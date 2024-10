Quién es Daniel Romero, el “Susano” que acompaña a Susana Giménez hace once años: “Trabajar con ella me cambió la vida”

El reto de Susana Giménez a uno de sus asistentes en plena emisión

Durante las últimas semanas, Daniel Romero (38) comenzó a hacerse más popular, sobre todo después del regreso de Susana Giménez a la televisión. Acostumbrado al anonimato, el domingo pasado, el asistente de la diva recibió un reto en vivo y la secuencia se volvió viral. “Si yo te digo que la acompañes a ella, lo hacés”, le dijo la conductora en referencia a cómo debía proceder con una de las invitadas a su ciclo. Pero Daniel decidió no acatar la orden y permaneció junto a la rubia. Fiel ladero, el “Susano” hizo lo que lleva haciendo desde hace más de una década: escoltar a Giménez.

“La primera vez que salí al aire con ella hicimos 30 puntos de rating. Para mí fue una locura estar a su lado porque la miraba por la tele con mi mamá y mi abuela”, aseguró.

Pero, ¿qué sucede cuando la estrella de Telefe se toma un descanso de la televisión? ¿De qué vive Daniel Romero? ¿A qué otras cosas se dedica cuando no es “Susano”? Todo eso y más, le contestó a Teleshow en un mano a mano donde explicó desde cómo llegó a trabajar con la diva de los teléfonos hasta el día que le llevó un perro a la conductora y este defecó en su vestido. Además, desdramatizó el resto al aire, contó cómo se lleva con las críticas en las redes a raíz de la exposición que le da el programa y qué le parece la incorporación de Licha Navarro, exparticipante del ciclo Gran Hermano.

Daniel Romero y Licha Navarro, los "Susanos" junto a Susana Giménez (Foto/Gentileza Prensa Telefe)

—¿Cómo te definís?

—Soy nacido en Avellaneda, pero hace varios años que vivo en CABA. Me considero polirubro, tengo varios frentes. Estoy trabajando junto a Susana Giménez desde hace once años: la acompaño desde el año 2013.

—Además de tu trabajo como “Susano”, ¿a qué más te dedicás?

—Soy periodista deportivo y emprendedor. Tengo una marca de accesorios hace 17 años. Además, me dedico a lo artístico: hice teatro, soy modelo y tengo algunos cursos de conducción de tevé.

—¿Y ejerciste la profesión?

—Sí. Trabajé unos años en radio haciendo un programa partidario de Boca, que es el club de mis amores, y después me abrí para el lado de teatro. Empecé a hacer mucho casting de publicidad, tuve algunas participaciones en novelas como Loco por vos (Telefe) o Esperanza mía (Canal 13) e hice muchos trabajos como modelo.

Daniel Romero en su faceta de periodista deportivo

Daniel Romero y su participación en la ficción "Loco por vos"

Daniel Romero también es modelo

—¿Cómo es tu día a día?

—Mi emprendimiento me demanda mucho tiempo. Así que tengo reuniones con clientas para mostrar la mercadería nueva y, en paralelo, trabajo como modelo con varias marcas de ropa. También trabajé en un boliche como organizador, pero eso ya no lo hago más. Hace cinco años que vivo en Capital, estoy soltero y me gusta pasar mucho tiempo con mi familia y amigos. Disfruto mucho de ir a comer a lo de mi mamá y ver a mis sobrinos en Avellaneda: estar con mi gente es mi cable a tierra. También me gusta mucho hacer deporte. Juego al pádel y siempre que puedo voy al gimnasio, cuarto o cinco veces por semana.

—¿Cuál es tu trabajo soñado?

—Mi sueño es conducir mi propio programa de entretenimiento o un magazine. Me encantaría. Empecé a hacer algo en YouTube, pero vino la pandemia y no prosperó.

Daniel Romero junto a su familia. "Son mi cable a tierra", dice

En su tiempo libre, Daniel disfruta de hacer actividad física

—¿Y cómo llegaste, hace 11 años, a trabajar con Susana?

—En 2012 se hizo un certamen que se llamaba Mister Primavera, que antes se hacía en el programa. Era un desfile de una veintena de chicos y quedé finalista. Ahí conocí a una parte de la producción que, al año siguiente, me convocó para el casting de secretario o asistente, que es la tarea que estoy haciendo hoy. Año tras año me siguieron llamando y yo siempre dije que “sí” porque es un honor estar al lado de una diva.

