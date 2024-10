El Mono de Kapanga contó el problema de salud que lo obligó a bajarse de los escenarios: “De esta salgo de taquito”

El Mono de Kapanga: "Detectaron que tenía un infarto" (Instagram)

Cuando la banda de rock Kapanga anunció hace unos días que su líder, Martín Alejandro Fabio, conocido como El Mono, debía tomarse un descanso por problemas de salud, sus seguidores se mantuvieron en alerta. Hasta que el sábado por la tarde, el propio vocalista fue el encargado de llevar tranquilidad a sus fanáticos a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.

“Hola, gente. Bueno. Aquí estoy, les cuento un poco. El sábado pasado en el festival Vivimos Música me sentí un poquito mal, tuve un dolor en el pecho y bueno, fui después a hacerme un chequeo, ahí en la ambulancia. No me dio muy bien, me derivaron a la Clínica Modelo de Quilmes y después de hacerme otros controles y otros chequeos detectaron que tenía un infarto en el corazón”, comenzó relatando el artista con su propia voz.

“Entonces me indicaron que me tenía que hacer un par de de cositas, destapar algunas cañerías, algún cambio de filtro, aceite líquido de freno”, continuó con humor. “Así que por un tiempito voy a estar alejado de lo más me gusta hacer, lo que más feliz me hace que es cantar con mis amigos y hermanos de Kapanga. Pero bueno primero hoy está mi salud, así que ustedes sabrán entender, pronto más novedades, pero quédense tranquilos que de esta salgo de taquito. Los quiero. Gracias por los mensajes de amor y de cariño que me expresaron, que estuve ahí leyendo, algo me contaron”, agregó con una sonrisa en sus labios.

Con un video, el Mono de Kapanga contó que tuvo un infarto (Captura TV)

Más adelante, volvió a llevar tranquilidad a sus seguidores, para que sepan que se está recuperando. “Así que quédense tranquilos, espero que haya amor y tuerca para rato, para seguir divirtiéndonos juntos. Y agradecerle infinitamente a la gente de la Clínica que me trataron con un amor y un cariño impresionante, a mi familia que está siempre al pie del cañón. A mamá Carla, a mis hermanos de Kapanga, a Eze del SAME, que también, ‘gracias, Loco’”, dijo visiblemente emocionado.

“Bueno, gente, ya saben, esto es una tormenta, pasa pronto. Y hoy dependo de lo que digan los médicos, no es una decisión mía cuándo volver a cantar. Si es por mí, vuelvo mañana. Pero bueno, me dijeron que me baje un poco de la moto. ‘Tranquilo, Martin, tranquilo’. Así que les agradezco un montón de corazón. Aguante todo, aguante Kapanga, aguante ustedes. Gracias, porque la verdad es increíble el amor que me expresan en cada mensaje. Y no sé si seré merecedor de tanto amor. Pero bueno, bienvenido sea. Acá este corazoncito medio mal trecho les dice que los quiero mucho. Muchas gracias”, concluyó con la energía puesta en volver a estar bien.

El comunicado de Kapanga sobre la salud de El Mono (Instagram)

Unos días antes, el anuncio del alejamiento temporario del Mono fue anunciado a través de la cuenta oficial de Instagram de Kapanga. En ese momento se explicó que el cantante debía “parar un poco la pelota y descansar”. La banda agradeció a sus fanáticos por el apoyo incondicional y a los productores por su comprensión ante la situación. Este descanso se produce después de un año agotador para la banda, marcado por giras intensas y una reciente vuelta de Europa que fue descrita como “vertiginosa y cansadora”.

Los médicos que atendieron a Fabio le aconsejaron tomarse un tiempo para recuperarse y enfrentar lo que viene con energías renovadas. La banda ha decidido reprogramar algunos de sus conciertos y cancelar otros, en acuerdo con los productores y municipios que han mostrado su apoyo. “Gracias a los productores y a los municipios que supieron entender esta situación”, concluyó el comunicado.

A pesar de la preocupación inicial, tanto la banda como el Mono han buscado llevar calma a sus seguidores. “Él está bien, solo es una entrada a boxes para enchular la máquina”, expresaron con humor, utilizando una metáfora automovilística para minimizar la preocupación. Esta pausa es vista como una breve interrupción técnica para afinar detalles y regresar mejor que nunca.

Por ahora, los detalles sobre cuándo Kapanga volverá a los escenarios no han sido confirmados, pero la banda ha dejado claro que planean regresar con toda la potencia que siempre han ofrecido en sus presentaciones. Los fanáticos tendrán que esperar un tiempo para volver a ver a Kapanga en vivo, pero todo indica que este descanso es solo temporal y que el Mono regresará más fuerte que nunca.