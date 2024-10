“¡Ay, se hizo pis!”: el blooper que protagonizó la perra salchicha de Wanda Nara en el living de Susana Giménez

Wanda Nara llegó al programa de Susana Giménez con su nueva mascota: un perro salchicha (Video/Telefe)

En el tercer programa, tras su regreso a la televisión con su clásico programa por Telefe, Susana Giménez recibió en su living a Wanda Nara. Con la música de su tema Bad Bitch, la diva de los teléfonos recibió a la conductora de Bake Off Famosos, que llegó con un perro salchicha porque “no tenía con quién dejarlo en su casa”. Segundos después de sentarse en el living de la rubia, el animal protagonizó un divertido blooper.

Minutos antes, Nara hizo su ingreso con su mascota. “Mirá que no es para vos”, le advirtió la ex de Mauro Icardi. “Ya sé, ya sé. Pero, ¿por qué me haces esto? Está temblando”, le devolvió Giménez. “Es una salchichita. Me la regalaron”, le contestó Wanda y diálogo continuó.

—Tiene frío, apuntó la rubia.

—No. No tiene frío. Es que hay mucho ruido.

—A Jazmín cuando yo lo traía acá le pasaba lo mismo.

—Lo traje porque no sabés cómo lloraba. No había nadie de mis hijos en casa. Las nenas están con mi hermana. ¡Qué hermosa que estás hoy!

—¿Viste? Tengo un vestido que es divino por la historia. Me lo mandó un chico desde Milán que veía siempre el programa...

En ese momento, Wanda interrumpió el relato de Susana con un grito. “Ayyyyyy”, dijo. “Ay se hizo pis. Apúrense, chicos. (Traigan) algo que absorba. ¡Qué día hoy! No, no te lo tomes, mi amor. ¡Ay, mi vida!”, siguió la Su, también a los gritos, mientras Licha Navarro se acercó a limpiar el sillón. “Perdón. Trae buena suerte”, se disculpó la cantante y empresaria al tiempo que alzaba a la cachorra.

Licha Navarro limpió el sillón (Foto/Captura Pantalla Telefe)

La situación recordó otro histórico momento de los ciclos de Susana, cuando un perro le defecó en el vestido. “Me muero, te juro que me muero”, alcanzó a decir Susana Giménez cuando comprobó que el simpático cachorrito le había dejado restos de caca en su elegante atuendo. “Yo sentía el olor, pero pensé que era tuyo”, acusó a uno de sus asistentes. Finalmente se resignó. “Es suerte”, dijo mientras limpiaba la caca del perrito.

Días atrás, Daniel Romero, histórico “Susano”, recordó el episodio en diálogo con Teleshow. “Fue en 2017. Estábamos haciendo una publicidad de una marca de alimento para mascotas y siempre me daban un animal en una cucha. Pero aquella vez, no sé por qué, no había cucha”, arrancó. A cerca de la reacción de la diva sostuvo: “Ella estaba a los gritos, me acuerdo, pero es tan genial que después siguió haciendo el programa. La ayudamos a limpiarse e hicimos como que no pasó nada. Fue muy divertido el momento. Yo la verdad que me morí de risa”.

El día que Daniel Romero le entregó un perro a Susana Gimenéz, hizo sus necesidades en el vestido de ella y se volvió viral