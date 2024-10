El enojo de Silvina Escudero en Cantando 2024 cuando le preguntaron por la pelea con su hermana: “Mi amor está intacto”

Silvina Escudero habló de su pelea con su hermana Vanina: "Mi amor hacia ella está intacto" (Video: Cantando 2024, América)

Este miércoles, las novedades en el Cantando 2024, el ciclo de América, comenzaron apenas comenzó el programa. En lugar de Flor Peña, se presentó Fer Dente a conducir el reality de canto. Según ellos mismos contaron, esto se debe a que la actriz tiene que cumplir con unos compromisos laborales en teatro durante estos próximos días. Así es que el presentador ocupó su lugar y le dio paso a la primera pareja de la noche, Silvina Escudero y su acompañante.

Apenas ingresó a la pista, la bailarina se lució enfundada en un vestido rojo largo hasta los pies, con el cabello recogido y una amplia sonrisa. Sin embargo, apenas comenzó a saludar a todos, desde el sector del streaming, Mariano de la Canal le consultó por la pelea con su hermana Vanina. En ese instante, el rostro de la bailarina cambió por completo. “No sabría qué decirte”, fueron sus primeras palabras, pero luego, cuando el mediático insistió con que si el tema del distanciamiento familiar habría sido por su emprendimiento de trajes de baño, Escudero lo frenó ante el comentario de Dente que le dijo que estaba muy enojada. “Puedo no estar de acuerdo en muchas cosas con mi hermana, pero el amor siempre va a estar intacto”, dijo tajante. “Básicamente es la madre de las dos personas que más amo en el mundo, que son mis sobrinos, así que ustedes saben lo importante que es mi familia para mí”, continuó.

Las hermanas Silvina y Vanina Escudero siempre se mostraron muy unidas, hasta este distanciamiento (Instagram)

En ese momento, Marcelo Polino tomó la palabra. “Amás a tu familia, pero ahora hay un impasse. ¿Está distanciada la relación?”, quiso saber el miembro del jurado. “La verdad es que no sé qué decirte. No vino a mi cumpleaños. Por supuesto que yo la invité, siempre, es mi hermana, patenté la frase: ‘Amo bailar, amo a mi hermana, amo a Mulata’. Y por toda la eternidad”, afirmó dirigiéndose a Polino.

Acto seguido, el periodista de espectáculos le preguntó si Vanina está dolida por alguna actitud suya. “Me parece que ella puede hablar y decir lo que le parezca. De mi lado, mi amor hacia mi hermana está intacto y siempre va a ser así, igual que hacia mis viejos, mi familia es lo más importante para mí, en mi vida, y eso va a ser siempre así”, aseguró.

Silvina Escudero contó por qué su hermana Vanina no la saludó para su cumpleaños por redes (Video: Cantando 2024, América)

Con respecto al motivo de la pelea, la exnovia de Matías Alé no dio más detalles. “Y... no, te digo la verdad, no sé mucho más que eso”, respondió dubitativa. “Entiendo que es un reality, que hay que decir un montón de cosas, yo a mi hermana la cuido un montón. Prefiero que me traigan a Alé y sigamos discutiendo”, dijo, entre risas, para descomprimir la situación y terminar con el tema.

Hace unos días, la bailarina habló con Teleshow sobre el tema. Todo comenzó con la falta de un saludo en redes sociales por parte de Vanina en su cumpleaños, aunque ella lo consideró un asunto menor. Silvina enfatizó que, a pesar de las diferencias, “el amor por su hermana sigue siendo una prioridad en su vida”.

La relación entre las hermanas Escudero ha sido un tema de interés desde que comenzaron a trabajar juntas en diversos proyectos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, las obligaciones profesionales y personales han generado ciertas tensiones. Según LAM (América), uno de los puntos de discordia fue un emprendimiento conjunto de trajes de baño, del cual Vanina se habría retirado debido a problemas de tiempo y compromisos familiares, dejando a Silvina al frente del negocio.

La bailarina aclaró que, aunque no siempre coinciden en sus opiniones, han trabajado juntas en múltiples proyectos a lo largo de los años. “Siempre laburamos juntas, como cuando hicimos el pet shop”, comentó, refiriéndose a sus colaboraciones pasadas. A pesar de las diferencias, Silvina subrayó que nunca se pelearía con Vanina por cuestiones laborales, reafirmando su afecto y compromiso familiar.

“La palabra ‘pelea’ es muy fuerte”, dijo días atrás en el Cantando, destacando que las diferencias no implican una ruptura en su relación. Sin embargo, este miércoles se refirió al tema con énfasis y no negó el distanciamiento con Vanina.