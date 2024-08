Wanda Nara compartió un desayuno junto a Maxi López y todos sus hijos: “Explotada de amor”

Wanda Nara se reencontró con todos sus hijos luego de meses separados (Video: Instagram, Wanda_nara)

Wanda Nara regresó al país para comenzar las grabaciones de Bake Off Famosos (Telefe) luego de varias semanas en el exterior con sus dos hijas, Isabella y Francesca, fruto de su relación con Mauro Icardi. Días después de su vuelta al territorio nacional logró el reencuentro más esperado y compartió las tiernas postales en sus redes sociales al reunirse con todos sus hijos y Maxi López fue parte de esta esperada reunión familiar

Tras su escandalosa separación con el futbolista del Galatasaray, la empresaria se tomó unas merecidas vacaciones por distintos destinos como fueron Brasil, México y Estados Unidos, pero estas ya se terminaron y junto a sus hijas regresó a la normalidad. A las pocas horas de llegar a Argentina se reencontró con su hijo Valentino, que está instalado en Buenos Aires jugando en las inferiores de River, y con las dos pequeñas comenzaron las clases.

Maxi López compartió el desayuno con sus tres hijos, con Wanda Nara y con las hijas de ella en su llegada a Buenos Aires (Instagram, Wanda_Nara)

Muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarse por la ausencia de sus otros dos hijos, Benedicto y Constantino, y finalmente obtuvieron su respuesta. Estos dos se encontraban en Londres, ciudad donde López vive junto a su pareja y su hija, pero a pesar de encontrarse más que instalado, el exfutbolista viajó junto a ellos para encontrarse con el resto de la familia. En el posteo que hizo Wanda no escondió la estadía de su exmarido, una llamativa presencia para la animadora quien pudo limar asperezas con su ex, pero no así Icardi con quien era su amigo.

Wanda compartió el momento exacto que en sus dos hijos menores se encontraban con Isabella, Francesca y Valentino, que estaba durmiendo tranquilamente en sus respectivos cuartos. El primer encuentro fue el de las nenas con sus hermanos que, a pesar de estar completamente dormidas, los abrazaron un buen rato y se decían cosas al oído. Fue Isabella la que finalmente rompió el silencio y le preguntó a sus hermanos si había visto los regalos que compró su madre en el viaje: “Vení, vení a verlos”, dijo con voz de dormida, teniéndole la mano al joven que se encontraba más cerca para arrastrarlo fuera del cuarto y dejar a Fran, que seguía descansando, en paz.

El esperado reencuentro de Wanda Nara con sus cinco hijos (Instagram, Wanda_nara)

Luego, la conductora de MasterChef (Telefe) mostró el momento en el que Valentino fue despertado por sus hermanos y su padre, que se quedó en la puerta de la habitación: “Hola narigón, arriba”, se lo escucha decir a Maxi mientras se acerca para besar a su hijo en la frente. Los otros dos miembros de la familia López no fueron tan considerados y saltaron sobre su hermano que inmediatamente los abrazo y sonrió.

Ya con todo el clan despierto, la familia decidió tener un desayuno en familia en el cual se los vio a todos un poco dormidos, pero felices de estar bajo el mismo techo nuevamente, a pesar de haber viajado y vivido en distintas partes del mundo. Los cinco aparecieron comiendo medialunas y sandwiches de miga, grandes iconos de la gastronomía nacional. Un detalle que no paso desapercibido es que entre ellos se hablan en una mezcla de italiano e inglés, además de español, idiomas que dominan gracias a las carreras futbolísticas de ambas figuras paternas.

Maxi López despertó a su hijo Valentino junto a sus otros hijos en su llegada a Buenos Aires

Entre los videos que compartió la empresaria se puede ver dos fotos en el living de la casa, con ella sentada en el medio, agarrado la mano de Constantino, con Valentino del otro lado y, parados detrás, las dos niñas y Benedicto: “Explotó de amor”, escribió junto a las fotos y videos de sus hijos. Esta reunión familiar llega en un gran momento laboral para la flamante cantante, que durante la noche del viernes hizo una aparición especial en el concierto de CA7TRIEL & Paco Amoroso, y seguro en sus redes mostrara como balancea el trabajo y su rol como mamá, llevando a sus hijos con ella a las grabaciones del reality de cocina y pasando tiempo de calidad.