la política. La conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine) y el mandatario argentino decidieron dejar de ocultar su amor hace rato. Por ello, la exvedette no se lo pensó dos veces a la hora de dedicarle un tierno mensaje por un nuevo aniversario.

A través de sus historias de Instagram, Yuyito compartió una de las primeras imágenes juntos que publicaron en la tapa de una revista. Junto a esta postal, donde se la ve a la presentadora y al economista agarrados de la mano, ella escribió: “Nuestro primer beso fue en el Luna Park el 22 de mayo, pero el 13 de agosto les contamos a todos de nuestro amor. Hoy hace dos meses de ese día”.

“Feliz mesario, amor, y gracias por compartir tu vida conmigo. Te amo”, completó González en compañía de la foto donde se veía una de las declaraciones que dio sobre su vínculo con el político. “Estoy agradecida a Dios por lo que estoy viviendo” fueron las palabras que expresó al respecto y plasmaron en letras blancas en aquella revista. Luego del romántico gesto por parte de la animadora, el propio Milei se encargó de contestarle desde su cuenta personal. “Amarte hasta la eternidad”, escribió el líder libertario junto a un emoji de un corazón rojo.

Pero los posteos de la exvedette estaban lejos de acabarse. Con los sentimientos a flor de piel, ella continuó dejándole detalles a través de las redes sociales. En ese sentido, aprovechó para realizar un breve video en el que recopiló algunas de sus salidas públicas tras confirmar su vínculo amoroso. “Con vos a todos lados”, aseguró junto a las estrofas de “Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer” de la cantante dominicana Ángela Carrasco. “Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer; donde quiera que estés, amor; contigo estaré”, fueron algunos de los versos que pudieron apreciar sus seguidores en las últimas horas.

Cabe mencionar que la conductora se mostró muy abierta sobre su vínculo amoroso ante sus fanáticos. En especial en su ciclo matutino, donde compartió desde anécdotas hasta sus pensamientos más personales. Sin embargo, no siempre fueron bien recibidos por su público, en especial luego de comentar que usaba el gimnasio de la Quinta de Olivos. Esto desembocó en varios rumores, los cuales ella salió a desmentir: “No lo armaron para mí”.

“Señores, no me construyeron nada. Yo solo abrí la puerta de un recinto que tenía aparatos para realizar ejercicio y me puse a usarlos”, expresó, con un tono firme, ante la cámara. Además, destacó lo difícil que es referirse a su relación de manera pública. “Es que hay una línea fina entre hablar de mi pareja o de él en su cargo. Tal vez no lo tendría que haber dicho”, aseguró en ese entonces. Sin embargo, en ocasiones pasadas habló sobre las intimidades de su pareja y lo comprometida que se sentía en cuidar la relación. Y, por si fuera poco, dejó en claro que pensaba en los siguientes planes con el político, entre ellos mudarse a la residencia presidencial en un futuro.

Y a corazón abierto, ella reflexionó sobre esta nueva etapa que atraviesa su vida y cómo la afectó a ella y su círculo familiar y laboral. “Creo que nunca había estado de novia, solo de adolescente, entonces no tengo el hábito de este noviazgo y me gusta”, expresó Amalia a mediados de septiembre, tras compartir un cálido momento junto a los padres del mandatario argentino en la presentación del proyecto de Presupuesto 2025.