Georgina Barbarossa se destacó en los Martín Fierro 2024 con un modelo inspirado en la diosa del mar

Divina, Georgina, minutos antes de bajar a la alfombra azul (Fotos/RS Fotos)

Es la previa de los Martín Fierro 2024, que tienen cita en el Hotel Hilton de Puerto Madero y en la suite 905 donde se aloja desde las primeras horas de la tarde, Georgina Barbarossa pasó la tarde con mucha expectativa. Es que el 2023 fue un año cargado de desafíos y ella se convirtió en el caballito de batalla de Telefe, cubriendo vacaciones y ausencias en programas vecinos, lo que le permitió mostrar la versatilidad de su talento y seguir sumando el cariño y reconocimiento de su público en la misma emisora, que la cobija desde hace años.

En diálogo con Teleshow, la conductora se expresó acerca del increíble look que eligió para la especial premiación y todo lo que espera para la noche más importantes de la televisión. “Estoy muy contenta de volver a participar de esta ceremonia, la fiesta de la televisión, y estar nominada por algo que me encanta hacer, que es la conducción, lo que me permite entrar a diario en cada casa y ser intermediaria entre la gente y sus necesidades”, explicó expectante a lo que podría deparar la gala. “Estoy feliz con el canal, con el equipo que me acompaña todas las mañanas, los técnicos, todos nos complementamos para hacer este programa”, agregó sobre el éxito que comanda cada mañana.

Georgina se encuentra nominada en la categoría Labor en conducción femenina por su trabajo al frente de A la Barbarossa, que se emite por la pantalla de Telefe, y compite contra Carmen Barbieri (Mañanísima-El Trece), Karina Mazzocco (A la tarde-América), Mariana Fabbiani (Diario de Mariana-América), Lizy Tagliani (Got Talent-Telefe) y Verónica Lozano (Cortá por Lozano-Telefe). También, el programa se encuentra ternado como mejor magazine.

En los últimos años, la también actriz cambió su relación con la moda y se convirtió en fashionista, por eso es común verla con looks que siguen una misma línea, combinando comodidad y elegancia, y siempre son un acierto. Fue por eso que la conductora y su vestuarista, Vanda Varela, volvieron a convocar a la diseñadora Rochi Rivero para que estuviera a cargo del vestido, tal como había sucedido en las últimas entregas de premios.

El peinado lo dejó en manos de Elías para Cerini

La génesis del diseño

En diálogo con este medio, Rocío Rivero contó la historia detrás de la prenda que finalmente vistió Georgina. “Vinieron con una referencia de cómo ella se quería sentir y ver en cuanto a su estilo, y nosotros hicimos nuestra propia interpretación de eso, conociendo también las cosas que le gustan a Georgi, qué prefiere resaltar y qué no le gusta mostrar tanto”, explicó la diseñadora, quien también aseguró que la conductora aceptó al instante la propuesta que le hicieron.

El boceto del vestido que diseñó Rochi Rivero para Georgina Barbarossa

Una de las primeras premisas versó sobre la comodidad y así allí fueron. “Es un vestido cómodo, pero no por eso menos sencillo. Es como una especie de bata, pero de una tela más armada, como un raso pesado, más grueso”. Con la intención de resaltar la figura de Barbarossa eligieron hacer “un escote irregular que deja un hombro al descubierto con un drapeado de tela que le enfatiza la zona de los hombros y el cuello”.

“Es un vestido simple, pero impecable, así como se utiliza en la realeza española”, sentenció Rivero. El color elegido en esta oportunidad fue el azul profundo y tiene una razón, que la diseñadora explica al detalle: “Está inspirado en la última colección que hicimos de fiesta, que está asociado a Yemanyá, la diosa del mar. El tono representa eso, el agua del mar y los tonos profundo”s.

Por completar el look, utilizó joyas de Claudia Stad y Flo Boskis; zapatos de Luz Príncipe y su maquilladora fue Susana Rabello. El pelo lo dejó en manos de Elias para Cerini. Una noche para brillar y tal vez, para llevarse el tan ansiado y merecido premio.

Georgina juntos a su equipo

Fotos/RS Fotos