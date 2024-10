“Amigate con Robert”: el desubicado pedido de una fan a Pampita durante la peregrinación a Luján

La reacción de Pampita cuando una fan le pidió que se reconcilie con García Moritán

Este fin de semana, Carolina Pampita Ardohain participó de la clásica peregrinación hacia la Basílica de Luján junto a miles de personas. En ese contexto, y entre los fieles, una fanática suya se le acercó para decirle que perdone a Roberto García Moritán, tras la escandalosa y mediática separación.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, la mujer se cruzó con la conductora mientras hacía el mismo recorrido que ella, le tocó el brazo y la saludó. “Caro, no puedo creerlo, soy tu fan. ¡Estamos peregrinando juntas! ¿Puedo decirte algo?”, le dijo al presentarse. La modelo asintió y la mujer se despachó con su desubicado pedido. “Vengo a desearte que te amigues con Robert, por favor. Los amo, por favor. Hacelo por Anita, soy ‘Team Anita’. Te amo, te amo, me encanta verte. No puedo creerlo, en una peregrinación”, se la escucha a la fanática en el clip que ella misma subió a su perfil de TikTok.

Con gafas de sol y un rosario colgado del cuello, Pampita no emitió palabra al respecto, sonrió de manera incómoda y la miró de costado con un gesto desencajado, como dando a entender que el pedido no estaba dentro de sus posibilidades. Un rato después, la mujer volvió a acercarse para sacarse una foto y la modelo accedió con su sonrisa automática, esquivándole a cualquier tipo de conflicto.

No es la primera vez que Pampita es parte de la Peregrinación a Luján. En esta ocasión, y en medio de su separación, la realizó junto a un grupo cercano de amigas, entre las que se encontraba su maquilladora personal, Estefanía Novillo. Por medio de sus redes sociales se mantuvo activa durante el recorrido e hizo algunas fotografías al llegar a la Basílica. Los instantes más emotivos fueron los correspondientes a su llegada.

La modelo es una fiel devota de la Virgen y año tras año se suma a este gran evento religioso, donde miles de fieles se juntan a agradecer y a pedir. Según ella misma contó, fue a la Basílica para pedir quedar nuevamente embarazada y luego regresó para agradecer por la vida de su bebé, Ana, la hija que tuvo con Roberto García Moritán. También es un espacio donde ella celebra todo lo que tiene y se conecta con un sentimiento espiritual y de fe. Como hizo en otras oportunidades luego de esta celebración, Carolina se tomó unos minutos para fotografiarse junto al altar.

Cabe recordar que esto se dio una semana después de que anunciara su separación del exministro de Desarrollo Económico porteño, quien en el año 2022 fue su compañero durante el recorrido. En las postales que compartió durante el día se la pudo ver con una sonrisa de oreja a oreja, pero con las emociones a flor de piel.

Pampita en la peregrinación hacia la Basílica de Luján (Instagram)

En sus redes, la modelo publicó un video en donde se puede ver la impactante obra arquitectónica, la enorme cantidad de gente presente en el lugar y la celebración en todo su esplendor, que se organizó frente a la Iglesia y que incluía cantos religiosos, bengalas de humo y gritos de emoción. Luego compartió cómo fue la espera en las escaleras de entrada de la Basílica, rodeada por los fieles que fueron parte de la caminata y escribió: “Ya falta poquito”.

En un segundo video que subió se puede ver cómo recibe el amor de otros feligreses, que no dudaron en expresarle todo su cariño en medio de su separación al grito de “Pampita te amamos”. Como siempre, la jurado de Los 8 Escalones conservó la alegría, con una sonrisa de oreja a oreja y apoyada en una de sus compañeras de travesía, palpitó el ansiado momento: “Ya entramos, falta poco”.

Debido a la gran cantidad de personas presentes, llegar al altar no fue una tarea sencilla y llevó mucho tiempo de espera. Con paciencia, Carolina finalmente logró llegar a uno de los costados, no sin antes mostrar el techo de la Basílica y la imponente estructura que se alza tras el altar. Si bien es un evento cansador debido a la gran cantidad de kilómetros que hay que recorrer, para muchas personas es imposible contener las lágrimas una vez completado el objetivo. Pampita expresó de una forma muy personal su encuentro con la Virgen y compartió una selfie llorando, “desbordada”.