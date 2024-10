La llamativa respuesta de Dillom a un fan de seis años que lo comparó con Paul McCartney

El divertido ida y vuelta de Dillom y un fanático en redes sociales (Video: X)

A días del show de Paul McCartney en el estadio Monumental, los fanáticos del beatle siguen comentando distintos aspectos del recital. En ese sentido, un usuario de X (antes Twitter) compartió la divertida charla que tuvo con su hijo de seis años luego de que el niño compare a la leyenda de la música con Dillom. El llamativo ida y vuelta llegó a oídos del intérprete de “220”, quien devolvió la similitud con humor y hasta le hizo una propuesta al pequeño fanático.

Todo comenzó cuando el usuario Nico Canedo comentó en su cuenta sobre el show, dejando ver la comparación que había hecho su hijo entre Paul McCartney y Dillom. “Mi nene de 6, ayer, yendo a ver a Paul McCartney: ‘Paul es el mejor músico de la historia... bah, espero que no se lo tome a mal Dillom porque él también es muy bueno’”. La respuesta del cantante de “Por cesárea” no tardó en llegar. Luego de ver la comparación, el artista manifestó: “Decile que está todo bien, no me ofendo para nada”.

El padre del pequeño fanático le mostró la respuesta del trapero, quien le devolvió con tono humorístico: “Qué grande, él dice ‘de nada, por decirte que sos muy bueno’”, y luego agregó: “Si le querés mandar un saludo se pondría re contento. Le decimos Toti. Pide escuchar tus canciones todos los días cuando vamos al jardín”. Al encontrarse con la tierna y divertida respuesta, Dillom decidió grabar un video dirigido al menor de edad: “Toti, amigazo, ¿todo bien? Acá Dillom, te mando un saludo muy grande. Quedate tranquilo que no me ofendo para nada, no me lo tomo a mal lo de Paul McCartney, pero te voy a invitar a mi próximo show a ver si te puedo hacer cambiar de parecer. Así que cuando quieras venir a un show me avisás y te venís. Te mando un abrazo muy grande”.

Días atrás, McCartney reafirmó su amor por Argentina con dos shows en el estadio de River Plate. En el mismo, la figura de 82 años sorprendió con un show de casi tres horas, con 37 canciones, en la que repasó su carrera, la historia de Los Beatles y hasta honró la memoria de sus excompañeros. Si bien más de 90.000 almas asistieron en total, contando ambas fechas en el Monumental, algunas figuras como Charly García también dijeron presente. El intérprete de “Demoliendo Hoteles” viajó al estadio Monumental para disfrutar del show del beatle junto a su pareja y sus seres queridos. La noticia fue confirmada por la novia del artista, Mercedes Iñigo, en una charla con Teleshow.

Tal como en la visita de Paul en 2016, Charly volvió a decir presente en el público. En aquel entonces, ocho años atrás, McCartney llegaba al país con su Tour One on One y, por primera vez, no visitaba la Ciudad de Buenos Aires. Fueron dos noches en el Estadio Único de La Plata y uno en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, donde llegó acompañado por su tercera esposa, Nancy Shevell. Allí se hospedó en la estancia El Colibrí y antes del show se cruzó con Charly García.

Charly García asistió al show de Paul McCartney

El encuentro fue recordado por el productor y artífice, José Palazzo, quien fue productor del ídolo del rock nacional durante 19 años y quien hizo de puente para que el intérprete de “No voy en tren” conozca al bajista. Según Palazzo, esa noche, el beatle reconoció al bicolor y lo llamó por su nombre. “Ahí Charly lo abraza, le dice unas cosas al oído y después se sacan una foto”, contó el productor en su entrevista en Caja Negra. “Imaginate la felicidad que causó en Charly García que uno de sus mayores ídolos de toda la vida le diga ‘Charly, qué bueno que viniste’, y en español”, recordó.