Mauro Icardi volvió a compartir fotos junto a Wanda Nara: la reacción de la conductora

Mauro Icardi y Wanda Nara posaron frente al espejo y reavivan los rumores de reconciliación (Foto: Instagram/mauroicardi)

Tres meses atrás, Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi luego de 10 años de casados y una tumultuosa historia de amor. Sin embargo, nada sucede según lo planeado en una relación que cada día suma un nuevo capítulo. Por estos días, el futbolista vino al país a reencontrarse con sus dos hijas, Isabella y Francesca, y soltó algunos indicios de que podría haber una reconciliación. Primero reflejó que compartieron una cena romántica, luego posteó un desafiante mensaje aunque omitió asignarle un destinatario y ahora redobló la puesta con una imagen de la intimidad junto a su ¿ex? pareja.

Ya desde el avión que lo depositó en suelo argentino, el delantero del Galatasaray se mostró muy activo en las redes desde su arribo a Buenos Aires. Subió fotos junto a sus hijas, imágenes de la nueva mascota que adoptó la empresaria, una íntima imagen en la cama y recientemente sumó un par de postales en el departamento. Parados frente a un espejo ovalado, abrazando a su esposa por la espalda y con una sonrisa en los labios, escribió: “Espejito, espejito. Todavía no entendieron y siguen sin entender… que representan todo lo que no queremos ser. Buen día, Wanda Nara”.

Esta publicación no solo cuenta con las dos fotos, sino que está musicalizada con “Amor Verdadero”, canción que Nara le dedicó al futbolista del Galatasaray y que también forma parte del videoclip. Esta serie de fotografías deja ver el departamento en el que se encuentra y se trata de la vivienda que tiene Wanda en el barrio de Núñez, desde cuya ventana se divisa el estadio de River Plate.

El posteo de Mauro Icardi en el departamento de Wanda Nara en Núñez

Vale recordar que en publicaciones anteriores, como cuando tuvo el emotivo reencuentro con sus cinco hijos, Nara mostró todos los detalles de su hogar. Allí se destacan la gran araña que cuelga del techo, los amplios sillones y el balcón del que destaca la imponente vista del departamento. Cabe destacar que hasta el momento la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) no comentó ni le dio me gusta al posteo, como tampoco lo hizo con las demostraciones anteriores de amor por parte del exjugador de la selección nacional.

Y no es que Wanda esté ausente de las redes, sino todo lo contrario. En sus publicaciones refleja su tarea cotidiana al frente de Bake Off Famosos, su agitada vida familiar y su trabajo con marcas propias y ajenas. Y aunque las señales indican que habitan el mismo techo, o el mismo espacio, la hermana de Zaira opta por mantenerse al margen de las alusiones del rosarino.

Las postales de Wanda: una panorámica y un rato junto a dos de sus hijos

Las postales de Mauro: una panorámica casi idéntica y sus dos hijas jugando con la nueva estrella de la casa

Por caso, la tarde del viernes feriado, el sol los empujó a otra de las propiedades de Nara en Argentina, ubicada en el barrio cerrado de Santa Bárbara. En un clima ideal para pasarlo al aire libre, Wanda mostró una panorámica de la laguna y reflejó a sus hijos Valentino y Constantino antes del almuerzo. El futbolista también eligió documentar el paisaje y luego mostró a las hijas del matrimonio sentadas en el pasto. Sin reposteos, menciones ni comentarios, una actitud que, si bien ya repitieron en algunas oportunidades, no deja de sorprender, sobre todo luego de que la empresaria habló de su separación días atrás en su visita a Susana Giménez.

En el living de la diva, contó por qué abandonó Turquía para regresar a Buenos Aires. Estuve mucho tiempo viviendo afuera, casi 17 años, y se me mezcló el tema de salud y los chicos que ya no son bebés. Afuera es todo hermoso, pero llega un momento que los chicos necesitan una estabilidad emocional, de amigos, de colegio”, expresó. Vale mencionar que mientras el matrimonio funcionaba, el hijo mayor de Wanda y Maxi López, Valentino, permaneció en el país al cuidado de su abuela materna mientras juega en las inferiores de River.