—¿Qué relación tenés con ella y qué sentiste la primera vez que trabajaron juntos?

—Me llevo increíble. La relación es muy buena porque Susana es una reina. Es muy respetuosa, amable y divertida para trabajar. Superprofesional. Tiene una simpleza y una generosidad enorme. La primera vez que trabajamos juntos fue con muchos nervios porque para mí era algo nuevo. Hicimos 30 puntos de rating. Para mí fue una locura estar a su lado porque la miraba por la tele con mi mamá y mi abuela. Con el tiempo esos nervios se fueron yendo y me relajé. Además, los programas son dinámicos, obviamente, tienen momentos de tensión porque al ser en vivo no podemos pifiar en nada.

Daniel Romero junto a Susana en el 2013, año que debutó a su lado como asistente

—Y hablando de pifiar, ¿cómo te tomaste el reto al aire del domingo pasado?

—Me reí. Después me quise morir porque me dejó en un lugar incómodo, pero ya tenía la rutina marcada por la producción: tenía que ir a buscarla al living y acompañarla a su escritorio, como siempre, porque después yo tenía mostrar los productos de las publicidades. Entonces ahí hubo una controversia sobre si acompañar a Úrsula (Corberó), porque no podía dejar que Susana caminara sola por todo el estudio. Mi tarea es acompañarla.

—¿Y qué pasó después? ¿Hablaste con alguien de la producción o directamente con ella?

—Le pedí disculpas y le expliqué que lo tenía marcado por producción. Imaginate que si llega sola al escritorio y no tiene la venta de lo que tiene que decir ahí se complica. Por eso, cuando hablamos, ella me entendió y quedó todo bien. Alguna que otra vez pasó lo mismo.

—Trabajás con Susana hace más de una década, ¿hay alguna anécdota que no puedas olvidar?

—Hubo una que trascendió y que fue el momento televisivo del año en el 2017. Sucedió cuando le di a Susana un perrito que defecó en su vestido. Estábamos haciendo una publicidad de una marca de alimento para mascotas y siempre me daban una cucha con el animal, pero esa vez no había cucha. Fue muy divertido el momento. Yo la verdad que me morí de risa. Ella estaba a los gritos, me acuerdo, pero es tan genial que después siguió haciendo el programa. La ayudamos a limpiarse e hicimos como que no pasó nada.

El día que Daniel Romero le entregó a Susana un perro que defecó en su vestido

—¿Hubo algún invitado muy famoso que hayas tenido la posibilidad de conocer?

—Esperé muchísimo que venga Maradona porque estuvo, pero antes de que yo me incorporara. Ahora sigo esperando a Messi. Más allá de eso, sí conocí muchos futbolistas, tenistas... En un momento vino Rafael Nadal y fue increíble estar ahí con él. Bueno, sin ir más lejos, estuvieron Rodrigo De Paul y Leo Paredes, dos campeones del mundo. Después, un montón de artistas internacionales, como Michael Bublé, Chayanne, Maluma, Ricky Martin, la verdad que es un privilegio. Con algunos llegué a interactuar en los pasillos o en maquillaje y les pedí fotos. A otros solo los vi así al aire.

—¿Qué pensás de la incorporación de Licha de Gran Hermano al staff?

—Me encanta que se haya sumado. Es un pibe buenísimo, con muchos códigos, muy respetuoso y la verdad es que siento que vino para sumarle al formato. Pegamos muy buena onda. Además, cada vez que lo presentan en el estudio, la gente que está en la tribuna se viene abajo gritándole. Es muy querido.

—¿Te cambió la vida trabajar junto a Susana Giménez?

—Sin dudas sí, porque me abrió muchísimas puertas. Me dio la posibilidad de conocer personas que quizás, en otro contexto, no hubiese conocido.

—Y también la oportunidad de hacerte más conocido...

—Tal cual. Lo que pasó con este ciclo, por ejemplo, es que la gente está mucho más prendida a las redes y siento que en estas semanas tuve mucho más movimiento en mi cuenta de Instagram que en mis años anteriores. Tanto mensajes lindos como haters. Justo que hablamos del reto, muchos usuarios me escribían diciéndome cualquier barbaridad, pero sin saber cómo es el trasfondo o lo que yo tenía marcado. Igual me divierte, me río, eso no me afecta, hay que tomárselo con tranquilidad.