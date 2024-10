La mansión de Evangelina Anderson en Monterrey, en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis: las imágenes

En medio de los rumores de separación, Evangelina Anderson mostró su casa en Monterrey (Video: Instagram/evangelinaanderson)

Evangelina Anderson y Martín Demichelis comenzaron su historia de amor en el año 2008. 16 años después, tres hijos de por medio y tres mudanzas internacionales, comenzaron los rumores de crisis y separación en el matrimonio. En medio de todo este escándalo, Evangelina usó sus redes sociales para dejar en claro su situación familiar y compartió detalles de su nuevo hogar, que se encuentra decorado de manera especial.

Hace tan solo unas semanas Eva, junto a sus dos hijas, Emma y Lola, partieron rumbo a Monterrey para juntarse con el director técnico y llegaron a México en plena temporada de Halloween, por lo que la ciudad está completamente preparada para recibir la festividad dentro de algunas semanas. Cuando llegó al país compartió algunas postales de su nuevo hogar, y en las últimas horas subió en sus historias de Instagram la decoración que seleccionaron para esta fecha.

Con una música escalofriante, lo primero que mostró Anderson fue una estatua del payaso de It, personaje del reconocido libro de Stephen King. Con un tono menos terrorífico, en la entrada del domicilio se pueden ver unas calabazas de plástico, con la característica cara pintada, un gato negro y una gran araña, con las patas peludas y los ojos de color rojo.

El frente de la casa, que es el visible para los vecinos y las personas que caminan por el barrio, está repleto de decoraciones clásicas: fantasmas, manos cadavéricas, más calabazas y una estatua gigante de Jack Skellington, el personaje de El extraño mundo de Jack, con su traje negro. Con la intención de no asustar a nadie, la dupla eligió un muñeco inflable de color naranja, que simula ser un espantapájaros.

En el jardín de la propiedad hay un espantapájaros vestido con una camisa cuadrillé de color rojo rodeado por un canasto de madera, los cuales había mostrado en otra ocasión y tenían en color naranja los nombres de la pareja.

Algunas de las decoraciones que montó Evangelina en su casa de Monterrey

El miércoles por la noche en LAM (América TV) Yanina Latorre sacudió al mundo del espectáculo y el deporte contando la crisis que atraviesa el matrimonio: “A Evangelina le llegó un mensaje diciendo que (Demichelis) estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea, a quien conoció en un viaje con River Plate. A partir de ahí empezó el vínculo. Me dicen que cuando la gente allegada a Evangelina le pregunta, ella ya contesta ‘estoy separada’”.

Latorre contó la situación actual que vive el exjugador de la Selección Argentina: “A Evangelina le llegó la información de la azafata y él sé lo confeso. Ahí ella lo echó. Él está dirigiendo el club Monterrey, la institución no lo quiere blanquear, entonces está haciendo doble turno de entrenamiento para decir que no está en la casa”. En el momento que estalló esta noticia, Evangelina decidió usar sus redes para desmentir la situación, algo que no suele hacer, ya que decide hacer oídos sordos a los dichos.

El posteo con el que Evangelina Anderson desmintió la crisi con Martín Demichelis (Foto: Instagram/evangelinaanderson)

Con una fotografía tomados de las manos desde la cama, la modelo fue contundente con su declaración: “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que eso es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en Argentina, hay un límite”. Hasta el momento esto fue todo lo que declararon con respecto al tema.

Cabe recordar que Bastian, el hijo mayor del matrimonio, tomó la decisión de quedarse en Argentina para continuar con su entrenamiento en las inferiores de River Plate y se encuentra a cargo de su abuela materna. La jurado de Los 8 Escalones (El Trece) aseguró que viajará la mayor cantidad de veces posibles para visitar a su hijo de 15 años y a su familia.