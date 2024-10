Qué dijeron Georgina Barbarossa y Nancy Pazos luego de que Analía Franchín habló de una “tremenda pelea” en el corte

Analía Franchín contó al aire una supuesta pelea entre Georgina Barbarossa y Nancy Pazos (A la Barbarossa)

Hacia el final de la emisión de este martes de A la Barbarossa, y al volver del corte, los espectadores se sorprendieron por la ausencia de dos de las figuras del ciclo, la conductora Georgina Barbarossa y la periodista Nancy Pazos. El resto del equipo regresó al aire repartido en un sillón, y con Analía Franchín a cargo de manejar los últimos instantes. Y nadie del otro lado de la pantalla podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación.

“Me toca asumir un momento muy incómodo”, expresó Analía, con un semblante serio y mirando fijo a cámara para relatar los hechos que abrían motivado la ausencia de las dos mujeres. “En el corte hubo una tremenda pelea entre Nancy Pazos y Georgina Barbarossa, así que vamos a tratar de llevar el programa adelante como se pueda. Somos todos profesionales. Geo, acá te bancamos”, contó la panelista, sorprendiendo a los televidentes y tomando partido en el conflicto por la conductora.

El resto del panel se mostró compungido. “Yo la verdad la paso muy mal, no estuvo bueno”, apuntó Pía Shaw. “Me incomodó cuando voló el florero de la mesa”, acotó el panelista Nacho Juliano. “Igual se lo merecía, viste que a veces uno se merece ciertas respuestas”, sumó su compañera Noe Antonelli, sin dar más detalles. “Que alguien le ponga un limite. Muy bien”, cerró Franchín, dando a entender que Barbarossa había acallado a Pazos.

La palabra de Georgina Barbarossa luego de la supuesta pelea al aire

Enseguida, el corte se hizo viral en redes que hablaron de escándalo en el programa de Georgina, al punto que alcanzó a las protagonistas de la pelea, quienes salieron a dar sus versiones. Y las dos desmintieron rotundamente el entredicho. “Eso fue un chiste que hizo Analía. Juro que no me peleé con Nancy”, dijo la conductora en un video que subió a sus redes. Allí contó que tuvo que salir más temprano porque tenía una cita con el oftalmólogo.

“Me tenía que hacer un chequeo, vieron que últimamente estoy trabajando sin maquillaje”, explicó Georgina, que reiteró que no existió ningún enfrentamiento con su compañera. “Está todo bien, nunca me pelee con Nancy, nunca me iba a ir de mi programa”, concluyó Barbarossa, quien a la tarde reemplazó a Verónica Lozano al frente de su programa.

Nancy Pazos y Georgina Barbarossa aclararon la supuesta pelea al aire (El amor es más fuerte. Radio 10)

Pero en el medio, las dos protagonistas involuntarias de esta historia se cruzaron al aire. Fue en El amor es más fuerte, el ciclo de Pazos en Radio 10, donde naturalmente analizaban las repercusiones del supuesto escándalo, con una de las involuntarias protagonistas. “El programa termina 11.40, y hoy yo me tenía que ir al Congreso y Georgina al oculista. Fuimos al corte y cuando volvimos no estaba ella ni yo”, contó Pazos, avalando los dichos de Barbarossa. “Y estas sátrapas, porque no hay otra manera de calificarlas, inventaron una boludez al aire avalada por la producción”.

Al rato, Georgina y Nancy dialogaron al aire de la emisora de Palermo para poner punto final al asunto. “¿Nos peleamos nosotras?”, preguntó la periodista provocando las risas de todos. “No puedo creer, me llamó medio país, la quiero matar”, lamentó Barbarossa, antes de protagonizar un paso de comedia sobre la supuesta batalla de los jarrones. “Es una pelot..., tenemos que ir mañana con un jarrón y tirárselo por la cabeza a Analía Franchín. Hay que tirárselos a ellos que son todos unos bol...”, cerró Pazos, a las risas con la conductora.