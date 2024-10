Jimena Barón explicó el cambio que logró en su vida tras cinco años de terapia: “Jamás pensé estar diciendo esto”

Jimena Barón contó el aprendizaje que logró tras cinco años de terapia (Video: Instagram)

Desde los instantes de felicidad hasta sus momentos de mayor angustia, Jimena Barón acostumbra a compartir los diferentes estados de ánimo que atraviesa en su vida. Fue así como este viernes la cantante utilizó sus redes sociales para reflexionar con sus millones de seguidores el cambio que había logrado hacer tras cinco años de terapia.

“Voy a decir algo especial, algo que dije ayer en terapia y que sentí que fue, como dicen, revelador”, comenzó cantando Barón ante la cámara, mostrando su buen humor. Luego, la artista continuó relatando cómo se dio cuenta del cambio que había implementado en su vida: “Estaba en mi terapia y en un momento le digo a mi psicóloga ‘si, por suerte yo me di cuenta que ya no me doy esos palos tremendos que me daba antes, creo que es porque yo ya no ando a 220 (kilómetros) por la vida’. ¡Boom! Momento meme”, afirmó la influencer imitando la imagen que había agregado para ilustrar la situación.

En ese sentido, Barón comparó su cambio de mentalidad con un choque a alta velocidad en una ruta: “Y ahí le dije a ella, y se los comparto a ustedes, vieron que hay un video sobre el peligro de manejar muy rápido que te muestran los efectos en el auto cuando uno choca yendo a 60 en comparación a cuando uno choca yendo a 70 km, 80, 100, 120 y 200, que el auto cuanta más velocidad alcanza, peor queda. Bueno, así es la vida, mis queridos y mis queridas. Tranquila, si vos vas a 22 km0, te pegás un palo que es destrucción total. No se expongan en la vida a la destrucción total. Vayan tranquilas”.

Constantemente, Jimena Barón comparte sus momentos de angustia y felicidad con sus seguidores

Por último, conociendo a los millones de jóvenes que la siguen en las redes sociales, Jimena dejó un consejo para sus seguidores: “Yo sé que tranquilidad no es una palabra que cotiza mucho cuando uno es joven. Porque uno es más…(gestos de atolondrado). Pero dejen eso para la montaña rusa. Te linkeo todo con que me estoy yendo a Disney. Si vos vas más tranquila, igual que el video este del auto y el choque, es menor el golpe, no te pegás esos “palazos” que después no te podés ni levantar, así que tranca, palanca, conocé, no te tires al vacío. De a poquito, un poquito de desconfianza, un poquito de tiempo, tranquila. Fue una pavada, pero fue revelador también. Claro, yo iba muy rápido con todo”.

En cuestión de días, luego de que su escapada familiar fuese cancelada por la salud de su hijo Momo, la cantante decidió enfocar toda su atención en darle una gran sorpresa a su mamá, Gabriela. Con mucho detalle, la artista organizó un regalo con destino a los parques temáticos de Disney, en Estados Unidos, y decidió compartir su emoción en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Jimena escribió: “Momo está super bien. Al parecer, las paperas hoy en día, con los niños vacunados, pueden ser muy leves”. En alusión a su visita frustrada al sur, la intérprete de “La Cobra” sumó: “El viaje a Puerto Madryn (a ver las ballenas) no pudimos hacerlo ya que le dieron reposo hasta el viernes 4 de octubre”.

La emotiva sorpresa que Jimena Barón le hizo a su mamá (Video: Instagram)

Si bien la situación desanimó a Barón, la actriz se repuso y buscó la forma de recompensar a su progenitora. “El viernes es el día del alta. No les conté, Momo tiene vacaciones pues ‘spring break’ (receso de primavera) y si les comenté que ya hace rato mi vida es más linda cuando son felices los demás y no tanto yo, por ende, voy a llevar a mi vieja a que conozca Disney”.

Acto seguido, Barón compartió un breve audio de su mamá entonando el estribillo de “Can’t take my eyes off you” de Frankie Valli. “¡Qué bueno todo, chicas!”, expresó Gabriela al final de ese mismo mensaje. Por su parte, la compositora, que sumó una foto de ella llorando y con un pañuelito en su mano, comentó: “Algo me dice que este viaje va a ser medio llanto, emoción y de nuevo llanto”. También se refirió al motivo por el que eligió ese destino: “En Miami está mi familia (la hermana de mi mamá y mis primas) y mi vieja no viaja a verlas desde hace casi 10 años. Por supuesto que les sequé las bol… y logré que vengan también”.