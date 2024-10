Mauro Icardi llegó a Buenos Aires: la señal de amor en la casa de Wanda Nara

Mauro Icardi llegó a Buenos Aires y dio un guiño de amor en la casa de Wanda Nara (Instagram)

Si bien Wanda Nara y Mauro Icardi están viviendo separados - ella en Argentina, donde conduce Bake Off Famosos, y él en Turquía, donde se desempeña como jugador del club de fútbol Galatasaray, su relación sentimental continúa siendo un enigma para sus seguidores. En la noche del domingo, cuando Wanda fue invitada al programa de Susana Giménez, se mantuvo esquiva al hablar de una posible separación del padre de sus hijas, Francesca e Isabella. “Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero Valentino también tiene 16 años y quería darle estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento”, sostuvo sin dar demasiados detalles sobre el estado actual de su matrimonio.

En ese contexto, este lunes Mauro Icardi llegó a Buenos Aires y así lo hizo saber desde su cuenta de Instagram, donde compartió con sus seguidores parte del vuelo privado que lo trajo desde Estambul. Con una bandeja repleta de dulces, el futbolista mostró el interior de la nave, en su viaje hacia Argentina. Finalmente, Icardi dio señales de su estadía en el país cuando subió un carrete de imágenes en el departamento de Wanda y sus hijos. Sus seguidores interpretaron ese gesto como un claro acercamiento a la conductora ya que se lo pudo ver al jugador con la cachorra que adquirió recientemente la mediática. Susana se llama la perrita que Wanda lleva a todos lados, incluso al living de la diva de la televisión cuando el domingo pasado la presentó al aire.

Mauro Icardi se mostró con la perrita de Wanda Nara en Buenos Aires (Instagram)

Susana, la perrita de Wanda Nara recibió con besos a Mauro Icardi (Instagram)

En las fotos con Mauro, se puede advertir el cariño que la mascota le tiene al deportista, ya que hay diferentes poses en donde le da besos en la cara y también posa para la cámara del celular, en modo selfie. El futbolista acompañó su publicación con unas palabras contundentes. “Los perros detectan el amor en el corazón, no en las palabras”, escribió junto a varios emojies de huellitas de patas de perros. El posteo rápidamente se llenó de likes, en particular de seguidores turcos, aunque también hubo uno que llamó la atención: el de su cuñada Zaira Nara.

Mauro Icardi llegó a Argentina y mostró una foto desde el aire sobre la cancha de Ríver, antes de aterrizar (Instagram)

Con respecto a la decisión de Wanda de volver a vivir en Argentina, ella le contó a Susana Giménez por qué se instaló en el país. “Por la enfermedad o por un montón de cosas ya no me sentía con fuerzas. Fueron muchos cumpleaños solos”, dijo, mientras continuó con su relato. “Sumado a que tenía ganas de hacer lo que a mí me gusta. A mí me encanta trabajar en la tele y hacer cosas en la música, que es algo nuevo. También tengo mis maquillajes, pasar tiempo con mi hermana”, especificó la conductora quien, después de haber sido diagnosticada con leucemia, afirmó que este hecho “le hizo priorizar otras cosas en su vida”.

“Si hay alguien en mi familia que tenía que pasar por algo así, estoy contenta que me haya tocado a mí porque soy la más fuerte de la familia”, dijo también, demostrando el profundo amor que le tiene a sus seres queridos y también la entereza que evidenció en el momento de sobrellevar su enfermedad. “Son varias pastillas las que tengo que tomar”, contó sobre la rutina crónica de medicación que ingiere a diario. Acto seguido, contó un detalle que la sensibiliza. “A veces me angustia cuando viene Isi con el vaso de agua y las pastillas, y me dice: ‘mami, ¿las tomaste? ¿te olvidaste’?. Ellos escucharon eso y les quedó en la cabeza que la pastilla es importantísima”, contó emocionada.