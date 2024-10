Alejandra Maglietti recordó los prejuicios que sufrió por parte de sus profesores mientras estudiaba abogacía: “Me costó horrores”

Como cada fin de semana, Mirtha Legrand llevó adelante un programa con grandes figuras con los que analizó la actualidad del país. Una de las invitadas a La Noche de Mirtha (El Trece) fue Alejandra Maglietti, quien relató los prejuicios que tuvo que enfrentar mientras estudiaba abogacía y destacaba en el mundo del modelaje. Desde sesiones de fotos con importantes marcas hasta ser tapa de la revista Playboy, su alto perfil en el mundo artístico provocó que los docentes de su universidad la rechazaran, al punto de rehusarse a evaluarla. Con esos recuerdos en su mente, la periodista relató el sufrimiento que atravesó.

“¿Y vos estás en un estudio?¿Te tenemos que decir doctora?”, comenzó preguntando la Chiqui al recibir a la periodista en su mesaza. Luego, Maglietti contestó la duda de la conductora y destacó que actualmente esta ejerciendo la profesión: “Sí, estoy trabajando en un estudio, pero no me tienen que decir doctora necesariamente. Está permitido por la Corte usar el término doctora. Yo no soy doctora en leyes. Soy licenciada, en todo caso en derecho, porque no hice el doctorado. Pero comúnmente se llama a los abogados como doctores y a los abogados nos encanta igual”.

Maglietti relató los prejuicios que enfrentó de sus docentes universitarios debido a su carrera en el modelaje (Candela Teicheira)

Al tanto de la proyección que Maglietti logró en el mundo del modelaje, la abogacía y la televisión, la Chiqui preguntó: “¿A qué edad te recibiste?”. Tras hacer memoria, la panelista de Bendita tv (Canal 9) afirmó: “Me recibí a los 27 años. Tardé un poquito más en realidad de lo que debería haber tardado, porque en ese momento empecé a trabajar mucho. Entonces se me fue extendiendo la carrera”.

Segundos después, Legrand quiso saber cómo confluyeron ambas carreras en la vida de la comunicadora nacida en el Chaco: “¿Y modelo no fuiste?”. “Sí, fui modelo, y eso quizás hizo que se me atrasara un poco terminar la carrera, porque entre que viajaba y además en algún momento tuve algún que otro traspié, sobre todo con algunos profesores que tenían como un prejuicio conmigo. Así que hay algunas partes que me costó bastante prejuicio”, comenzó diciendo Maglietti sobre las dificultades que afrontó.

Las sesiones de fotos y su aparición en la revista Playboy generaron repercusiones en su vida académica

Así las cosas, Mirtha se sorprendió y preguntó: “¿Te atacaban?”. Fue entonces cuando la abogada expresó los sentimientos que le generó aquella situación: “Sí, no sé si a un ataque puntual, pero un prejuicio. Yo estaba indignada, imaginate, había estudiado, me iba bien, tenía buen promedio. Finalmente tuve que tardar un poquito más de lo que, quizás de otra manera, hubiera tardado en recibirme, porque eso me llevó a no querer ir a la universidad por bastante tiempo, hasta que me amigué con la situación y pude finalmente terminar la carrera”.

En una charla con Teleshow, Maglietti recordó aquellos diálogos con sus docentes y las situaciones de incomodidad que sufrió: “Me afectó mucho porque fueron varias veces con distintos profesores, pero puntualmente uno me hizo retirarme de la clase cuando íbamos a rendir, frente a todos, para decirme que no rinda, que me vaya porque él no me podía evaluar de manera objetiva. Así que me a iba poner un cuatro”.

Mientras desarrollaba sus estudios en abogacía, Maglietti comenzó a destacar en el mundo de la moda (Christian Bochichio / Teleshow)

En paralelo, Alejandra comenzaba a destacarse en el mundo del modelaje. Entre las sesiones de fotos y desfiles, la periodista llegó a ser tapa de la revista Playboy. Sin embargo, ese lugar de exposición llamó la atención de sus profesores, quienes incluso se resistieron a evaluarla. Angustiada y confundida por la situación, Alejandra no logró superar el conflicto por más de un año: “Yo había estudiado y venía con buen promedio así que lo sufrí, me dio mucha vergüenza. Ese final me costó horrores porque no quería rendir con esa misma persona que me había echado prácticamente. Estuve un año y medio para superarlo y decidirme a ir a la universidad y contar lo que me había pasado. Así me cambiaron de cátedra y recién ahí pude rendir esa materia para avanzar en la carrera”.

Con los años, la situación la llevó incluso a desarrollar un prejuicio sobre sí misma. Al punto de creer que por su fisonomía no sería tomada en serio. Aun así, gracias a la ayuda de una docente logró terminar la universidad y superar la mirada ajena.

Maglietti confesó que los prejuicios prolongaron su tiempo de estudios en abogacía, culminando su carrera a los 27 años (Candela Teicheira)