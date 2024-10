Jimena Barón compartió la emotiva sorpresa que planeó para su mamá: “Voy a llorar”

La artista compartió los detalles de la escapada sorpresa para su mamá (Video: Instagram)

La semana pasada, Jimena Barón se vio obligada a cancelar su último viaje para priorizar la recuperación del cuadro de paperas de su hijo Morrison, producto de su relación con el exfutbolista y artista Daniel Osvaldo. Pero eso la hizo reformular y planear otro tipo de escapada. En esta oportunidad, la cantante decidió enfocar toda su atención en darle una gran sorpresa a su mamá, Gabriela. Con mucho detalle, la artista organizó un regalo con destino a los parques temáticos de Disney, en Estados Unidos, y decidió compartir su emoción en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Jimena escribió: “Momo está super bien. Al parecer, las paperas hoy en día, con los niños vacunados, pueden ser muy leves”. En alusión a su visita frustrada al sur, la intérprete de “La Cobra” sumó: “El viaje a Puerto Madryn (a ver las ballenas) no pudimos hacerlo ya que le dieron reposo hasta el viernes 4 de octubre”.

Si bien eso desanimó a la actriz, lo cierto es que encontró la forma de recompensar a su progenitora. “El viernes es el día del alta. No les conté, Momo tiene vacaciones pues ‘spring break’ (receso de primavera) y si les comenté que ya hace rato mi vida es más linda cuando son felices los demás y no tanto yo, por ende, voy a llevar a mi vieja a que conozca Disney”.

La cantante dio a conocer el viaje sorpresa que le regaló a su mamá, Gabriela

Acto seguido, Barón compartió un breve audio de su mamá entonando el estribillo de “Can’t take my eyes off you” de Frankie Valli. “¡Qué bueno todo, chicas!”, expresó Gabriela al final de ese mismo mensaje. Por su parte, la compositora, que sumó una foto de ella llorando y con un pañuelito en su mano, comentó: “Algo me dice que este viaje va a ser medio llanto, emoción y de nuevo llanto”. También se refirió al motivo por el que eligió ese destino: “En Miami está mi familia (la hermana de mi mamá y mis primas) y mi vieja no viaja a verlas desde hace casi 10 años. Por supuesto que les sequé las bol… y logré que vengan también”.

El viaje al exterior se dio gracias al receso de clases de su hijo Momo

En ese marco, la intérprete de “La araña” dio detalles de esta próxima escapada junto a su hijo, su propia hermana y madre. “Aterrizamos en Miami y voy a manejar sola por primera vez a Orlando. ¡Estoy muy emocionada con este viaje! Mi mamá me quiso llevar a Disney desde que tengo conciencia, pero no se pudo”. Y, como cierre, ella contó: “Hacer de anfitriona y poder llevarlas me da una felicidad que no puedo explicar. Voy a llorar cuando ella vea el castillo”.

"Mi mamá me quiso llevar a Disney desde que tengo conciencia, pero no se pudo”, aseguró la artista, quien tiene un gran lazo con su progenitora

Cabe recordar que, tan solo unos días, los planes de la compositora para visitar Puerto Madryn tuvieron que ser cancelados. Al ser diagnosticado Momo con paperas, la artista decidió ponerle un freno. Por eso, Jimena avisó a sus acompañantes de lo ocurrido y, además, lo compartió ante sus seguidores.

La emoción de Jimena por conocer Disney con su mamá (Instagram)

Fiel a su humor ácido, Barón expresó: “No podemos decirle a Arnaldo (por el actor Arnaldo André) porque esta vez era verdad. Está bien, con ibuprofeno que ya le hizo efecto y no tiene más hinchazón ni dolor. Por precaución al contagio lo encerraron una semana así que acá estamos separando los legos por color, con leves ganas de tirarme de la terraza”.

En alusión a sus planes frustrados, ella explicó que su hijo se sentía culpable al respecto. “Me pidió que por favor vayamos igual sin él. Por supuesto que no es una opción (le expliqué y acá estaremos haciéndole el aguante estos días tipo era COVID”, aseguró en ese entonces sobre el nene, quien luego fue visto disfrutando de una merienda en compañía de su mamá.